Ellie White a înlocuit carnea în meniul copiilor. Iată ce idee ingenioasă a avut artista!

Ellie White încearcă să îi obișnuiască pe cei doi copii ai săi să consume o varietate largă de legume, în detrimentrul cărnii în exces ori produselor de tip fast food. Artista a găsit o metodă ingenioasă, dar și gustoasă de a înlocui carnea din meniurile micuților.

Ellie White, în vârstă de 34 de ani, a reușit să construiască un meniu zilnic ce conține, doar în proporție de maximum 20% carne: “În ultimii ani eu am devenit fan salată în cât mai multe combinații. Copiilor, însă, oricât mult le-ar plăcea salata, e nevoie să le diversificăm cât mai mult alimentația. Așa că, am fost nevoită să-mi pun imaginația la lucru… Vedetele alimentației noastre au rămas tot legumele, pe care le asortăm cu pește, paste sau orez, însă am introdus, de ceva vreme, și quinoa. Ne place foarte mult alături de legume la wok, precum și lintea roșie, pe care momentan am gătit-o doar ca supă. Cu năutul încă nu am ajuns la un consens în ce îi privește pe copii, dar, alături de hummus, reușim să îl facem să treacă neobservat.

Dimineața mâncăm fie cereale cu lapte, fie o omletă cu toast și legume, sau mămăliguță cu brânză. Dacă ne găsește prânzul împreună (în timpul săptămânii copiii consumă carne la prânzul de la grădiniță), le gătesc o supă cremă de legume, ciorbă de varză sau orice fel de supă sau ciorbiță; iar la cină trebuie să mă reinventez în fiecare seară… Fie optez pentru un pește la cuptor cu legume și salată verde, sau cartofi dulci la cuptor cu quinoa și legume sote, ori orez cu legume și salată de varză, sau paste, în diferite combinații: cu legume, cu ton, cu sos alb sau cu sos roșu. La nevoie, găsesc în fiecare zi modalități de a combina legumele între ele astfel încat să nu ne plictisim.

Încercam să obișnuim copiii cu cât mai multe gusturi, arome și bucătării internaționale. Preferații Mariei sunt tăițeii chinezești cu pachetele de primavară, iar, momentan, Mihăiță este atras de bucătăria mexicană, în special de tacos și burrito. Și chiar dacă eu nu mănânc fructe de mare, Doru le mai gătește ocazional creveți. Cam așa stă treaba la noi. Nu ne este frică de legume, ci chiar le mâncăm cu plăcere, fie crude sau gătite. Nu excludem însă în totalitate carnea din alimentația copiilor”, – a scris Ellie White pe blogul său.

Sursă foto: PR