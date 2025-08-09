Perseidele 2025 – Când poţi vedea ploaia de stele 

Cea mai frumoasă ploaie de stele din vara acestui an rămâne curentul de meteori Perseide. Află când apar pe cerul nopții Perseidele 2025, unde le poți observa cel mai ușor și cum te poți bucura de spectacolul stelelor care cad din cer.

Luna august ne aduce cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare. Vom putea observa Perseidele 2025 în toată splendoarea lor la mijlocul lunii august, după ce trece Luna Plină din data de 9 august.

Astronomii amatori sau profesioniști așteaptă cu mare interes curentul de meteori de la mijlocul lunii august 2025. Pe măsură ce lumina lunii începe să scadă, dacă avem parte de cer senin pe timpul nopții, vom putea observa mult mai ușor stelele căzătoare.

Ce este ploaia de stele din luna august

În mod popular le spunem adesea stele căzătoare sau ploaie de stele, deși Perseidele nu au nicio legătură cu stelele. Ele sunt meteori. Perseidele sunt de fapt resturi provenite din coada unei comete, iar faptul că fluxul de meteori pare să vină dinspre constelația lui Perseu, au primit numele acestei constelații.

Meteorii sunt particule foarte mici de praf care intră cu o viteză uimitoare în atmosfera Pământului, peste 200.000 de km la oră, și ard instantaneu lăsând în urmă o dâră luminoasă.

Resturile mai mari, cât niște boabe de strugure, se văd cel mai bine deoarece ele lasă o dâră de lumină strălucitoare care îmbogățește cerul nopții cu un spectacol de săgeți luminoase.

Constelația Perseu

Perseu este o constelație din emisfera nordică, iar cele mai luminoase stele ale sale formează litera Y pe cer. Perseu este una dintre cele 48 de constelații catalogate de astronomul Ptolemeu încă din secolul II d.Hr. și se numără printre cele 88 de constelații moderne acceptate și stabilite de Uniunea Internațională de Astronomie.

Mirfak este cea mai luminoasă stea a acestei constelații, fiind numită și Alfa Persei. Aceasta este o stea supergigantă, cu o magnitudine de 1.79m, situată la o distanță de aproximativ 590 de ani lumină de Soare. Luminozitatea sa este de 5000 de ori mai mare ca a Soarelui, iar diametrul de 42 de ori mai mare.

Perseidele nu au nicio legătură cu stelele din constelația Perseu. Ele au primit numele de Perseide deoarece, pe cerul nopții, la mijlocul lunii august, meteorii par că vin dinspre constelația Perseu, deși ei provin din coada cometei Swift-Tuttle.

Când se pot observa Perseidele 2025

Perseidele se pot vedea numai în nopțile senine, de preferat din locuri înalte, departe de luminile localităților. Cerul trebuie să fie lipsit de nori și umezeală și ideal ar fi să fie Luna nouă sau Luna la început în faza de creștere, când lumina ei este abia vizibilă.

Dar anul acesta, în luna august 2025, cu două zile înainte de a începe ploaia de stele avem Lună plină. Lumina puternică a Lunii pline, care va străluci cel mai mult în nopțile de 9 și 10 august, va estompa o parte din ploaia de meteori.

Roiul de meteoriți intră în atmosfera terestră începând de la jumătatea lunii iulie. Anul acesta a început ploaia de Perseide în jurul datei de 17 iulie și poate fi observată în nopțile senine până pe 24 august 2025.

În această perioadă, Pământul trece prin norul de praf și fragmente lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle, iar cerul se aprinde cu ”stele căzătoare”. Perseidele 2025 se pot observa cel mai bine în nopțile de 12 și 13 august.

Unde poți observa mai ușor Perseidele

Perseidele 2025 pot fi observate de oriunde, atâta vreme cât cerul nopții este foarte senin și foarte limpede, astfel încât să poți vedea cele mai fine dâre de lumină.

Ideal ar fi să urmărești Perseidele 2025 din zone rurale, departe de orice sursă luminoasă, din mijlocul Bărăganului sau de pe crestele Bucegilor, de pe Transfăgărășan sau de la malul mării. Pe litoral, evită marile stațiuni. Mergi noaptea către Corbu sau către Vadu, către zone mai puțin populate, unde nu există hoteluri luminate, terase și construcții pline de lumini pe plajă.

Ploaia de meteori poate fi observată și din parcurile mari, din zonele aflate departe de șosele și de luminile stradale. Mergi cu prietenii în parcurile mari și căutați o zonă care nu are nicio sursă de lumină. Dacă privirea ta nu este ”bruiată” de lumină, sunt șanse mai mari să observi săgețile luminoase firave pe care le lasă în urma lor meteorii.

Cu toate acestea, oricât ar fi de întuneric, ochii nu vor observa imediat stele căzătoare. Trebuie să găsești un loc întunecat și să te uiți către cer timp de 15 – 20 de minute, astfel încât ochii tăi să se obișnuiască cu lumina stelelor. Dârele de lumină lăsate în urmă de meteori nu sunt ușor de observat de un ochi care nu este antrenat. Privește atent cerul, observă lumina celor mai îndepărtate stele și treptat te vei obișnui să depistezi cele mai fine urme de lumină. Atunci vei reuși să observi și meteorii care strălucesc doar câteva secunde în atmosfera Pământului.

Apogeul curentului de meteori în august



Conform specialiștilor în astronomie, Perseidele 2025 vor atinge punctul maxim pe data de 12 august, între orele 16 și 19 după amiaza. Va fi lumină la faza lor de apogeu și nu ne vom putea bucura de spectacol. Trebuie să așteptăm noaptea de 12 spre 13 august, dacă vor fi condiții optime pentru a observa meteorii care ard la contactul cu atmosfera terestră.

Când Perseidele ating punctul maxim, pot fi observați peste 200 de meteori strălucitori pe oră. În acea noapte, Luna va fi în descreștere, dar va fi încă foarte luminoasă. Gradul de luminozitate al discului lunar va fi de 82%, ceea ce înseamnă prea multă lumină pentru a vedea meteorii mai mici. Sunt șanse, totuși, să putem observa meteorii mai puternici, care lasă dâre luminoase mai mari.

Lacrimile Sfântului Laurențiu

O frumoasă poveste creștină spune că Perseidele sunt lacrimile Sfântului Laurențiu care strălucesc pe cer în fiecare an să ne aducă aminte de martiriul acestui mare creștin. Sfântul Laurențiu a fost înzestrat încă din timpul vieții cu darul vindecării și a reușit să convertească la creștinism numeroși orbi și sluți pe care i-a vindecat. Pe acești oameni pe care îi adusese pe calea credinței, sfântul îi numea comorile bisericii.

Chemat de Împăratul Valerian să îi predea comorile, el a venit la palat însoțit de câteva sute de orbi, surzi și tot felul de suferinzi. Atunci a fost aruncat în închisoare și schingiuit. În ultima zi, a fost ars pe rug, dar sfântul a ținut tot timpul privirea țintită către cer și către Dumnezeul în care credea cu toată puterea. De atunci, lacrimile lui au strălucit pe cer și le vedem în fiecare an, în luna august.

Ce sunt curenții de meteori

Zilnic, în atmosfera Pământului intră milioane de obiecte stranii din spațiu, de la particule fine de un atom, la mici bolovani care se aprind și explodează în aer. Toate aceste obiecte pătrund în atmosfera planetei cu viteze cuprinse în 15 și 65 de km pe secundă. Datorită vitezei, atât ele, cât și aerul din jurul lor ia foc și strălucesc, oferind un spectacol deosebit pe cer, unde pot fi observate pe timpul nopții. Fragmentele mai mari pot exploda și formează un așa numit bolid strălucitor, care produce o dâră puternică de lumină și care este foarte ușor de observat cu ochiul liber.

Curenții de meteori provin din coada cometelor care orbitează în jurul Soarelui. Când o cometă se apropie mai mult de Soare, gheața se topește și sunt expulzate în spațiu praf fin, dar și fragmente mai mari sau chiar bolovani uriași care pot pătrunde în atmosfera terestră. Când planeta noastră trece prin regiuni bogate în meteoriți, se produc aceste ploi de stele, cum li se spune popular, și pot fi observate sute de stele căzătoare pe oră. Astfel de cureți de meteori au loc anual în lunile aprilie, august, noiembrie și decembrie.

Ploaia de meteori se observă cu ochiul liber. Nu este nevoie de instrumente astronomice speciale. Ci doar de răbdare. Trebuie să alegi un loc întunecat, de unde poți vedea cerul pe o arie cât mai întinsă. Dacă cerul este senin noaptea, iar Luna cât mai puțin luminoasă, ochii se vor obișnui cu întunericul și vei putea observa stelele căzătoare.

Ce ploi de stele vom mai avea în 2025

După ce ne vom bucura de Perseidele 2025, va veni luna octombrie cu prima ploaie de stele căzătoare, denumită Orionide. Acestea vor fi urmate de Leonide și Geminide.

Luna octombrie – Orionidele

Luna octombrie este luna în care putem observa Orionidele, de obicei între 21 şi 22 octombrie. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley, dar nu le putem vedea decât dacă avem cer senin noaptea, fără nori și umezeală.

Luna noiembrie – Leonidele

Curentul Leonidelor are maximul în zilele de 16, 17 sau 18 noiembrie. În timpul maximului se pot vedea 10 – 15 meteori pe oră. Aceștia provin de la cometa Tempel-Tuttle.

Luna decembrie – Geminidele și Ursidele

În luna decembrie putem observa, poate, cel mai spectaculos curent de meteori, Geminidele. Geminidele produc în timpul maximului între 60-80 meteori pe oră, o mare parte din ei fiind foarte strălucitori (bolizi). Maximul vine în jurul datei de 13 decembrie.

Ultimul curent meteoric al anului este curentul Urside. Maximul acestuia vine în zilele de 22 sau 23 decembrie, cu un număr de 5-10 meteori pe oră. Uneori se produc adevărate erupţii cu până la 100 de meteori pe oră.

