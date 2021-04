Monica Bellucci, de nerecunoscut! Cum arată în cel mai nou film al ei

Ea este însă de nerecunoscut în cel mai nou film al ei, „La Befana comes at night 2: The Origins”, filmat la Roma. Ea a fost văzută pe platourile de filmare purtând o perucă lungă și cenușie.

Monica Bellucci joacă rolul vrăjitoarei bune Dolores. În poze, ea poate fi observată purtând o pălărie de vrăjitoare și o coadă de mătură.

Filmul este produs de Lucky Red și Rai Cinema, în colaborare cu Sky. Acesta este un prequel pentru filmul italian „La Befana vien di notte” („Legenda Vrăjitoarei de Crăciun”). Alături de frumoasa actriță vor juca și Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti și Fabio De Luigi, după cum arată Daily Mail. Filmările au început în Italia, în data de 1 martie. Filmul ar trebui să fie lansat la finalul anului 2021.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Citește și: Rapperul Macklemore va deveni tată pentru a treia oară

Acțiunea filmului se petrece în secolul 18. Firul narativ o urmărește pe Paola, o copilă a străzilor care mereu se bagă în necazuri. Fără să vrea, ea se găsește pe sine în mijlocul planurilor îngrozitorului Baron De Michelis, al cărui sete pentru putere și ură față de vrăjitoare îl definesc.

Vrăjitoarea cea bună Dolores, jucată de Monica Bellucci, și-a dedicat viața copiilor, astfel încât ajunge să o salveze pe micuța Paola, ajutând-o pe copilă să își dea seama cât de deosebit este, de fapt, destinul ei.

Monica Bellucci este, la momentul de față, într-o relație cu Nicolas Lefebvre, care are 36 de ani – cu 20 de ani mai puțin ca ea. Relația a început la patru ani după ce s-a despărțit de fostul ei soț, Vincent Cassel.

Actrița a recunoscut că se află într-o altă relație pentru Paris Match, în luna noiembrie a anului 2021. Pe atunci, nu a spus prea multe despre identitatea partenerului ei. A declarat, la acea vreme: „Acest bărbat cu care îmi împărtășesc viața nu are același job ca mine, dar călătorește foarte mult. Ritmul lui se completează cu al meu”.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro