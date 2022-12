Solstițiul de iarnă 2022. Ce semnifică cea mai scurtă zi din an!

Solstițiul de iarnă 2022 are loc pe data de 21 decembrie și marchează începutul iernii astronomice. Pentru români, ziua solstițiului de iarnă este ziua magică în care binele se luptă cu răul, iar lumina se luptă cu întunericul.

Cuprins 1 Solstițiul de iarnă 2022: când răsare și când apune Soarele

2 Ce planete se văd pe cer la solstițiul de iarnă

3 Datele solstițiului de iarnă 2023 – 2030

4 Solstițiul de iarnă și tradițiile din vechime

5 Solstițiul de iarnă. Superstiții și credințe românești

Solstițiul de iarnă 2022 va avea loc pe data de 21 decembrie la ora 23:38. Miercuri, 21 decembrie, va fi ziua cea mai scurtă din an și vom avea cele mai puține ore de lumină. În schimb, noaptea dintre 20 și 21 decembrie va fi cea mai lungă noapte a anului.

După solstițiul de iarnă, lumina zilei începe să crească aproximativ cu 3 minute în fiecare zi, va ajunge egală cu noaptea la echinocțiul de primăvară și va continua să crească până la solstițiul de vară din 2023 care va avea loc pe data de 21 iunie.

Solstițiul de iarnă 2022: când răsare și când apune Soarele

La solstițiul de iarnă 2022, Soarele va răsări aproximativ la ora 7:49 și va apune la ora 16:41. În această zi, Soarele se va afla la cea mai mică înălțime față de linia orizontului, iar zilele de 20 și 21 decembrie vor fi zilele cu cea mai scurtă durată a luminii.

La data solstițiului de iarnă, Soarele „urcă” pe cer la un unghi de numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute.

Ce planete se văd pe cer la solstițiul de iarnă

În preajma zilei de 21 decembrie, datorită faptului că întunericul se lasă atât de repede, pot fi văzute cu ochiul liber câteva planete importante.

Seara, în jurul orei 17:30, se pot vedea Venus și Jupiter, ambele foarte strălucitoare, dacă cerul este senin și atmosfera limpede și curată. Tot în direcția lor, dar cu o lumină mai stinsă se poate vedea și Saturn. Venus este cea mai ușor de reperat pentru că este mai aproape de Pământ.

Dimineața, înainte de ora 7, se poate vedea planeta Marte înspre sud-est.

Solstițiul de iarnă 2023 – 21 decembrie, ora 05:27

Solstițiul de iarnă 2024 – 21 decembrie,, ora 11:21

Solstițiul de iarnă 2025 – 21 decembrie, ora 17:03

Solstițiul de iarnă 2026 – 21 decembrie, ora 23:50

Solstițiul de iarnă 2027 – 21 decembrie, ora 04:42

Solstițiul de iarnă 2028 – 21 decembrie, 10:20

Solstițiul de iarnă 2029 – 21 decembrie, ora 09:52

Solstițiul de iarnă 2030 – 21 decembrie, ora 21:29

Solstițiul de iarnă și tradițiile din vechime

Solstițiile și echinocțiile au fost calculate cu mare precizie încă din Antichitate, iar popoarele străvechi considerau solstițiul de iarnă începutul unui nou an. Azi, solstițiul de iarnă 2022 nu mai are semnificațiile magice de altădată și reprezintă pentru mulți dintre noi o zi obișnuită.

Dar pe vremuri, când mersul Soarelui și al planetelor dicta ritmul vieții, oamenii considerau solstițiul de iarnă o perioadă magică.

Primele mențiuni ale solstițiului de iarnă se păstrează din Mesopotamia și au o vechime de peste 2500 de ani. La vremea respectivă, se țineau festivități închinate zeului Marduk, un zeu al Soarelui, pe care oamenii îl celebrau timp de 12 zile cu ritualuri, sacrificii, petreceri și mese întinse.

Solstițiul era văzut drept o luptă între lumină și întuneric, între bine și rău, iar oamenii se rugau la zeități să readucă lumina și să înceapă un nou ciclu agrar. În multe culturi vechi, ziua solstițiului era considerată începutul unui an nou, tradiție care a fost schimbată pe vrema Împăratului roman Traian care a stabilit începutul noului an la data de 1 ianuarie.

Solstițiul de iarnă. Superstiții și credințe românești

Solstițiul de iarnă este mai puțin important în zilele noastre, dar pe vremuri solstițiul era legat de Ignatul Porcilor. În tradițiile păgâne, porcul era considerat un simbol al zeului întunericului, iar acesta trebuia sacrificat în ziua dinaintea solstițiului, astfel încât lumina să câștige în fața nopții.

Și în zilele noastre, mulți români respectă tradiția de a sacrifica porcul pe data de 20 decembrie, de Ignat, cu numai o zi înainte de solstițiul de iarnă 2022. Astfel, zeii sunt îmbunați, iar Soarele și lumina își recapătă puterile. Gospodinele pregătesc pomana porcului pentru cei ai casei și gustă din carnea friptă a animalului crescut pentru sacrificiu. Tototdată se dau de pomană pachete cu alimente persoanelor nevoiașe.

Tot în ziua solstițiului, dar și în noaptea care o precede se spune că trebuie să fim cât mai îngăduitori și generoși, să nu ne certăm cu nimeni, pentru că altfel întunericul ne stăpânește sufletul și vom avea parte numai de lucruri rele în 2023.

Focul si lumina sunt benefice in noaptea Solstitiului de iarna

Imediat după solstițiul de iarnă, urătorii trebuie să umble pe la casele oamenilor cu Capra, cu Țurca sau călușarii, dansuri ritualice care au rădăcini legate de cultul Soarelui. Aceste tradiții de iarnă sunt menite să ne aducă mai mult noroc și belșug în anul care vine, să alunge relele din anul care se încheie și să ne apere de duhurile întunericului.

În unele zone ale țării se pune un buștean de stejar pe foc să ardă mocnit, așa cum se păstra odinioară obiceiul a de aprinde focuri mari pe lângă așezări pentru a alunga întunericul și pentru a întări puterea Soarelui.

Se spune că la solstițiul de iarnă trebuie neapărat să aprinzi focul în sobă sau să ai casa luminată și să petreci în compania unor persoane apropiate. Dacă la orașe nu mai avem sobe să ardem lemnele, putem aprinde câteva candele și lumânări, simboluri ale focului și ale luminii.

Superstițioșii mai spun că nu este bine să umbli pe străzile întunecate de unul singur în noaptea care precede solstițiul de iarnă 2022, pentru că te poți întâlni cu duhuri rele și cu demonii nopții.