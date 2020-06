O tânără a renunțat la viața de model pentru a deveni om al străzii

Timp de 10 zile, Ellie Gonsalves, care inițial a ezitat să se implice în acest experiment, a dormit pe străzi, fără bani sau telefon, în plină iarnă: „Anul trecut am stat 10 zile pe străzi, în mijlocul iernii. Am renunțat la actele de identitate, telefon, bani și haine și mi s-au dat haine second-hand, un sac de dormit și am fost dusă pe străzi. Nu mi s-a permis să comunic cu nimeni. Eram un om al străzii, complet singur. Știu că poate fi o oportunitate de a-i ajuta pe alții și poate, în acest fel, această problemă se va schimba”, a dezvăluit tânăra, potrivit știrileprotv.ro.

Ea a decis să renunțe la viața sa obișnuită pentru a sensibiliza oamenii cu privire la cei fără adăpost. Experimentul este o parte a unui documentar despre oamenii străzii.

Ellie Gonsalves s-a născut în Brisbane, Australia. Și-a început cariera în modelling la 13 ani, dar a urmat și cursuri de actorie. Tânăra s-a făcut remarcată prin rolul ei din filmul „Fighting with my family”. În 2010 a fost numită ambasador al organizației Australia Zoo Wildlife Warriors, care a fost înființată în 2002 de Steve Irwin și soția sa, Terri Irwin.

