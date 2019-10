Cântăreața care a fost botezată la 27 de ani în apele Iordanului

Cântăreața Demi Lovato a fost botezată în apele Râului Iordan, din Israel, și a anunțat acest lucru cu mare entuziasm pe Instagram.

La 27 de ani, vedeta a fost botezată în Iordan. „Sunt o cântăreață americană”, a scris ea pe rețeaua de socializare, după cum arată Libertatea. „Sunt creștină și am rădăcini evreiești. Când mi s-a oferit posibilitatea incredibilă de a vizita locurile despre care am citit în Biblie când eram mică, am acceptat imediat. Este ceva absolut magic în Israel”.

Demi și-a continuat mesajul astfel: „Niciodată cu am simțit o așa conexiune cu Dumnezeu, ceva care îmi lipsea de ani. Spiritualitatea este foarte importantă pentru mine… Să fiu botezată în râul Iordan, în același loc unde a fost botezat Iisus, nu m-am simțit niciodată mai bine ca acum – am renăscut”.

Sursa foto – Instagram

