EXCLUSIV! Nicoleta Nucă vorbește despre relația sa: “Acum trăiesc prima dragoste”

Nicoleta Nucă se bucură de un succes remarcabil în carieră, este frumoasă, este dorită și este…luată. Frumoasa artistă a vorbit, în exclusivitate, pentru Unica despre povestea minunată de dragoste pe care o trăiește în prezent.

Despre Nicoleta Nucă s-a spus la un moment dat că ar avea o relație cu Liviu Vârciu, însă niciodată nu a fost confirmat zvonul, cei doi fiind foarte buni prieteni. Interpreta binecunoscutul hit Nu sunt (doar un trofeu) se iubește de peste 1 an de zile cu Alex Ursache, de profesie toboșar, cunoscut grație colaborărilor sale cu Irina Rimes și Raluka: “Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!” Întrebată ce nu i-ar putea ierta niciodată iubitului, Nicoleta Nucă nu a stat mult pe gânduri și a dat răspunsul: “Trădarea și minciuna. Mă înnebunesc și nu le-aș putea ierta. Dacă este vorba de o minciună mică în scopul de a evita o dezamăgire mai mare, atunci poate fi trecută cu vederea, dar dacă minciuna are la bază o tradare, atunci nu iert.”

Totodată, Nicoleta Nucă ne-a dezvăluit că a suferit în trecut din dragoste și a fost dezamăgită în fostele relații, însă a folosit întotdeauna un antidot inedit: “Eu am o abordare mai lejeră, mai relaxată, mai detașată, ușor indiferentă chiar, și nu prea pun la suflet. Am reușit să trec foarte ușor peste dezamăgirile din dragoste. Eu am un buton de deconectare. Când sufăr și când îmi este greu, apăs butonul. Câteodată, din cauza acestei indiferențe pe care o afișez, oamenii din jurul meu au de suferit. Eu cred că fiecare relație este o lecție de viață și fiecare relație este mai bună decât cea anterioară. Cred că cel mai dur reproș pe care l-am primit a fost că sunt insensibilă. Este reproșul pe care l-am primit în toate relațiile de până acum.”

Sursă foto: Facebook, Libertatea