Ultima șansă să le vezi. Ce filme ies de pe Netflix până la finalul anului 2022

Sărbătorile de iarnă vin cu o listă întreagă de producții care vor apărea pe Netflix, dar și cu cu titluri care se pregătesc să iasă de pe platformă. Noi ți-am pregătit lista cu producțiile care ies de pe Netflix până la finalul anului. Este ultima ta șansă ca să le vezi!

Netflix va scoate mai multe producții din grilă până la finalul anului 2022, astfel că fanilor le mai rămâne foarte puțin timp pentru a urmări producțiile preferate înainte ca acestea să dispară de pe platforma de streaming.

Ce producții dispar de pe Netflix până la finalul anului 2022

Decembrie este mai ales despre “Singur acasă” atunci când ne raportăm la producțiile cinematografice și la timpul petrecut în fața televizorului. Cu toate acestea, luna aceasta poți profita să vizionezi pe Netflix și alte producții preferate. Compania de streaming video de peste Ocean are o listă întreagă cu producții ce vor dispărea pânâ la finalul anului acesta pentru a putea face loc altor producții noi.

VOTEAZĂ-ți produsele preferate la UNICA BEAUTY CELEBRATION! Care sunt cele mai bune produse cosmetice?

Lista completă a filmelor care dispar în decembrie 2022 de pe Netflix

• 1BR (2019)

• A Cinderella Story (2004)

• A Clockwork Orange (1971)

• A Little Princess (1995)

• Blood Diamond (2006)

• Blow (2001)

• Blue Jasmine (2013)

• Casino Royale (2006)

• Cells at Work! (Season 1)

• Chhota Bheem Kung Fu Dhamaka Series (Season 1)

• Chocolat (2000)

• Friday Night Lights (Seasons 1-5)

• Eyes Wide Shut (1999)

• I Love You, Man (2009)

• Jenni Rivera: Mariposa de Barrio (Season 1)

• Just In Time (2020)

• Lellobee City Farm (Season 1)

• Life as We Know It (2010)

• Mary Magdalene (2019)

• Men in Black (1997)

• Men in Black II (2002)

• Men in Black 3 (2012)

• National Lampoon’s European Vacation (1985)

• National Lampoon’s Vacation (1983)

• Nickelodeon’s The Haunted Hathaways (Seasons 1-2)

• New York Minute (2004)

• Pac-Man and the Ghostly Adventures (Seasons 1-2)

• PBS Kids’ The Cat in the Hat Knows a Lot About That! (Season 1)

• Point Break (1991)

• Police Academy (1984)

• Red Joan (2019)

Ce surprize pregătește Netflix în la finalul anului

Luna decembrie vine și cu surprize pentru utilizatorii platformei Netflix. Producții noi și captivante create de marii regizori de la Hollywood vor intra pe Netflix. Printre acestea se află „Scrooge: Poveste de Crăciun”, „Pinocchio”, de Giullermo del Toro și „Recrutul”.

Dar și mult-aşteptatul documentar despre viaţa prințului Harry și a lui Meghan Markle departe de familia regală britanică.

Sursa Foto: Shutterstock