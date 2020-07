EXCLUSIV Cum să oferi o vară cât mai normală copiilor tăi cu proiectul „#stămacasă cu eroii din povești”

Proiectul „#stămacasă cu eroii din povești” vine în ajutorul părinților care vor să le ofere copiilor lor motive să zâmbească chiar și în vremurile dificile pe care le trăim.

Cum ar fi fost dacă Scufița Roșie, Albă-ca-Zăpada și Cenușăreasa ar fi trăit în prezent și ar fi avut de înfruntat infecția cu noul coronavirus? Cu ajutorul unei echipe a Brigăzii de Comunicare Nonprofit, acum știm. Personajele îndrăgite de copiii de pretutindeni transmit mesaje importante despre spălatul pe mâini și distanțarea socială în aceste basme reinventate. Noile povești pot fi accesate în format PDF, putând fi imprimate și colorate de cei mici, cât și în format audio, pe canalul de YouTube Brigada de Comunicare Nonprofit.

Scriitorii din spatele poveștilor reinventate sunt Simina Diaconu și Radu Constantinescu. Am discutat cu Simina despre acest proiect: cum a luat naștere, cum a fost recepționat, dar mai ales ce povești mai are în tolbă.

Cum a pornit ideea pentru proiectul “#stămacasă cu eroii din povești”?

A fost odată o Brigadă de Comunicare Nonprofit creată de Dana Pascu, în care se înrolaseră vreo 270 de voluntari harnici, chiar într-o vreme întunecată, la început de pandemie. Fiecare avea superputerile lui și cauzele de care se simțea mișcat, așa că s-au strâns mai aproape cei pasionați de același subiect. În cazul echipei noastre, a fost vorba de educația copiilor și adolescenților, iar întrebarea de la care am pornit a fost cum să-i ajutăm să se adapteze la noile reguli din viața lor, unele stricte și destul de ciudate.

Pe lângă mine, mai erau în grupul inițial Manuela Dospina, Ana Blidaru, Mădălina Rădoi și Viviana Gheorghiu. Ca profil, sunt oameni care lucrează în agenții de publicitate, în comunicare culturală și în educație. Ideea de a aduce poveștile clasice în prezent a venit de la Radu Constantinescu, care vorbise cu Viviana. Ni s-a părut tuturor o idee mișto. Eu le-am scris pe primele trei, cu Scufița, Albă-ca-Zăpada și Cenușăreasa, Radu pe cea cu Prâslea, s-au alăturat ilustratoarele talentate Diana Necșulescu, Loreta Isac, Ana-Maria Gălețeanu, apoi actorii cu vocile lor frumoase, care au înregistrat audio poveștile – Alina Oancea, Nicholas Cațianis, Savu Ioan Alexandru, iar Gjorgji Ivanovski a avut grijă ca ele să sune cât mai bine.

Ne-am propus ca poveștile să fie scurte, să fie atât educative, cât și lejere, să nu sperie copiii mai mult decât sunt deja, să le dea modele. Iar faptul că ilustrațiile pot fi colorate răspunde nevoii de activități fizice, în această fază online din viața lor.

Tu și Radu Constantinescu sunteți scriitorii din spatele poveștilor. Ție cum îți vin ideile pentru a oferi un twist modern și relevant vremurilor în care trăim unor povești cu care am crescut cu toții?

Partea bună din a remixa o poveste e că o poți face într-o mie de feluri, așa că îi îndemn pe părinții cititori să încerce și ei, împreună cu juniorii din dotare. Eu am recitit poveștile clasice, ocazie cu care am constatat câte detalii uitasem și cât de crude sunt ele pe alocuri, și am încercat să schimb suficient din lume și personaje pentru a le face asemănătoare cu noi și cu lumea noastră, dar să las suficient din traseul original al poveștii (era să zic scheletul, dar nu vreau să vă speriați). Ideile au venit prin corespondențe, sunt alte avataruri pentru aceleași simboluri.

De exemplu, Scufița străbate cartierul cu teama de a nu se întâlni cu un personaj invizibil, Covid al XIX-lea din familia Coronavirus, care se transformă în Lupul cel Rău când atinge vreun bunic. Așa că Scufița nu mai pune mâna pe gărdulețe și sare doi metri în spate când ajunge la bunicuța cu merinde de la supermarket.

Albă-ca-Zăpada nu mai e izgonită în pădure, ci într-un oraș agitat, unde găsește adăpost nu la cei 7 pitici, ci la cei 7 medici ucenici. La fel ca în povestea originală, cedează ispitei de a deschide ușa și, în povestea noastră, ia virusul din această cauză. De trei ori, chiar.

Cenușăreasa își învață surorile nepăsătoare (să fi fost chiar antivacciniste?) să tușească în șervețel și să numere specii pe cale de dispariție în timp ce se spală pe mâini. Își găsește și prințul, care de data asta e băiatul primarului, gamer singuratic. Vorbește cu el prin rețele sociale, pentru că e cuminte și rămâne în izolare acasă.

Ce provocare ai întâlnit în calitate de scriitoare în cadrul acestui proiect?

E posibil să fie vorba de o provocare pe care n-am depășit-o: stilul de scriere e umoristic, și nu sunt sigură dacă asta facilitează absorbția lecțiilor din povești, sper că da! De asemenea, una dintre povești, „Cenușăreasa”, e adresată adolescenților, ceea ce reiese și din stilul ilustrației, dar nu ne-a fost foarte clar pe unde îi găsim pe ei când am promovat proiectul și nici eu n-am fost sigură că le ghicesc preocupările.

De asemenea, poveștile originale sunt mult mai lungi, iar eu mi-am propus ca remixurile să nu depășească o pagină, ceea ce am reușit, dar cu o accelerare a ritmului.

Dacă ar fi să alegi cea mai frumoasă parte din a lua parte la un asemenea proiect, care ar fi?

Pentru mine, cel mai distractiv a fost să scriu poveștile. Pe măsură ce echipa le-a finalizat, dându-le un contur vizual și unul audio, a fost amuzant și că tot schimbam detalii. Când o vedea pe bunicuța, Scufița sărea înapoi întâi 1 m, apoi, 1,5, apoi 2, în funcție de recomandările autorităților. M-am bucurat mult de coeziunea grupului, cum fiecare s-a mobilizat să ducă proiectul mai departe, reamintesc: voluntar.

Cred că într-o perioadă de anxietate la nivelul întregii societăți, ajută să acționezi, să te implici, pentru că afli că sunt lucruri bune pe care încă le poți face, nu te-ai lăsat copleșit. Iar Brigada are nevoie de voluntari care să ajute diverse cauze și ONG-uri și în perioada de relaxare din pandemie și va avea și după, deci vor fi multe ocazii de proiecte frumoase.

Tu ai copii în viața ta (fie că este vorba despre copiii tăi, ai prietenilor sau rudelor, frați sau surori) care au avut ocazia să citească aceste povești frumoase?

Am împrumutat copii din viața colegei de echipă, Ana Blidaru, care le-a citit celor trei juniori poveștile imediat ce au fost scrise și ne-a făcut să răsuflăm ușurați când ne-a zis că au fost încântați. Știți, copiii sunt niște ființe care nu te menajează orgolii! Pentru detalii o citez chiar pe Ana: „Poveștile au reușit să transforme ceva abstract pentru ei în ceva mai palpabil, un virus periculos a devenit acel villain din orice poveste cu eroi. Au început să creeze alte povești, jocuri, desene cu eroi care se luptă cu Covid-19. De la povestea cu Cenușăreasa au început să se spele pe mâini numărând zimbri, iar apoi au trecut la alte animale, de la povestea cu Prâslea au apărut în jocuri pistoalele cu săpun și au visat la o casă decorată cu hârtie igienică. ”

Crezi că poveștile dezvoltate în cadrul acestui proiect au avut efectul scontat?

Ne-am bucura să primim feedback și de la alți copii (o pot face la adresa noastră, comunicarenonprofit@gmail.com). Ce putem spune despre impact e că presa a fost deschisă la început de aprilie, când am lansat primele povești, și în mai, când a venit rândul lui „Prâslea și merele spălate”. Anunțul proiectului #StămAcasă cu eroii din povești, cu linkul pentru descărcarea pdf-urilor de citit și colorat și cu trimiterile la YouTube, a ajuns pe zeci de site-uri și conturi de rețele sociale, dar ne-ar plăcea să avem și un partener puternic pentru difuzarea radio. Și noi personal am contribuit la promovare, reach-ul total pe Facebook a fost de 15.000 de accesări și aproximativ 2000 de descărcări. În condițiile în care bugetul nostru de comunicare s-a ridicat la… zero, deci cred că e bine.

Mai ai și alte povești în tolbă pentru perioada următoare?

Dacă proiectul ar fi adoptat de un partener care să amplifice impactul, cu siguranță s-ar umple tolba de povești! Momentan, ne gândim ce mai putem face pentru nevoile copiilor cu puterile noastre, în ritmul pe care ni-l permite timpul liber.

