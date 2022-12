Top 6 tunsori pentru părul creț. Sfaturi de la hairstyliștii vedetelor de la Hollywood

Părul creț are reputația de a fi greu de îmblânzit, veșnic ciufulit și greu de coafat. Iată ce tunsori ar trebui să încerci dacă mama natură te-a înzestrat cu un păr creț.

Se spune că dacă te-ai născut cu părul creț ești în același timp și norocoasă, dar și „blestemată”. Iar hairstyliștii sunt de părere că părul creț este unul versatil și asta pentru că tunsoarea este mult mai greu de realizat pe acest tip de păr în comparație cu părul drept.

Ce tunsori sunt potrivite pentru părul creț

Dacă la cel drept se poate anticipa foarte ușor cum va arăta rezultatul final, la cel creț este mai dificil. Odată umezit, părul are o anumită lungime, iar după uscare devine mai scurt datorită buclelor.

Deși părul creț pare mult mai ușor de aranjat, femeile care au avut norocul să primească în dar acest tip de păr susțin că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, mai ales atunci când vorbim despre alegerea tunsorii. Potrivit celor de la Allure, hairstyliștii vedetelor de la Hollywood îți propun să te inspiri din alegerile divelor de peste Ocean pentru a-ți pune în evidență trăsăturile feței. Acestui tip de păr i se potrivește atât părul lung, cât și cel scurt, trebuie doar să ții cont și de forma feței.

Ce tunsori pentru părul creț preferă divele de la Hollywood

Afro în scări

Actrița Sydelle Noel din serialul „Glow”, difuzat pe Netflix, a optat pentru o tunsoare afro în scări. Buclele mai mici încep în partea de sus, apoi devin treptat mai lungi spre partea de jos.

„Părul moale până la creț va funcționa cel mai bine pentru această tunsoare, deoarece prezintă forma rotundă. Dacă acest lucru ar fi făcut pe părul ondulat sau drept, nu ai vedea forma atât de clar”, spune Leigh Hardges , hairstylist la Maxine Salon din Chicago.

Bob texturat

Hairstyliștii de pe Ocean spun că un astfel de bob este întotdeauna binevenit. Iar actrița Selenis Levya, din serialul „Orange Is the New Black” a optat pentru un bob texturat, care totodată este și puțin dezordonat.

„Acesta este un bob frumos până la bărbie, cu straturi superioare pentru a-l ușura. Tăietura netedă oferă buclelor tale naturalețe”, spune hairstylistul Potempa.

Tunsoare până la umeri cu breton

Părul creț al Sandrei Oh a fost apreciat încă de când și-a făcut debutul pe micile ecrane. Dacă vei opta pentru această tunsoare îți va da un aer stylish. Vei putea recrea cel mai ușor acest aspect la modă pe texturi de bucle mai libere.

„Această tunsoare este grozavă pentru bucle mai largi și în valuri. Oferă părului stil și nu arată ca o grămadă de păr creț în vârful capului. Forma ajută la încadrarea feței frumos”, spune stilistul Kim Kimble.

Tunsoare în scări

Nu-ți fie teamă să te joci cu buclele tale așa cum o face de multe ori și Beyonce! Pentru a avea această tunsoare trebuie doar să îi ceri hairstylistului tău să îți tundă părul în scări. „Secretul la această tunsoare este că ai nevoie de un difuzor. Spune-i hairstylistului tău să vine cu scările în partea de jos a părului. Dacă pune te tunde prea în scări în partea de sus, părul tău va deveni mult prea ondulat”, spune stilistul Willhite.

Pixie Cut – părul scurt

Această tip de tunsoare, pixie cut, poate fi făcută în mai multe variante, însă Taraji P. Henson o optat pentru o variantă foarte scurtă. „Tunsoarea scurtă permite coafarea ușoară a buclelor. Acest tip de tunsoare este grozavă pentru persoanele care vor să aibă și părul scurt, dar și creț”, spune Shorter.

Tunsoare până la umeri

Părul de lungime medie a lui Jasmine Sanders, cunoscută pe rețelele de socializare ca Golden Barbie, ajută la evidențierea volumului natural al părului. „Acest stil necesită o întreținere redusă și dă părului mai fin iluzia de greutate”, spune stilistul Tippi Shorter .

