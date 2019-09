Premiile Emmy 2019. Cine sunt câștigătorii și care au fost marile surprize ale serii | Editorial de Alex Preda

Deși a fost hulit de majoritatea fanilor, ultimul sezon din Game Of Thrones a reușit și de data asta să rupă gura târgului câștigînd numai puțin de 12 premii Prime Time Emmy. De altfel, nimic nu e nou sub soarele din Westeros, de 8 ani încoace, serialul cu dragoni și săbii a caștigat cam tot ce se putea câștiga, reușind să devină unul dintre cele mai titrate producții de televiziune ale momentului.

Și ca lucurile să fie și mai clare, GoT a câștigat și anul ăsta cel mai râvnit trofeu – Cel mai bun serial de dramă plus încă alte 11 premii printre care Emmy-ul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar – Peter Drinklage.

Intersant este că micul/mare actor american a fost nominalizat de-a lungul vremii de 8 ori pentru acest premiu și a reușit să câștige de 4 ori, devenind astfel actorul cu cele mai multe trofee la această categorie. Foarte tare pentru „tânărul sfătuitor” de 50 de ani care își începea cariera în televiziune acum 18 ani, jucând un rol de 3 minute în serialul OZ Inchisoarea federală.

Pe locul doi cu 10 premii Emmy la centură se află mini seria Cernobâl, povestea celui mai tragic accident nuclear al tuturor timpurilor. Cu un scenariu care a devenit repede subiect de scandal internațional, Cernobâl este fără îndoială unul dintre cele mai bune seriale document din ultima vreme, arătând opiniei publice adevărul despre tragedia din 1986 și cum ambiția nesăbuită a unor funcționari superiori ai unei centrale nucleare din Ucraina a condus la un dezastru atomic fără precedent.

Una dintre marile surprize ale acestei editii ale Premiilor Emmy a fost comedia britanică Fleabag produsă de Amazon Prime. Deși a plecat în cursă de pe locurile din spate, Fleabag a reușit să caștige premiul pentru Cel mai bun serial de comedie, surcalsând producții de top precum: Barry, Russian Doll sau The Marevelous Mrs. Maisel.

In total producția engleză a caștigat 3 premii Emmy pentru: Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Phoebe Waller-Bridge, Cel mai bun scenariu – Phoebe Waller-Bridge și Cea mai bună regie – Harry Bradbeer.

În vârstă de 34 de ani, Phoebe Waller-Bridge este o veterană a serialelor TV jucând în producții de succes precum ”The Cafe”, ”Broadchurch” sau ”Crashing” Atunci cand nu joacă, Pheobe scrie scenarii TV, de sub stiloul ei au ieșit super povești precum: Solo – A Star Wars Story, Fleabag sau Killing Eve!

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de drama am avut parte de o altă mare supriză. Blondă, frumoasă și foarte periculoasă, Jodie Corner a reusi să le ”asasineze” pe mult mai celebrele Emilia Clarke (Game of Thrones), Robin Wright (House of Cards) dar și pe Sandra Oh, partenera ei din serial, câștigând Emmy-ul pentru rolul Vilanelle, asasinul psihopat din serialul Killing Eve.

Interesant este că cele două protagoniste ale acestui serial despre spioni au reușit până la urmă să-și împartă cele două mari premii ale anului. Sandra Oh a luat Globul de Aur iar Jodie Corner a umflat Emmy-ul. Super tare.

Premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost câștigat de Billy Porter pentru rolul Pry Tell din serialul Pose. Deși a avut de luptat cu nume din producții celebre – Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) sau Milo Ventimiglia (This Is US), Porter a reușit să-și adjudece premiul deși cota lui de pariuri nu era una foarte mare.

Premiul pentru Cea mai buna actriță într-un rol secundar a fost câștigat de Julia Garner pentru rolul Ruth Langmore din serialul Ozark. Tânăra actriță de 25 de ani a avut de luptat din greu cu săbiile doamnelor din serialul cu dragoni. GoT a avut numai puțin de 4 nominalizări la această categorie – Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner și Maisie Williams. Cu o așa prezență, toată lumea se aștepta ca premiul să plece spre Casele Lanister sau Stark, nicidecum să ajungă în curtea casei Ozark. Din păcate sau din fericire, premiul a fost adjudecat de un outsider care a demonstrat că scoala tinerilor profesioniști în televiziune scoate actori din ce în ce mai buni.

La capitolul cel mai bun film de televiziune, premiul a fost câștigat de Bandersnatch, invenția interactivă a celor de la Netflix în care telespectatorul are puterea de a schimba cursul filmul.

Premiul pentru cea mai bună miniserie TV a fost caștigată evident de Cernobâl insă lupta nu a fost ușoară pentru că în ring au intrat 3 rivali periculoși: Escape to Danenmora cu Patricia Arquette, Sharp Objects cu Amy Adams și When They See Us cu a sa poveste incredibilă despre abuzurile poliției din New York.

La capitolul canale de televiziune, mister Emmy a fost foarte darnic și a împărțit premii în stânga și în dreapta. HBO a reușit să caștige numai puțin de 32 de premii urmat la mică distanță de Netflix cu 27 și de Amazon cu 15.

Alte premii

Cea mai bună regie a unui serial dramă

Jason Bateman – Ozark – „Reparations”

Cel mai bun scenariu al unui serial dramă

Jesse Armstrong – Succession – „Nobody Is Ever Missing“

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie

Bill Hader – Barry

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Cea mai bună regie a unui serial de comedie

Harry Bradbeer – Fleabag – „Episode 1“

Cel mai bun scenariu al unui serial de comedie

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag – „Episode 1“

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune

Jharrel Jerome – When They See Us

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune

Ben Whishaw – A Very English Scandal

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune

Patricia Arquette – The Act

Cea mai bună regie a unei miniserii sau film de televiziune

Johan Renck – Chernobâl

Cel mai bun scenariu al unei miniserii sau film de televiziune

Craig Mazin – Chernobâl

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate iti vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, asa că recomand numai seriale bune – SeriAlex

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro