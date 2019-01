EXCLUSIV! Laura Mușuroaea, detalii din vacanța petrecută în Iordania

Impresionată de mirajul deșertului, de profunzimea culturii și de numeroasele atracții turistice învăluite în misterul istoriei, Laura Mușuroaea a rememorat, în exclusivitate pentru Unica, itinerarul, dar și aventurile prin care a trecut în Iordania.

Ai început anul în Iordania, în vacanță. Cât ați stat acolo și ce ați vizitat?

Laura Mușuroaea: Am facut un tur al Iordaniei în 14 zile. Ne-am luat rucsacii și am vizitat toată țara în lung și-n lat. Am vizitat capitala, Amman, de acolo am plecat în primele zile către câteva atracții în apropiere, cum ar fi orașul Jerash, Muntele Nebo, unde a primit Moise cele 10 porunci, și locul de botez al lui Iisus. Din Amman am plecat către Rezervația Naturală Dana, unde am petrecut doar o noapte. A urmat faimoasa Petra, deșertul Wadi Rum, stațiunea Aqaba, Marea Moartă și înapoi în Capitală.

Ți-ai dorit foarte mut această destinație, ce anume te-a atras, de ce ai vrut să ajungi acolo?

Ne doream din 2017 să ajungem în Iordania, dar am așteptat să găsim zborul la un preț mai accesibil. M-a atras faptul că este o țară arabă și toată istoria pe care o are de oferit. Pe lângă asta, în Iordania zac primele orașe din istoria omenirii.

Povesteai că ați dormit într-o așezare de beduini. Cum a fost această experiență?

Am petrecut 3 nopți în deșertul Wadi Rum cu beduinii. Cred că a fost printre cele mai frumoase experiențe de până acum și poate că cea mai frumoasă din întreaga vacanță.

Ce stil de viață au beduinii, prin ce te-au surprins?

Stilul lor de viață este extrem de simplu și se reduce la nevoile primare. Fiind în deșert, fără multe resurse în jur, apreciază foarte mult apa, mâncarea, nu fac risipă niciodată. Activitățile lor sunt simple, cântă foarte mult seara la foc, povestesc, socializează mult. Chiar au o comunitate absolut fascinantă.

Ai avut parte de vreun moment haios?

Au fost mai multe momente funny. Printre cele mai haioase se numără un moment când am fost “vândută”. Eram sus la Petra, eu cu încă un cuplu, Alex rămăsese jos. Un beduin mi-a întrebat prietena câte cămile vrea pentru mine. Apoi a venit lângă mine și mi-a cerut numărul de telefon. J

Cum e clima acolo?

Ei bine, te gândești la deșert, te aștepți să fie cald. Și este. Doar că nu în decembrie. Ziua erau în jur de 18-20 de grade, dar noaptea muream de frig.

Ce situri ați vizitat, ce atracții turistice te-au impresionat?

M-a impresionat Petra, m-a impresionat templul lui Artemis din Jerash, dar cred că cel mai mult m-a impresionat deșertul Wadi Rum. Nu aș mai fi plecat de acolo.

Ce ai ratat în Iordania, e ceva ce nu ai apucat să vezi? Ați făcut practic turul cu rucsacul în spate.

Noi credem că am reușit să facem cam tot ce era de făcut, în mare. Doar că am vrea să ne întoarcem și pe timp de primăvară, ca să experimentăm Iordania pe căldură.

Ce a fost cel mai greu în contactul cu o civilizație atât de diferită?

Nu ne înțelegeam mereu în engleză, nu înțelegeau întotdeauna ce vrem să spunem. Dar încă de la bun început noi le-am respectat cultura și obiceiurile. Ne-am îmbrăcat decent, nu am fost ostentativi. M-a surprins faptul că eu, ca femeie, nu eram servită niciodată înaintea bărbaților, dimpotrivă, chiar dacă eram prima în rând întâi era servit bărbatul din spatele meu. A fost un singur moment în care am simțit cumva o diferență de cultură mare: am intrat într-un restaurant, un loc unde mâncau de obicei doar localnici, iar noi, femeile, nu aveam nimic pe cap. O familie s-a ridicat foarte nervoasă de la masă, a comentat ceva și a plecat fără să plătească sau să termine de mâncat. Ulterior chelnerul ne-a explicat că acei localnici au fost foarte deranjați de faptul că niște străini cu femei neacoperite au venit în acel local. Dar în rest, peste tot pe unde am ajuns oamenii au fost foarte drăguți și primitori.

Ce ai mâncat și ți-a plăcut?

Hummusul este delicios, la fel și desertul lor specific, Kunefe.

Cum ai descrie într-un cuvânt această experiență?

Diferită.

Ce sfaturi ai pentru cineva care vrea să meargă pentru prima oară în Iordania?

Inițial și eu am crezut că poate nu este o țară atât de sigură sau că sentimentul de siguranță nu va fi atât de mare, dar m-am înșelat. Este sigur, foarte frumos, oamenii sunt drăguți și săritori. Singurul sfat pe care îl am este pentru femei, să nu meargă totuși singure, ar fi bine ca mereu să fie însoțite de un bărbat.

Ce ai învățat despre această cultură?

Am învățat că ei sunt foarte ok acolo în mediul lor, mai ales beduinii. Noi din afară vedem și credem că ei au nevoie de mai mult, că e greu să trăiești în deșert, dar stând de vorbă cu ei am învățat că ei preferă această libertate, chiar dacă prin statutul lor de beduini (a face parte dintr-un trib beduin este un lucru foarte respectat în Iordania) ar putea ajunge destul de sus. Și am mai aflat că o camilă valorează 1.500 de euro.

