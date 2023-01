Top 8 locuri de vizitat în 2023. Destinații de vacanță pe care nu trebuie să le ratezi!

În top 8 locuri de vizitat în 2023 se află atât destinații cunoscute, cât și locații mai puțin vizitate, dar cu adevărat spectaculoase, pe care merită să le vezi. După anii marcați de restricții de călătorie din cauza pandemiei de COVID-19, granițele s-au redeschis și ne putem adăuga în lista noastră cu destinații de vacanță chiar și locuri precum Singapore, Patagonia sau Guatemala.

Top 8 locuri de vizitat în 2023. Dacă nu ți-ai făcut încă un plan cu privire la vacanțele de anul viitor, experții din turism au venit cu câteva recomandări din care poți alege. Fie că îți dorești să revezi un loc care te-a cucerit sau să te bucuri de destinații inedite de vacanță, iată ce propuneri avem pentru tine, potrivit vogue.com.

Guatemala

Această locatie a stat mult timp în umbra unor locuri mult mai populare pentru turiști, dar oferă multe atracții fabuloase, iar în 2023 se află în top 8 locuri de vizitat. Guatemala te va cuceri cu peisajele ei spectaculoase, dar și cu istoria ei bogată, care îmbină cultura și tradițiile spaniolilor cu cele ale triburilor mayașe. Printre cele mai importante atracții turistice se numără orașul lacul Atitlán, vulcanul Pacaya, orașul Antigua, Tikal, unul dintre cele mai mari situri arheologice și centre urbane ale civilizației Maya precolumbiene.

Yukon, Canada

Această regiune din nord-nestul Canadei oferă un cadru natural fabulos, neschimbat de activitățile umane și în mare parte neexplorat încă. Este destinația perfectă pentru turiștii care apreciază traseele în natură. De asemenea, poți beneficia de cazări în stil tradițional și te poți admira frumusețea Aurorei Boreale în timpul sezonului rece.

Yupon abundă de zone cu o cultură bogată și peisaje uimitoare. Ceea ce face acest teritoriu este populatia locală cu care turiștii vor interacționa.

Málaga, Spania

Málaga a fost cea mai cautată destinatie de vacanță pentru anul 2023 pe site-ul Airbnb. Acest oraș a cunoscut o veritabilă renaștere culturală în ultimul deceniu, transformându-l în centrul principal cultural al frumoasei zone Costa del Sol. Orașul s-a bucurat de deschiderea mai multor muzee, precum Centrul Pompidou, o comoară a artei moderne găzduită într-o clădire cubică din sticlă colorată. Arta stradală este ,de asemenea, incrediblă. Aici pot fi văzute picturi murale colorate care acoperă cartiere întregi.

Insula Benguerra, Mozambic

Arhipelagul Bazaruto din Mozambic este compus din cinci insule, renumite pentru plajele lor cu nisip alb și pentru diversitatea faunei acvatice. A doua cea mai mare insulă, Benguerra, a devenit cunoscută drept o destinație cu condiții de top pentru cei ce preferă un cadru natural sălbatic. Dacă alegi să vizitezi „Sanctuarul Kisawa” sau „andBeyond Benguerra Island”, vă veți bucura de o escapadă într-un cadru tropical intim, unde linia țărmului se întinde pe kilometri întregi, făra a vedea în jur nici o altă clădire sau chiar nici o altă persoană. Activitățile populare includ plimbările pe „dhow”, o barcă de pescuit tradițională africană și vizitarea zonelor în care își fac apariția membrii unei specii rare de vacă de mare, dugong.

Basilicata, Italia, în top 8 locuri de vizitat în 2023

Dacă îți place sudul Italiei și ai vizitat deja zone cunoscute precum Puglia sau Sicilia, am adăugat în top 8 locuri de vizitat în 2023 zona Basilicata, aflată în plină dezvoltare. Turiștii pot vizita peșteri antice, pot parcurge trasee pe drumuri ce se unduiesc pe culmile dealurilor și pot vedea bisericile în stil baroc din Matera. În acest oraș a fost filmată și o scenă dinamică de urmărire cu mașini pentru filmul „James Bond: No Time to Die”. Zona beneficiază de plaje sălbatice neamenajate, de un patrimoniu istoric vast, iar bucătaria locală îți ca pune la dispoziție preparate delicioase bogate în fructe de mare și peste. Te poți caza în Maratea, supranumită „perla Tirenienei”.

Valea Douro, Portugalia

Dacă ești în căutarea unui peisaj incredibil și a degustării unei selecții delicioase de vinuri, zona văii Douro din Portugalia te așteaptă să îți încânte simțurile. Această locație se află la distanță de aproximativ o oră cu mașină de orașul Porto. Drumul în sine către inima acestei zone va fi o experiență deosebită. De pe șoseaua îngustă ce șerpuiește dinspre munte spre deal vei putea vedea plantații de vie și satele fermecătoare răspândite pe colinele dealurilor.

Locația, cu o cultură istorică bogată, găzduiește orasul antic Lamego, unde poți admira treptele pavate și bisericile măiestuoase. Una din cele mai renumite proprietăți luxoase ce pot fi vizitate este „Six Senses”, fiind un loc perfect pentru a te relaxa si pentru a te bucura de viața în stilul portughez.

Singapore

Accesul în Singapore a fost limitat în ultimii doi ani, astfel încât această destinație este în topul listei noastre cu locuri de vizitat în 2023. Mâncarea, oamenii și combinația de natură și urban reprezintă atracții ce nu pot fi ratate de cineva care este în căutare de noi experiențe. Singapore Flyer, Little India, Orchard Road, cheiul Clarke, insula Sentosa, Chinatown, Gardens by the Bay sunt câteva dintre zonele turistice ce merită văzute. De asemenea, ar fi bine să nu uiți de regulile stricte impuse de Singapore atât locuitorilor, cât și turiștilor.

Parcul Național Patagonia, Chile

În anul 2018, statul Chile a rezervat peste 4 milioane de hectare de teren pentru crearea de parcuri naționale, fiind ajutat de cea mai mare donație de la o persoană privată făcută vreunei țări vreodată. Fundația de Conservare Tompkins (care poartă numele filantropului antreprenor Doug Tompkins), a oferit statului 300 de mii de hectare de teren în regiunea Aysen. Această zonă poartă numele de Parcul Național Patagonia. Locația izolată și biodiversitatea inerentă fac ca această zonă să fie cu totul deosebită de părțile mai populate din Patagonia.

