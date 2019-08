Top 3 seriale pentru un sfârșit de august incendiar. Recomandările lui Alex Preda

Iata care sunt recomandările Serialex pentru acest sfârșit de vacanță.

Mai sunt câteva zile de vară și lista noastră cu seriale în așteptare este parcă și mai mare. Domnul August ne aruncă în televizoare tone de episoade și de continuări fără să se gândească că, el săracul, are doar 30 de zile prăpădite care trec fantastic de repede.

Sfârșitul de vacanță ar trebui să fie incendiar & apoteotic și atunci m-am gandit la 3 seriale care să se încadreze, cât de cât, în acest tipar. Spun cât de cât, pentru că serialele apoteotic – incendiare nu sunt întotdeauna un panaceu pentru liniște și relaxare și uneori ne trebuie ceva care sa fie incitant – relaxant în aceiași măsură, dar să nu provoace dependențe fatale.

Big Little Lies – Careul de ași al verii

Producatorii lui Big Little Lies au mers la sigur cand au lansat pe piață acest serial despre viață, pasiune și minciună. Formula lor a fost una simplă și eficientă: au găsit un scenariu interesant, au luat trei actrițe de top pe care le-au lăsat să facă ceea ce știau ele mai bine, fără prea multe indicații speciale. Aceasta abordare simplă s-a dovedit a fi rețeta de succes a acestui serial american care a primit în numai doi ani, patru Globuri de Aur si alte 45 de premii ale industriei de film.

Inițial B.L.L fost gândit doar pentru un sezon, însă imensul succes pe care l-a avut a facut ca după doi ani să apară o continuare cu o mare surpriză pe generic – Meryl Streep, de trei ori laureată Oscar, a acceptat să joace alături de Nicole Kidman, Reese Witherspoon și Shailene Woodley, cele trei staruri ale acestui serial spectaculos, desi greutatea și palmaresul îndrăgitei actrițe în vârstă de 70 de ani nu-i ”permiteau” un rol secundar. Și cu toate astea, minunea s-a întâmplat și Meryl Streep și-a trecut numele pe afis

Cu patru nume grele pe generic, Big Little Lies este un serial care are de toate. Intrigă, acțiune, emoție și iubire, ingredientele minune pentru un sfârșit de vară reușit.

Secret City – Un political thriller de nota 100

Trebuie să recunosc că genericul și nu story-ul m-a determinat să mă uit la acest serial australian cu Ana Torv în rolul principal. Pe frumoasa blondă am întalnit-o prima dată în Fringe (un super serial SF pe care îl recomand din toată inima) și ulterior în Mindhuter, o poveste mai ciudată despre crime și criminali a cărui continuare o să apară luna asta..

Distribuția acestui serial este generoasă: Ana Torv joacă alături de Jacki Weaver, actriță nominalizată la Oscar pentru rolul din „Silver Linings Playbook” și Sacha Horler nominalizată la Premiul AACTA pentru rolul din „The Kettering Incident”.

Secret City este un mistery thriller produs în Australia care urmarește eforturile reporterului de investigații Harriet Dunkley în dorința de a descoperii adevărul și implicațiile politice din spatele unei banale crime din Canberra, capitala Australiei. Povestea începe simplu, cu un cadavru găsit pe marginea unui lac și se termină surprinzător într-un deznodamânt care o să te lase mască.

Producția australiană face parte din categoria serialelor cu efect întarziat care își arată adevăratul potențial pe la mijlocul sezonului. Filmul este bine strucurat și are ingredientele unui serial făcut „by the book”. Deși poate mai lent decât un action thriller american, S.C. are ritmul, cadența și suspance-ul specifice genului ceea ce îl propulesează pe locurile fruntașe în clasamentul serialelor political-thriller.

State of Union – O comedie relaxantă cu 3 nominalizări la Emmy 2019

Ultimul, dar nu cel din urmă, este un serial care m-a surpins în mod plăcut încă de la primele imagini. State of Union se vrea a fi o comedie despre viață, iubire, trădare și arată „lupta” unui cuplu care merge la un psihiolog în încearcarea de a-și salva relația șubrezită de infidelitate.

Cu povesti a 10 minute fiecare, State of Union este un serial care folosește rețeta interesantă e episoadelor scurte și consistente, petrecute intr-un decor static. Ideea mini episoadelor nu e nouă și am mai întalnit-o acum un an la Stargate Origins, experimentul nereușit a celor de la Stargate MGM.

Gândit ca o poveste despre oameni simpli aflați în situații dificile de viață, State of Union se vrea un film dar este mai degrabă o piesa de teatru TV în care acțiunea se petrece într-un pub de lângaă cabinetul psihologului, locație în care cei doi își dau întâlnire înaintea ședințelor de terapie. Serialul suprinde dialogul dinaintea orei de consiliere, idee care mi s-a părut genială pentru că nimeni nu s-a gândit să arate ce ar putea vorbii oamenii înainte de ședințele de terapie de cuplu.

Serialul merge repede, nu doar datorită episoadelor scurte ci mai degrabă scenariului bine scris și bine documentat, care leagă inspirat cele 10 întâlniri din cafenea, într-un buchet de comedie și supance menit să te facă să dai clik la următorul episod. Povestea începe și se termină fermecător, într-un recital actoricesc care nu trebuie ratat.

În rolurile principale: Rosamund Pike, o actriță britanică de cursă lungă, care are în palmares o nominalizare la Oscar pentru rolul Ammy Dune din filmul Gone Girl, și Chris O`Dowd cunoscut publicului pentru rolurile din Get Shorty sau The IT Crowd.

Lumea serialelor TV este uriasă și producătorii se înghesuie să scoată seriale pe bandă rulantă, fără să se gândească că bietul telespactator se luptă în fotoliu cu timpul și îndoiala.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Lunar apar zeci de seriale, si cum nu ai cum fizic se le vezi pe toate, atunci trebuie să le găsesti doar pe acelea care merită timpul tau. Dar de unde stii care sunt bune si care merita?

Așadar, atunci când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate iti vine vreo idee. Nici noi nu avem timp, asa că recomandăm numai seriale bune.

Foto deschidere – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro