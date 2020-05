Dacă vrei să știi cum funcționează serviciul de Direct Delivery, află că e foarte simplu. Intri pe linkul www.avon.ro/ebrosura ca să consulți broșura electronică cu toate produsele AVON disponibile în acest sezon. Dai click pe produsele pe care ți le dorești, le adaugi în coșul de cumpărături și plasezi comanda către un reprezentant AVON. Acesta va prelua comanda ta și se va ocupa ca produsele comandate să ajungă la tine acasă, în siguranță și rapid, printr-un serviciu de curierat. Mai mult, nu te sfii să ceri toate detaliile reprezentantului tău AVON, pentru a-ți răspunde la orice nelămurire legată de comanda ta.

Gama de skincare AVON NutraEffects

Jucându-mă cu cosmeticele și testând ani de zile sute de produse, am învățat că nici cel mai de calitate produs de machiaj nu va face minuni, dacă tenul meu nu este îngrijit conștiincios. În primul rând, lămurește-te ce tip de ten ai și achiziționează numai produse care sunt dedicate tenului tău. Gama dedicată îngrijirii tenului NutraEffects conține produse pentru 4 tipuri de ten, iar eu mi-am ales câteva din gamele pentru ten sensibil și ten mixt.

Ritual de beauty pentru pielea sensibilă

Produsele din gama dedicată tenului sensibil sunt formulate cu vitamina E (care are proprietăți antioxidante și hidratante), extract de turmeric (cu proprietăți anti-inflamatorii, cu rol de calmare al pielii) și extract de cica (care calmează iritațiile și stimulează regenerarea pielii).



Exfoliantul micelar – de două ori pe săptămână minim îmi exfoliez tenul cu un produs cu rol exfoliant. Crede-mă, se văd rezultatele! Zone precum bărbia, lateralele nasului, fruntea – unde se strâng de obicei celule moarte la suprafața tenului, devin fine, iar fondul de ten se așază complet altfel.



Gelul de curățare micelar – mă demachiez cu un produs de curățare nu doar seara, pentru a îndepărta machiajul, ci și dimineața, pentru a scăpa de sebumul adunat peste noapte. Am ales acest gel de curățare, pentru că tenul meu sensibil, care se irită și se înroșește ușor, are nevoie de produse blânde cu pielea, precum acesta, pentru că nu conține alcool, parfum sau sulfați (care pot avea efect iritant pentru ten).



Apa micelară – uneori încep demachierea tenului cu această apă micelară, mai ales dacă nu port un machiaj încărcat. Însă la final curăț apa micelară de pe ten cu o tură de gel de curățare micelar, pentru a fi sigură că nu am lăsat porii încărcați.



Șervețelele micelare demachiante – recunosc că deși nu folosesc des șervețele demachiante, e musai să am un pachet în dulăpiorul din baie. Mă salvează totuși când sunt în deplasare și nu am condiții optime pentru a-mi urma rutina de skincare ca de obicei. Uneori le folosesc pentru a-mi corecta detaliile de machiaj – un eyeliner care s-a întins sau un contur al buzelor care mi-a ieșit ușor tremurat.

Crema de zi hidratantă AVON True cu FPS 20 – dacă ai senzația aceea de ten care „strânge“, e cazul să schimbi produsul de curățare, pentru că nici o cremă nu-ți va liniști tenul pe termen lung. E posibil ca acel demachiant să aibă potențial iritant pentru tenul tău și ai nevoie de unul formulat mai delicat. Crema hidratantă cu factor de protecție solară o folosesc chiar și când nu ies toată ziua din casă. Razele ultraviolete pătrund chiar și prin sticla geamurilor, așa că nu aș fi ferită de pete pigmentare pe viitor fără protecția corespunzătoare. De obicei am grijă să mai am un produs cu FPS peste cremă, fie că e vorba de un fond de ten sau o pudră, pentru a întări protecția.

Ritual de beauty pentru ten mat

E perfect normal ca tenul tău să se comporte diferit, pe zone diferite. Am un ten normal, destul de ușor iritabil însă, iar zona T capătă de multe ori un aspect uleios de-a lungul zilei. Așadar, m-am obișnuit să folosesc pe zona T alt gen de produse de îngrijire și uneori alte produse de make-up. Gama AVON NutraEffects pentru ten mat e îmbogățită cu extract din frunză de salcie (ajută tenul să-și recapete echilibrul), vitamina E și proteină hidrolizată de orez (protejează pielea).

Gel de curățare spumă – prefer negreșit un produs de curățare tip spumă atunci când știu că am purtat un machiaj puternic. Spumele sunt blânde cu tenul, dar și demachiază temeinic.

Cremă de zi pentru controlul sebumului AVON True cu FPS 20 – dacă în restul feței folosesc o cremă hidratantă pentru ten sensibil, pe zona T tapotez o cremă care gestionează bine sebumului și peste care fondul de ten se așază bine.

Gama mai conține și o cremă BB mată 5 în 1, care conferă un finiș mat și are are o textură discretă. Însă vezi mai jos ce produs tip cremă BB din altă gamă am ales pentru machiajul meu de zi cu zi.

Gama AVON Care Sun

Așa cum recomandă dermatologii, ideal este să purtăm atât pe ten, cât și pe corp (iarna doar pe pielea care ia contact cu lumina naturală) un produs care conține FPS – factor de protecție solară. Dacă e vară, folosesc un produs cu FPS 50, iar în anotimpul rece mă orientez către produse cu FPS 20 sau 30.

Mi-am comandat 6 produse din gama destinată protecției solare:

Cremă hidratantă cu FPS 30 și una cu FPS 50 pentru față – în anotimpul călduros folosesc neapărat minim 30 factor de protecție solară pentru ten și corp. Acestea două le voi alterna, în funcție de cât de multe ore stau într-o zi în aer liber, mai ales că au rol de matifiere, ceea ce ajută la un aspect fresh al feței.

Cremă BB cu FPS 45 – vara nu simt nevoia să camuflez tenul cu un fond de ten cu acoperire mare, ci prefer o textură lejeră, precum o cremă BB nuanțatoare, care are rol în uniformizarea culorii tenului. Dar musai și cu factor de protecție mare. Aleg pentru restul machiajului o mascara rezistentă la apă și un fard de obraz cremos și… gata machiajul:)

Spray pentru protecție solară cu uscare rapidă FPS 30 – am fost în căutarea unui produs care nu rămâne lipicios pe piele, iar acest spray intră rapid în piele dacă îl masezi ușor și, mai important, îl pot folosi zi de zi, nu doar când ajung la o piscină outdoor sau la plajă.

Loțiune hidratantă autobronzantă – sunt expertă în loțiuni autobronzante, pentru că le folosesc regulat de peste 10 ani. Îmi plac cele cu textură ușoară, spre lichidă și care îți conferă acel bronz auriu gradual. E important să îți exfoliezi pielea corpului la duș înainte de a aplica autobronzantul, dar și mai important este să permiți produsului să se usuce bine înainte de a te îmbrăca complet. Astfel, alocă măcar jumătate de oră și stai cât mai sumar îmbrăcată, fără să te așezi des, pentru a fi sigură că nu rămâi cu urme inestetice, precum dungi sau pete.



Cremă pentru protecție solară cu FPS 50 pentru copii și bebeluși – pentru că vine totuși vara și copiii pot acum să iasă mai des în parcuri alături de părinți, am luat această cremă cu FPS mare și protecție UVA/UVB pentru nepoata mea de 3 ani jumătate.

Ce mi-am mai comandat:

● 2 geluri de duș din gama AVON Senses, pentru că mi-e dor de o vacanță și ador aromele exotice



● 3 farduri mono de ochi în tonuri reci, dar pigmentate și cu fine particule strălucitoare; 2 fonduri de ten pudră – una dintre nuanțe fiind ideală pentru bronzing și contouring; o mascara neagră – toate din gama vegană AVON Distillery

● 3 parfumuri florale din gama AVON Collection – Lila, Violeta și Roseta, perfecte pentru a completa orice outfit de zi

