Loredana Groza, mai sexy ca oricând la 50 de ani pe străzile din Miami

Ea a publicat pe Instagram două imagini în care ținuta ei îndrăzneață atrage toate privirile. Cu o cămașă desfăcută, care îi lasă la vedere abdomenul și bustiera neagră, transparentă.

Fanii ei i-au făcut o mulțime de complimente, potrivit Cancan: „Cu trecerea timpului, tot mai frumoasă și minunata ești. Salutări, dragă Loredana. (…) La 50+ femeile devin fatale. (…) Ești super pentru vârsta ta. (…) O doamnă minunată la orice vârstă”.

Loredana Groza a plecat din țară după ce a început pandemia și a ținut-o într-un șir lung de vacanțe. Acum câteva luni, artista se afla în Mexic. Mai apoi, a ajuns în Maldive. Acum se află în Miami.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Citește și: Loredana se apără în fața celor care o acuză că a exagerat cu operațiile estetice

Loredana Groza este urmărită de critici cu privire la aspectul fizic

Însă Loredana nu primește doar comentarii pozitive. Mai mulți oameni i-au atras atenția cu privire la faptul că unele dintre poze au trecut prin Photoshop, iar unele detalii nu au fost corectate. Printre comentarii s-au regăsit: „În ultima poză se vede Photoshopul. S-a mișcat partea stângă”, „Ți-a luat barca razna, Loredano”, ”Atâta Photoshop în prima poză că nu se mai distinge nici buricul”, „S-a strâmbat puțin barca, dar e ok”.

Alți oameni o acuză des că arată atât de bine la 50 de ani mulțumită intervențiilor estetice. Artista a negat de fiecare dată că ar fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni. „E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine”, a zis Loredana, citată de HotNews. „Sport, mâncare simplă, meditație…”.

Mai mult, ea a povestit și pentru VIVA! că nu are timp să petreacă zilele prin saloane de înfrumusețare: „Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro