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O comedie romantică de sărbători proaspăt lansată pe Netflix a luat cu asalt clasamentele globale, adunând 27,6 milioane de vizualizări încă din primele zile. Dincolo de povestea plină de umor și idile false de pe ecran, viața reală a actriței din rolul principal este mult mai dramatică decât orice scenariu de la Hollywood, incluzând o naștere în spatele gratiilor, lipsuri materiale severe și un proces răsunător cu propria mamă.

Filmul Netflix care a cucerit publicul din întreaga lume

Lansat pe Netflix pe 18 noiembrie, Guarding Stars (Bodyguardul stelelor) este o adaptare după romanul bestseller The Bodyguard de Katherine Center. Alături de protagoniștii Leighton Meester și Jared Padalecki (cunoscut din serialele Supernatural și Walker), din distribuție mai fac parte Andie MacDowell, Noah LaLonde și artistul country Walker Hayes, potrivit Tudum.

Performanța plasează Guarding Stars pe locul al doilea în topul celor mai bune lansări de Crăciun din istoria Netflix, fiind depășit doar de Our Little Secret (32,4 milioane de vizualizări în prima săptămână).

Succesul s-a replicat și la nivel local, lungmetrajul urcând rapid pe prima poziție în Top 10 Filme pe Netflix România, unde este urmat de Heartland, Kraven the Hunter și clasicul Dr. Seuss’ The Grinch.

Un detaliu amuzant din culisele clasamentului global este că în aceeași săptămână, în Top 10 Seriale în limba engleză, se regăsește pe locul 8 sezonul al treilea al serialului Nobody Wants This, în care rolul principal masculin este jucat chiar de soțul lui Leighton Meester, actorul Adam Brody.

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O poveste de Crăciun cu scântei și idile false

Acțiunea o urmărește pe Hannah Brooks (Leighton Meester), o gardă de corp extrem de profesionistă și serioasă, desemnată să îl protejeze pe un actor carismatic de filme de acțiune (Jared Padalecki) la ferma familiei acestuia din Montana, pe perioada Crăciunului.

Pentru a nu-i alarma familia cu privire la amenințarea unui urmăritor, cei doi trebuie să pozeze într-un cuplu. Ceea ce începe ca o misiune strict profesională și o relație de fațadă (fake dating) se transformă rapid într-o situație complicată, pe măsură ce secretele ies la iveală, iar între cei doi se aprind sentimente reale.

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Povestea actriței din rolul principal, demnă de filmele de la Hollywood

Deși publicul o asociază adesea cu personajele sofisticate sau puternice pe care le interpretează — de la celebrele apariții din Gossip Girl până la producții recente precum Good Cop/Bad Cop, I Love LA sau The Buccaneers, copilăria lui Leighton Meester a fost departe de strălucirea lumii mondene.

Născută pe 9 aprilie 1986, în Fort Worth, Texas, actrița a venit pe lume în timp ce mama ei, Constance, își ispășea o pedeapsă într-o închisoare federală pentru implicarea într-o rețea de trafic de marijuana. După naștere și o scurtă perioadă petrecută într-un centru de reintegrare, micuța Leighton a fost crescută de bunica sa maternă până la eliberarea mamei,18 luni mai târziu.

Copilăria ei a fost marcată de lipsuri materiale severe, actrița mărturisind în repetate rânduri că a crescut cu grija zilei de mâine și cu teama că familia nu va avea suficienți bani pentru mâncare. A început să lucreze ca model încă de la 11 ani pentru a se întreține, debutând în televiziune la 13 ani.

Nici viața de adult nu a fost lipsită de momente dramatice în plan personal. În 2011, relația cu mama ei s-a rupt definitiv, ajungând în instanță. Leighton Meester își susținea financiar familia și trimitea lunar bani destinați tratamentelor medicale ale fratelui ei mai mic, Alexander, care avea probleme grave de sănătate. Actrița a descoperit însă că mama ei folosea sumele respective în scopuri personale, inclusiv pentru intervenții estetice, un proces intentat ulterior dându-i câștig de cauză vedetei.

Astăzi, la 40 de ani, Leighton Meester și-a construit propria familie departe de scandaluri. Este căsătorită din 2014 cu actorul Adam Brody, alături de care are doi copii, bucurându-se atât de liniștea vieții personale, cât și de o dominație de cuplu în topurile Netflix.

Sursă foto: Netflix, Shutterstock

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