Bob Weighton, recunoscut de Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv bărbat din lume, a murit joi de cancer la vârsta de 112 ani, în apartamentul său din Alton, Hampshire, localitate situată la aproximativ 90 de kilometri sud-vest de Londra, potrivit româniatv.

Britanicul și-a sărbătorit ultima zi de naștere în plină pandemie de COVID-19. Acesta s-a născut în 1908 în Yorkshire, a avut şase fraţi, trei copii, zece nepoţi şi 25 de strănepoţi. A trecut prin Războaiele Mondiale, gripa spaniolă, ascensiunea și căderea Uniunii Sovietice, cât și prin inventarea internetului.

Pe 20 februarie a murit și japonezul Chitetsu Watanabe, care avea 112 ani, 11 luni și 18 zile.

Dumitru Comănescu, cel mai bătrân bărbat din lume

Dumitru Comănescu era al treilea cel mai vârstnic bărbat în viaţă din lume, conform clasamentului „Ten oldest living men” şi al 75-lea cel mai vârstnic bărbat al tuturor timpurilor.

S-a născut pe 8 noiembrie 1908, la Proviţa de Jos, în Prahova. A fost inginer agronom şi unul dintre cei mai valoroşi fitopatologi, fiind discipolul fondatorului Institutului de Cercetări Agronomice, Gheorghe Ionescu Siseşti. A absolvit facultatea în 1933 şi a lucrat efectiv timp de 70 ani: în anul 2003 făcea ultima expertiză fitopatolgică. La vârsta de 86 de ani a participat la un concurs pentru experţi agricoli, unde s-a clasat al cincilea, prelungindu-şi activitatea, potrivit evz.ro.

„În primul război mondial aveam 6 ani la începere, nu îmi aduc aminte prea mult. Noi eram la ţară şi eram mai departe de marile fronturi. În 1918 însă, îmi aduc aminte de Marea Unire, când toţi oamenii au sărbătorit şi toată lumea cânta imnul. În al doilea război mondial, eu fiind inginer agronom, am fost mobilizat pe loc, în spatele frontului pentru a contribui la pâinea ţării. Într-adevăr, am trăit cu toate acestea multe evenimente violente şi am fost martori la atât de multe pierderi umane încât acum apreciez altfel ceea ce avem” a declarat Dumitru Comănescu.

Acesta a mai povestit că provine dintr-o familie de boieri. Părinții săi se ocupau cu munci rurale, dar aveau o educație bună, pe care au transmis-o mai departe copiilor lor.

„Din liceu îmi plăcea mult matematica, la care eram cel mai bun. Astfel am intrat la Facultatea de Matematică şi l-am avut profesor pe Gheorghe Ţiţeica. Am locuit la cămin în Bucureşti, am avut întotdeauna bursă de merit şi note mari, pentru că viaţa era grea şi la oraş totul era scump. Mă mai ajutau părinţii să îmi trimită mâncare, în rest mă descurcam singur”, a mai mărturisit bărbatul.

Dumitru Comănescu este de părere că secretul unei vieți lungi îl reprezintă iubirea și echilibrul. De asemenea, acesta a dezvăluit că dorința de a învăța i-a păstrat mintea lucidă. Și dieta sănătoasă l-a ajutat să ajungă cel mai bătrân bărbat din lume.

Sursă foto: Libertatea.ro

