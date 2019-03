Emilia Clarke, la un pas de moarte din cauza unor probleme grave de sănătate

„Mama Dragonilor“ din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, așa cum este cunoscută Emilia Clarke, a vorbit în premieră despre problemele grave de sănătate care au debutat la începutul anului 2011, într-un editorial pentru The New Yorker. Actrița britanică a povestit despre anevrismele și operațiile pe creier pe care le-a suferit și din cauza cărora a fost la un pas să îți piardă viața.

„Chiar când toate visurile mele din copilărie păreau să devină realitate, aproape că mi-am pierdut minţile şi apoi viaţa. Nu am vorbit niciodată în public despre această poveste, dar acum este timpul“ și-a început actrița editorialul.

Clarke, în vârstă de 31 de ani, a dezvăluit faptul că abia terminase filmările la primul sezon al celebrului serial de televiziune „Game of Thrones” când a început coșmarul. Aceasta a povestit că primul anevrism s-a produs în timpul orelor de antrenament la sala de gimnastică.

„Am simțit o durere puternică la cap, ca și cum o bandă elastică îmi strângea creierul. Am încercat să ignor durerea și să continui, dar nu am putut. I-am spus instructorului meu că trebuie să iau o pauză. Cumva, aproape târându-mă, am ajuns la vestiar. Am căzut în genunchi din cauza durerii care se înrăutățea. Am intuit ce mi se întâmplă – creierul meu era afectat” a povestit Emilia Clark.

„Mi-am mișcat degetele de la mâini și picioare și mi-am dat seama că nu voi paraliza. Îmi aduc aminte că am auzit vocea unei femei, care mă întreba dacă sunt bine. Nu, nu eram. Apoi totul a devenit neclar și zgomotos. Îmi amintesc sunetul sirenei ambulanței, alte voci care spuneau că am pulsul slab. Cineva mi-a găsit telefonul și mi-a anunțat părinții”, a adăugat ea.

În urma investigațiilor medicale, doctorii au diagnosticat-o cu hemoragie subarahnoidă, o afecţiune gravă cauzată de sângerarea în spaţiul dintre creier şi membrana înconjurătoare.

„Am avut un anevrism, o ruptură arterială. După cum am aflat mai târziu, aproximativ o treime dintre pacienți mor imediat sau la scurt timp. Pentru pacienții care supraviețuiesc, este necesar un tratament urgent pentru a sigila anevrismul, deoarece există un risc foarte mare de sângerare secundară, adesea fatală”, a explicat vedeta.

Emilia Clarke, despre prima operație pe creier

Aceasta și-a amintit cum a decurs prima operație, dar și chinul prin care a trecut după procedura medicală: „Prima operație a fost una minim invazivă, ceea ce a însemnat că nu mi-au deschis craniul. A durat trei ore, dar când m-am trezit durerea era insuportabilă. Nu ştiam unde sunt, nu vedeam bine, aveam un tub băgat pe gât, mi-era greaţă şi nu mă puteam mişca. După câteva zile mi-au spus că perioada critică trece după două săptămâni, iar dacă reuşesc să o depăşesc cu minime complicaţii, şansele mele să mă recuperez complet sunt mari. Făceam exerciţii cognitive, iar o asistentă m-a întrebat cum mă cheamă. Numele meu complet este Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Nu mi-am putut aminti, din gură îmi ieşeau doar cuvinte fără sens şi nu mai puteam vedea aproape deloc. Niciodată nu am simţit o asemenea frică, îmi puteam vedea viaţa şi îmi dădeam seama că nu merită să o trăieşti aşa. Sunt actor, trebuie să-mi pot aminti replicile, iar acum nu-mi pot aminti nici măcar numele. Sufeream de afazie, o consecinţă a traumei pe care creierul meu o suferise în timpul operaţiei. În cele mai rele momente, am vrut să se termine totul. I-am rugat pe medici să mă lase să mor. Munca mea, visul meu despre cum va fi viaţa mea, era centrată pe comunicare. Fără ea, eram oricum pierdută“, a declarat Emilia Clarke.

Exact când se gândea că o să se recupereze, o altă veste a căzut ca un trăsnet. Doctorii i-au spus că mai are un alt anevrism mai mic pe partea cealaltă a creierului şi există două variante: poate exploda în orice moment sau poate rămâne latent.

Înainte de a reveni pe platourile de filmare pentru al doilea sezon al serialului, actrița se simțea atât de slăbită și amețită, încât credea că o să moară. În timp de ce se afla la Londra, în cadrul unui turneu de promovare a serialului, a fost nevoită să folosească morfina pentru a face față interviurilor. Chiar și așa, durerea nu înceta și era din ce în ce mai epuizată.

După filmările a doua sezoane din „Game of Thrones”, Emilia Clarke a fost operată de alte două ori

Cu efort și multă ambiție, deși stările de rău nu dispăruseră, actrița a dus la bun sfârșit filmările pentru următoarele două sezoane din „Game of Thrones„. La controlul medical ce a urmat, veștile erau îngrozitoare: anevrismul îşi dublase dimensiunea, iar medicii au decis că este momentul pentru o nouă operație. De data aceasta, intervenția a fost una severă și a implicat și mai multă durere, la fel și recuperarea.

„Când m-am trezit am început să urlu de durere. Intervenţia fusese ratată. Avusesem o hemoragie masivă, iar medicii mi-au spus clar că şansele să supravieţuiesc sunt minime dacă nu mă operez din nou. De această dată însă trebuia să ajungă la creierul meu prin metoda tradiţională – să-mi despice scalpul. Iar operaţia a fost făcută de urgenţă“.

A petrecut o lună în spital și a avut momente în care își pierdea orice speranță de recuperare sau supraviețuire. Pe lângă toată drama prin care trecuse, au început episoade de anxietate și atacuri de panică.

Actrița din „Înainte să te cunosc/ Me Before You“ susține că s-a recuperat total și că se simte foarte bine. Aceasta a încheiat editorial cu mulțumiri pentru toți cei care i-au fost alături în tot acest timp, menționând că se simte norocoasă și recunoscătoare pentru șansa de a supraviețui, pe care mulți în situația ei nu o au.

Sursă foto: Northfoto