Cine este iubitul Emiliei Clarke din „Game of Thrones”

Cei doi s-au fotografiat de ziua de naștere a actriței: „Ei bine, a fost o zi de naștere pe care nu o voi uita curând”, a scris Emilia la descrierea pozei.

Cine este bărbatul misterios?

Chiar dacă din fotografie nu putem distinge cine o sărută pe actriță, lucrurile au devenit clare atunci când aceeași poză a fost postată și de Charlie McDowell pe contul său.

Vezi această postare pe Instagram Happy birthday, E. ❤️ O postare distribuită de Charlie McDowell (@charliemcdowell) pe Oct 23, 2018 at 4:19 PDT

Charlie are 35 de ani. El este regizor, producător american, fiul lui Malcolm McDowell și nepotul lui Ted Danson. McDowell a urmat cursurile Institutului American de Film și chiar a regizat câteva filme de succes precum: „The One I love” sau „The Discovery”. El a avut o relație cu Rooney Mara, actrița din pelicula „The Girl With The Dragon Tatoo”, dar după 6 ani de relație cei doi și-au spus adio.

Vezi această postare pe Instagram I really lucked out in the sister department. #beigehuecrew O postare distribuită de Charlie McDowell (@charliemcdowell) pe Dec 26, 2017 at 7:44 PST

Emilia Isabelle Euphemia Rose Clarke a devenit cunoscută pentru rolul său din serialul Game of Thrones, pentru care a primit mai multe nominalizări la Premiile Emmy. Clarke a debutat pe Broadway în producția „Breakfast at Tiffany’s”. Aceasta a mai apărut în filme cunoscute preum: „Terminator Genisys” sau „Me before You”. În anul 2015 a fost numită de către revista Esquire „Cea mai sexy femeie în viață”.

