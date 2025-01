Raluca Tănase este de nerecunoscut. Ce spune fosta membră a trupei Bambi despre intervențiile estetice

Raluca Tănase, care la începutul anilor 2000 cunoștea succesul alături de sora ei Denisa, cu trupa Bambi, este de nerecunoscut. Artista a trecut printr-o schimbare uimitoare, iar fanii au rămas uimiți când au văzut-o cum arată acum. De-a lungul timpului s-a scris că a trecut de multe ori pragul medicului estetician, iar acum ea a vorbit și despre intervențiile estetice la care a apelat.

Raluca Tănase, de nerecunoscut de când a renunțat la muzică

Raluca Tănase și sora ei, Denisa Tănase, au format una dintre cele mai îndrăgite formații din România, Bambi, începându-și activitatea în anul 1999. După câțiva ani, cele două au decis să renunțe la muzică, iar acum au o afacere de succes cu parfumuri.

De când s-a retras din industria muzicală, Raluca s-a ținut departe de luminile reflectoarelor, alegând să ducă o viață mai privată. În ultima perioadă aceasta s-a schimbat foarte mult, devenind aproape de nerecunoscut.

Aceasta a fost acuzată că și-a făcut numeroase intervenții estetice pentru a arăta așa. Atunci, Raluca a precizat că și-a făcut o rinoplastie pentru că își dorea să aibă un nas mai mic.

„Am observat că la televizor nasul se vede mai mare decât e el în realitate. Apar în diferite emisiuni de televiziune și acolo mă văd cei care mă invită la concerte. Nu vreau să creadă că am nasul mai mare decât e el. Mi-am dorit un nas mai mic și doctorul mi-a rezolvat problema. Am fost la el după ce Denisa, sora mea, și-a micșorat buzele în cabinetul dumnealui. Am fost cu ea și am văzut la clinică fete care s-au operat și mi-au plăcut rezultatele. Am făcut operația, nici nu le-am spus părinților, Denisa i-a informat abia după operație”, a declarat ea în urmă cu ceva timp pentru Fanatik.

Ce spune artista despre acuzațiile privind operațiile estetice

Cum schimbarea Ralucăi Tănase este vizibilă, ea a precizat că este normal să nu mai arate ca la începutul carierei sale, subliniind faptul că trecerea timpului a făcut-o să apeleze la ajutorul medicului estetician.

„Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea! E firească transformarea mea pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat Raluca Tănase pentru Click.

De-a lungul timpului, fosta solistă a ales să își facă intervenții la buze, și-a pus implanturi mamare, și-a tatuat sprâncenele, a apelat la injecții antirid cu bioplasmă și și-a făcut și un lifting de bărbie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Raluca Tănase

Sursă foto: Instagram

