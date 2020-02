Momente de-a dreptul wow de la Gala Premiilor Oscar

Ca în fiecare an, Gala Oscarurilor a lăsat în urmă momente demne de amintit, de care nu ne mai săturăm să le privim.

Melodia din „Frozen 2” a fost cântată live de interpretele Elsei din 10 țări



Filmul „Frozen 2” a câștigat la categoria Best Original Song cu melodia „Into The Unknown”. Momentul care a urmat a fost unul cu adevărat special. Interpreta Elsei din „Frozen 2”, Idina Menzel a cântat pe scenă alături de cântăreața de origine norvegiană Aurora prima parte a cântecului câștigător „Into The Unknown”. În a doua parte a melodiei însă, interpretelei Elsei din alte nouă țări au intrat pe scenă și au cântat melodia în limbile lor native.

Billie Eilish a cântat în cinstea actorilor și producătorilor de film care s-au stins din viață



În cadrul segmentului „In Memoriam”, Billie Eilish a cântat melodia „Yesterday”, a trupei The Beatles. A fost acompaniată la pian de fratele ei, Finneas O’Connell, cei doi realizând o variantă soft a melodiei, în cinstea actorilor și producătorilor de film care s-au stins din viață în ultimul an.

Brad Pitt le-a mulțumit copiilor în discursul de acceptare a premiului Best Supporting Actor



Discursul de acceptare a premiului Best Supporting Actor ținut de Brad Pitt a fost unul deosebit. El le-a mulțumit copiilor săi, spunând: „Asta este pentru copiii mei, care colorează tot ce fac. Vă ador”. Pe lângă asta, Pitt nu s-a sfiit să insereze și o ironie politică în discurs, acuzând senatorii din Statele Unite ale Americii pentru faptul că au refuzat propunerea democraților de a aduce noi martori în procesul de acuzare a președintelui SUA, Donald Trump.

„Parasite” a câștigat premiul Best Picture, devenind primul film în altă limbă decât engleza care câștigă această distincție



Spre uimirea tuturor, filmul „Parasite” a câștigat premiul Best Picture. A devenit atfel primul film în altă limbă decât engleza care a câștigat premiul Best Picture. Remarcabil este și faptul că actorii și echipa de producție sunt asiatici, această categorie fiind adeseori uitată complet la premiile Oscar.

