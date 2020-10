Loredana se apără în fața celor care o acuză că a exagerat cu operațiile estetice

Loredana Groza a fost acuzată de mai multe ori că frumusețea ei și aspectul tânăr se datorează operațiilor estetice, însă ea susține că secretul său este cu totul altul.

Loredana are peste 600 de mii de urmăritori pe Instagram, cu care împărtășește constant ce i se întâmplă în viața de zi cu zi. Deși foarte mulți o apreciază pentru felul în care arată, există destul de mulți care critică aparițiile ei, acuzând-o că și-a făcut operații.

Cântăreața a negat însă orice intervenție estetică. „Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză”, a explicat ea pentru VIVA!. „Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.”

Loredana susține că, la cei 50 de ani ai săi, secretul frumuseții stă, de fapt, în dietă, sport și meditație.

„E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine”, a mai zis Loredana, citată de HotNews . „Sport, mâncare simplă, meditație…”

