  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Perseidele 2025 – Când poţi vedea ploaia de stele 

Perseidele 2025 – Când poţi vedea ploaia de stele 

Perseidele 2025 – Când poţi vedea ploaia de stele 
Adina Zamfir
.

Cea mai frumoasă ploaie de stele din vara acestui an rămâne curentul de meteori Perseide. Află când apar pe cerul nopții Perseidele 2025, unde le poți observa cel mai ușor și cum te poți bucura de spectacolul stelelor care cad din cer.

Luna august ne aduce cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare. Vom putea observa Perseidele 2025 în toată splendoarea lor la mijlocul lunii august, după ce trece Luna Plină din data de 9 august.

Astronomii amatori sau profesioniști așteaptă cu mare interes curentul de meteori de la mijlocul lunii august 2025. Pe măsură ce lumina lunii începe să scadă, dacă avem parte de cer senin pe timpul nopții, vom putea observa mult mai ușor stelele căzătoare.

Ce este ploaia de stele din luna august

În mod popular le spunem adesea stele căzătoare sau ploaie de stele, deși Perseidele nu au nicio legătură cu stelele. Ele sunt meteori. Perseidele sunt de fapt resturi provenite din coada unei comete, iar faptul că fluxul de meteori pare să vină dinspre constelația lui Perseu, au primit numele acestei constelații.
Meteorii sunt particule foarte mici de praf care intră cu o viteză uimitoare în atmosfera Pământului, peste 200.000 de km la oră, și ard instantaneu lăsând în urmă o dâră luminoasă.

„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Recomandarea zilei

Resturile mai mari, cât niște boabe de strugure, se văd cel mai bine deoarece ele lasă o dâră de lumină strălucitoare care îmbogățește cerul nopții cu un spectacol de săgeți luminoase.

Constelația Perseu

Perseidele 2025 - Când poţi vedea ploaia de stele 

Perseu este o constelație din emisfera nordică, iar cele mai luminoase stele ale sale formează litera Y pe cer. Perseu este una dintre cele 48 de constelații catalogate de astronomul Ptolemeu încă din secolul II d.Hr. și se numără printre cele 88 de constelații moderne acceptate și stabilite de Uniunea Internațională de Astronomie.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Mirfak este cea mai luminoasă stea a acestei constelații, fiind numită și Alfa Persei. Aceasta este o stea supergigantă, cu o magnitudine de 1.79m, situată la o distanță de aproximativ 590 de ani lumină de Soare. Luminozitatea sa este de 5000 de ori mai mare ca a Soarelui, iar diametrul de 42 de ori mai mare.

Perseidele nu au nicio legătură cu stelele din constelația Perseu. Ele au primit numele de Perseide deoarece, pe cerul nopții, la mijlocul lunii august, meteorii par că vin dinspre constelația Perseu, deși ei provin din coada cometei Swift-Tuttle.

Când se pot observa Perseidele 2025

Perseidele se pot vedea numai în nopțile senine, de preferat din locuri înalte, departe de luminile localităților. Cerul trebuie să fie lipsit de nori și umezeală și ideal ar fi să fie Luna nouă sau Luna la început în faza de creștere, când lumina ei este abia vizibilă.

Dar anul acesta, în luna august 2025, cu două zile înainte de a începe ploaia de stele avem Lună plină. Lumina puternică a Lunii pline, care va străluci cel mai mult în nopțile de 9 și 10 august, va estompa o parte din ploaia de meteori.

Roiul de meteoriți intră în atmosfera terestră începând de la jumătatea lunii iulie. Anul acesta a început ploaia de Perseide în jurul datei de 17 iulie și poate fi observată în nopțile senine până pe 24 august 2025.

În această perioadă, Pământul trece prin norul de praf și fragmente lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle, iar cerul se aprinde cu ”stele căzătoare”. Perseidele 2025 se pot observa cel mai bine în nopțile de 12 și 13 august.

Unde poți observa mai ușor Perseidele

Perseidele 2025 pot fi observate de oriunde, atâta vreme cât cerul nopții este foarte senin și foarte limpede, astfel încât să poți vedea cele mai fine dâre de lumină.

Ideal ar fi să urmărești Perseidele 2025 din zone rurale, departe de orice sursă luminoasă, din mijlocul Bărăganului sau de pe crestele Bucegilor, de pe Transfăgărășan sau de la malul mării. Pe litoral, evită marile stațiuni. Mergi noaptea către Corbu sau către Vadu, către zone mai puțin populate, unde nu există hoteluri luminate, terase și construcții pline de lumini pe plajă.

Ploaia de meteori poate fi observată și din parcurile mari, din zonele aflate departe de șosele și de luminile stradale. Mergi cu prietenii în parcurile mari și căutați o zonă care nu are nicio sursă de lumină. Dacă privirea ta nu este ”bruiată” de lumină, sunt șanse mai mari să observi săgețile luminoase firave pe care le lasă în urma lor meteorii.

Cu toate acestea, oricât ar fi de întuneric, ochii nu vor observa imediat stele căzătoare. Trebuie să găsești un loc întunecat și să te uiți către cer timp de 15 – 20 de minute, astfel încât ochii tăi să se obișnuiască cu lumina stelelor. Dârele de lumină lăsate în urmă de meteori nu sunt ușor de observat de un ochi care nu este antrenat. Privește atent cerul, observă lumina celor mai îndepărtate stele și treptat te vei obișnui să depistezi cele mai fine urme de lumină. Atunci vei reuși să observi și meteorii care strălucesc doar câteva secunde în atmosfera Pământului.

Apogeul curentului de meteori în august

stele cazatoare

Conform specialiștilor în astronomie, Perseidele 2025 vor atinge punctul maxim pe data de 12 august, între orele 16 și 19 după amiaza. Va fi lumină la faza lor de apogeu și nu ne vom putea bucura de spectacol. Trebuie să așteptăm noaptea de 12 spre 13 august, dacă vor fi condiții optime pentru a observa meteorii care ard la contactul cu atmosfera terestră.

Când Perseidele ating punctul maxim, pot fi observați peste 200 de meteori strălucitori pe oră. În acea noapte, Luna va fi în descreștere, dar va fi încă foarte luminoasă. Gradul de luminozitate al discului lunar va fi de 82%, ceea ce înseamnă prea multă lumină pentru a vedea meteorii mai mici. Sunt șanse, totuși, să putem observa meteorii mai puternici, care lasă dâre luminoase mai mari.

Lacrimile Sfântului Laurențiu

O frumoasă poveste creștină spune că Perseidele sunt lacrimile Sfântului Laurențiu care strălucesc pe cer în fiecare an să ne aducă aminte de martiriul acestui mare creștin. Sfântul Laurențiu a fost înzestrat încă din timpul vieții cu darul vindecării și a reușit să convertească la creștinism numeroși orbi și sluți pe care i-a vindecat. Pe acești oameni pe care îi adusese pe calea credinței, sfântul îi numea comorile bisericii.

Chemat de Împăratul Valerian să îi predea comorile, el a venit la palat însoțit de câteva sute de orbi, surzi și tot felul de suferinzi. Atunci a fost aruncat în închisoare și schingiuit. În ultima zi, a fost ars pe rug, dar sfântul a ținut tot timpul privirea țintită către cer și către Dumnezeul în care credea cu toată puterea. De atunci, lacrimile lui au strălucit pe cer și le vedem în fiecare an, în luna august.

Ce sunt curenții de meteori

Zilnic, în atmosfera Pământului intră milioane de obiecte stranii din spațiu, de la particule fine de un atom, la mici bolovani care se aprind și explodează în aer. Toate aceste obiecte pătrund în atmosfera planetei cu viteze cuprinse în 15 și 65 de km pe secundă. Datorită vitezei, atât ele, cât și aerul din jurul lor ia foc și strălucesc, oferind un spectacol deosebit pe cer, unde pot fi observate pe timpul nopții. Fragmentele mai mari pot exploda și formează un așa numit bolid strălucitor, care produce o dâră puternică de lumină și care este foarte ușor de observat cu ochiul liber.

Curenții de meteori provin din coada cometelor care orbitează în jurul Soarelui. Când o cometă se apropie mai mult de Soare, gheața se topește și sunt expulzate în spațiu praf fin, dar și fragmente mai mari sau chiar bolovani uriași care pot pătrunde în atmosfera terestră. Când planeta noastră trece prin regiuni bogate în meteoriți, se produc aceste ploi de stele, cum li se spune popular, și pot fi observate sute de stele căzătoare pe oră. Astfel de cureți de meteori au loc anual în lunile aprilie, august, noiembrie și decembrie.

Ploaia de meteori se observă cu ochiul liber. Nu este nevoie de instrumente astronomice speciale. Ci doar de răbdare. Trebuie să alegi un loc întunecat, de unde poți vedea cerul pe o arie cât mai întinsă. Dacă cerul este senin noaptea, iar Luna cât mai puțin luminoasă, ochii se vor obișnui cu întunericul și vei putea observa stelele căzătoare.

Ce ploi de stele vom mai avea în 2025

După ce ne vom bucura de Perseidele 2025, va veni luna octombrie cu prima ploaie de stele căzătoare, denumită Orionide. Acestea vor fi urmate de Leonide și Geminide.

Luna octombrie – Orionidele

Luna octombrie este luna în care putem observa Orionidele, de obicei între 21 şi 22 octombrie. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley, dar nu le putem vedea decât dacă avem cer senin noaptea, fără nori și umezeală.

Luna noiembrie – Leonidele

Curentul Leonidelor are maximul în zilele de 16, 17 sau 18 noiembrie. În timpul maximului se pot vedea 10 – 15 meteori pe oră. Aceștia provin de la cometa Tempel-Tuttle.

Luna decembrie – Geminidele și Ursidele

În luna decembrie putem observa, poate, cel mai spectaculos curent de meteori, Geminidele. Geminidele produc în timpul maximului între 60-80 meteori pe oră, o mare parte din ei fiind foarte strălucitori (bolizi). Maximul vine în jurul datei de 13 decembrie.

Ultimul curent meteoric al anului este curentul Urside. Maximul acestuia vine în zilele de 22 sau 23 decembrie, cu un număr de 5-10 meteori pe oră. Uneori se produc adevărate erupţii cu până la 100 de meteori pe oră.

Citește și...
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
Gafa uriaşă făcută de Nicuşor Dan la înmormântarea lui Iliescu! A încurcat complet lucrurile, ce s-a întâmplat în culise
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
Ce se pune pe tavă la tăierea moțului
Cât de periculos este să consumi sâmburi de caise
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Elle
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
DailyBusiness.ro
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
Jaf major în Anglia: un grup de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Jaf major în Anglia: un grup de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
A1.ro
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Observator News
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Libertatea pentru Femei
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tânăr de 18 ani, diagnosticat pe viață cu o boală intestinală gravă după ce nişte pastile uzuale i-au distrus intestinul
Tânăr de 18 ani, diagnosticat pe viață cu o boală intestinală gravă după ce nişte pastile uzuale i-au distrus intestinul
Vestea tristă a zilei. Din păcate, este vorba despre Nina Iliescu! Ce s-a întâmplat cu aceasta
Vestea tristă a zilei. Din păcate, este vorba despre Nina Iliescu! Ce s-a întâmplat cu aceasta
Rogobete dă vestea: Medicina de familie, cheia sănătății românilor – Urmează o extindere masivă a dotărilor
Rogobete dă vestea: Medicina de familie, cheia sănătății românilor – Urmează o extindere masivă a dotărilor
Zodia care va străluci de Sfânta Maria! Evenimentul cosmic al verii îi aduce reușite neașteptate
Zodia care va străluci de Sfânta Maria! Evenimentul cosmic al verii îi aduce reușite neașteptate
TV Mania
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Imagini rare! În ce vilă de lux locuiește acum Simona Halep. A plătit o sumă colosală
Imagini rare! În ce vilă de lux locuiește acum Simona Halep. A plătit o sumă colosală
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton