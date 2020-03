Seriale polițiste – Filme cu mult suspans și adrenalină

Cele mai bune seriale cu polițsti și detectivi

Homeland

Catalogat drept unul dintre cele mai bune seriale cu polițiști și spioni din toate timpurile, Homeland este genul de thriller care te ține pur și simplu ”legat” în fața ecranului și-ți taie respirația. Acțiunea o are în prim-plan pe Carrie Mathison (Claire Danes), o agentă C.I.A. cu tulburări de personalitate, care începe să suspecteze că Nicholas Brody (Damian Lewis), un pușcaș marin ținut captiv de Al-Qaeda, a fost întors împotriva Statelor Unite ale Americii în captivitate. Homeland a fost primit extrem de bine de critici și a câștigat Globul de Aur pentru Cel mai bun serial de televiziune – Dramă în 2011. Ulterior, au fost filmate încă 7 sezoane, toate de neratat.

The Mentalist

Printre cele mai apreciate seriale cu polițiști, The Menthalist îl are în prim plan pe detectivul Patrick Jane, consultant la Biroul de Investigații Criminale din California (CBI). Datorită talentului deosebit de a observa până la cele mai mici detalii acesta este deja celebru pentru numărul de crime rezolvate. Dincolo de asta însă, Patrick Jane este narcisist, teatral, periculos și fără limite.

True Detective

În top cele ai bune seriale polițiste se află și True Detective. În primul sezon, detectivii Matthew McConaughey (Rust), Woody Harrelson (Marty) sunt urmăriți de-a lungul a 17 ani în eforturile lor de a captura un criminal în serie care acționa în Louisiana. Întâmplările încep în 1995, când o fostă prostituată (Dora Kelly Lange), este găsită ucisă în mijlocul unui lan de trestie de zahăr lângă Erath, Louisiana. Presupusul criminal este prins și executat. Totul se complică însă când o altă crimă similară are loc și alți doi detectivi vor trebui să afle cum este posibil dacă criminalul a fost prins de Cohle și Hart în 1975.

Criminal Minds

De asemenea printre cele mai populare seriale polițiste, Criminal Minds are în prim plan o echipă de elită de specialiști FBI care analizează cele mai bolnave minți criminale ale țării, anticipându-le următoarele mișcări înainte ca acestea să lovească din nou. Șeful echipei este agentul Aaron Hotchner, un specialist de excepție capabil să câștige încrederea oamenilor și să le afle secretele.

Dexter

Dexter Morgan este un angajat model al laboratorului criminalistic al poliției din Miami. Dar asta numai în timpul zilei, căci noaptea se dezvăluie adevărata lui identitate. În realitate este, după cum el însuși se caracterizează, un criminal meticulos care pedepsește cu moartea pe cei pe care legea nu-i poate atinge. Unul dintre cele mai populare seriale polițiste ale ultimilor ani, Dexter cu siguranță te va captiva.

Bones

Printre cele mai originale seriale polițiste, Bones îi are în centru acțiunii pe agentul FBI Seely Booth și pe antropologul Temperance Brennan care rezolvă cele mai stranii crime. Aceștia studiază și identifică victimele de mult timp descompuse după structura oaselor.

Castle

Unul dintre serialele polițiste mai vechi, dar care se bucură în continuare de mult succes, Castle îl are în prim plan pe Richard Castle, un scriitor de romane polițiste. Acesta este abordat de detectivul Kate Beckett de la poliția din New York, pentru că a apărut un criminal copiator care se inspiră exact din romanele sale. Așa se face că vor lucra împreună, deși au temperamente și viziuni complet diferite, iar de aici se vor ivi multe tensiuni.

CSI: Crime Scene Investigation

Unul dintre cele mai cunoscute seriale polițiste din toate timpurile, seria CSI are în prim plan o echipă de criminaliști devotați care rezolvă orice caz, oricât ar fi de și indiferent de ce piedici sunt nevoiți să treacă. Folosind tehnologia avansată, aceștia vor descoperi indicii și dovezi acolo unde nimeni nu bănuiește.

Hawaii Five-0

Tot printre cele mai cunoscute seriale polițiste se află și Hawaii Five-0 care are tot o echipă specială de agenți în centrul acțiunii. Steven McGarrett este șeful echipei și are alături pe Danny Williams că partener, un detectiv transferat din New Jersey, și prietenii din liceu Chin Ho Kelly și Kono Kalakaua. Noua serie este o reinventare a originalului ce a derulat între anii 1968-1980 și se bucură de un succes incredibil.

Seriale polițiste ce pot fi văzute online, pe Netflix

Criminal

Unul dintre cele mai noi seriale polițiste ce pot fi văzute online, pe Netflix, Criminal are 12 episoade în patru limbi și filmate în țări diferite: Marea Britanie, Spania, Franța, Germania. Fiecare are la bază tema principală aflarea adevărului despre suspecți printr-un interogatoriu extrem de bine pus la punct, iar acțiunea se desfășoară doar în secția de poliție.

Bodyguard

Bodyguard, care este catalogat drept unul dintre cele mai apreciate seriale polițiste produse de BBC, poate fi văzut online, pe Netflix. Este genul de serial care te captivează imediat. Thrillerul are în prim plan, așa cum spune și titlul, un bodyguard profesionist care are ca misiune asigurarea siguranței unui ministru britanic.



