Cine urcă diseară pe scena „Românii au talent”: „Am venit să fac show!”

Ediția din această seară a emisiunii „Românii au talent” se anunță a fi incendiară, cu concurenți care i-au dat gata pe jurați.

După o săptămână încărcată de vești dificile, noul episod din „Românii au talent” vine ca o evadare din cotidian. Astăzi, de la 20:30, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete se vor așeza la masa juriului și vor continua căutarea celui mai talentat curajos din sezonul 12.

Concurentul misterios din New York

Direct din New York, un tânăr de 29 de ani, vine în fața membrilor juriului pentru a-și arăta pasiunea. În ciuda faptului că în timpul zilei are un job de birou, în domeniul tehnic, seara el simte că-și poate lăsa creativitatea să zboare. Iubește ceea ce face și asta pentru că simte că are capacitatea de a face ca lucrurile să pară ușoare, în ciuda adevăratei greutăți. După ani întregi de muncă, el este decis să arate lumii ceea ce poate.

Concurenta care pășește a treia oară pe scena „Românii au talent”

Pentru a treia oară pe scenă, o concurentă revine la fel de hotărâtă ca de fiecare dată. Simte că acesta este locul unde și-a împlinit un vis: de a dansa în fața întregii țări. Iar acum are un nou scop. ”Am venit să fac show,” a spus ea. Cine este tânăra care a venit direct de la Oradea pentru a le arăta juraților că este mai talentată ca niciodată, dar și ce moment a pregătit pentru această seară, aflăm în câteva ore.

Tânăra care dansează fără să audă muzica

Are 22 de ani, iar la vârsta de un an și jumătate a rămas fără auz. Pare începutul unei povești grele de viață, însă o curajoasă va păși pe scenă pentru a se face cunoscută în fața celor de acasă prin talentul ei și nu prin încercările prin care a trecut. Ceea ce a făcut-o să depășească orice clipă grea a fost dansul, și asta după ce a realizat că poate simți muzica. Astăzi, va arăta că fără cursuri, dar cu multă muncă, poți oferi un moment frumos, în ciuda oricăror probleme.

La finalul emisiunii, pe VOYO revine Backstage Show, emisiune prezentată de Pavel și Smiley. De această dată, celor doi simpatici prezentatori li se va alătura Andi Moisescu, iubitul jurat al show-ului. Ce l-a mai surprins pe acesta în sezon și multe alte discuții de neratat, pot fi urmărite în această seară.

Foto – Pro TV