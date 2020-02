Celebra grupare feministă Guerrilla Girls, pentru prima oară în România la Art Safari 2020

Cea de-a șaptea ediţie a Pavilionului de Artă București — Art Safari se va desfășura în perioada 15-24 mai 2020, în București, într-o clădire care urmează să fie dezvăluită în curând.

Expoziția „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. Grupul s-a născut la New York, în 1985, cu misiunea de a pune pe agenda publică inegalitatea de gen și rasială, cu focus pe comunitatea artistică.

Guerrilla Girls a luat naștere ca protest la expoziția „An International Survey of Recent Painting and Sculpture” găzduită de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA), care a cuprins 165 de artiști, dintre care doar 13 femei.

Arta lor – postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri și performance – a scos la lumină sexismul ce caracterizează lumea artei.

Una dintre lucrările lor iconice, primul poster color lansat de artiste, este o lucrare cu mesajul „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”. Alături de text este înfățișat „La Grande Odalisque” (Jean Auguste Dominique Ingres), unul dintre faimoasele nuduri din istoria occidentală a artei, cu o mască de gorilă plasată peste chipul original. Lucrarea iconică, ce a făcut înconjurul lumii, va fi expusă în cadrul Art Safari 2020.

