Semne ca ești mai inteligent decât credeai

„The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.”

Există însă semne subtile care arată cât de inteligent ești cu adevărat. Observațiile se bazează pe studiul lui David Dunning și Justin Kruger. Fenomenul cercetat, acela de a subestima sau supraestima inteligența a fost denumit efectul “Dunning – Kruger”.

Ai studiat muzica

Capacitățile cognitive ale unei persoane sunt îmbunătățite de studierea unui instrument muzical. Un studiu din 2013 condus de profesorul Schellenberg.

Ești cel mai mare dintre frați

Epidemiologii norvegieni au analizat ordinea nașterii, starea de sănătate și IQ-ul a peste 250.000 de tineri născuți în perioada 1967 – 1976. Rezultatele au arătat că , în medie primii născuți au un IQ de 103 comparativ mai mare decât frații lor mai mici care au avut o medie de 100.

Ești slab

Legătura dintre talie și inteligență a fost arătată într-un studiu în 2006, când 2.200 de teste de inteligenți făcute pe parcursul a cinci ani au arătat că cu cât crește circumferința taliei cu atât scade capacitatea cognitivă.

Ai o pisică

Un studiu din 2014 făcut de 600 de studenți a arătat că cei care aveau căței erau mai sociabili și mai extrovertiți pe când cei care iubeau pisicile erau mai introvertiți și mai inteligenți.

Ai fost alăptat

Un studiu din 2007 făcut în cadrul Universității din Illinois a sugerat faptul că bebelușii hrăniți la sân au șanse mai mari să devină adulți mai inteligenți. Alt studiu a arătat că această corelație este posibilă doar dacă bebelușii posed gena FADS2, dar studiul este încă în derulare.

Ești înalt

Mii de oameni au făcut parte din studiul făcut în 2008 la Princeton care a sugerat faptul că înălțimea este corelată cu inteligența și capacitatea de a câștiga mai mulți bani.

Ai învățat să citești devreme

2000 de perechi de gemeni au făcut parte din studiul care arătat că fratele care a învățat mai repede să citească a demonstrate și abilități cognitive superioare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro