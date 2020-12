Decor de poveste la o grădină zoologică. S-au folosit peste 3 milioane de beculețe

Un traseu de aproape 2 kilometri, iluminat cu peste 3 milioane de beculețe în toate culorile. Asta pot găsi turiștii care vizitează în această perioadă grădina zoologică CALM din orașul californian Bakersfield. Priveliștea este una de poveste, iar decorul s-a clasat pe locul 9 în topul celor mai reușite decorațiuni de Crăciun din Statele Unite, în acest an.

Toate biletele sunt vândute aproape în fiecare seară, iar banii se strâng într-un fond pentru protecția animalelor care sunt adăpostite aici.

„Este cea mai mare strângere de fonduri din acest an. Dacă nu am fi putut să facem asta, grădina zoologică s-ar fi descurcat foarte greu, așa că am reușit să adunăm fonduri și să facem lucruri care ne vor permite să susținem animalele și să susținem și centrul de reabilitare a animalelor sălbatice”, a spus Meg Maitland, directorul grădinii zoologice, potrivit știrileprotv.ro.

„Am văzut familii râzând, copii arătând către diverse „exponate”, mai ales spre cele noi, care vor rămâne în amintire, în special într-un an ca acesta. E minunat să știi că oamenii ies în natură, evadează aici, chiar dacă e pentru câteva ore în care se bucură de timpul petrecut împreună”, a spus și Josh Barnett, designer-ul care a creat spectacolul de lumini.

Vizitatorii se pot bucura de peisajul feeric până în a doua zi a noului an.

Sursă foto: Facebook

