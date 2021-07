Filme cu Steven Seagal. Cele mai bune filme de acțiune ale actorului

Amatorii de filme de acțiune vor aprecia întotdeauna cele mai bune filme cu Steven Seagal, fie ele din anii 90 sau realizate după 2000. Celebrul actor, care a filmat în mai multe rânduri și în România, a reușit întotdeauna să cucerească publicul prin carisma lui.

Steven Segal are un stil inconfundabil și un joc de scenă unic, având în vedere că este practicant de arte marțiale și deține centura neagră 7 dani în Aikido. Cele mai bune filme cu Steven Seagal vor fi întotdeauna apreciate de amatorii genului de acțiune pentru modul în care joacă actorul, pentru scenele lui de luptă și pentru misterul care învăluie adesea acțiunile lui în film.

Cele mai bune filme cu Steven Seagal din anii 90

Sechestrați în larg – Under Siege, 1992

Seagal personifică un bucătar pe nume Casey Ryback, dar nu unul banal, ci fost luptător în Marina militară, în conflictele din Vietnam, Orientul Mijlociu și Panama, unde a câștigat numeroase decorații. La bordul vasului Missouri – cândva cea mai redutabilă navă de război, aflată acum pe ultimul drum către un port din Pacific unde va fi dezafectată – Ryback, cei câțiva membri ai echipajului și Căpitanul Adams trebuie să dejoace planul diabolic pus la cale de doi militari corupți și psihopați.

Sechestrați în tren – Under Siege 2, Dark Teritory, 1995

Intr-un tren ce parcurge in mare viteza o regiune muntoasa, teroristii condusi de Travis Dane au instalat comandamentul central, de unde, prin intermediul unei antene speciale, pot intra in legatura cu un satelit si declansa o catastrofala explozie nucleara, avand ca tinta Washington-ul. Actiune dementa, pe care insa Dane nu ar ezita sa o ordone, daca mai multe guverne straine, ostile Statelor Unite, i-ar plati un miliard de dolari… Numai ca, din fericire, in acelasi tren calatoreste agentul CIA Casey Ryback, insotindu-si nepoata, adolescenta Sarah, care nu poate ramane impasibil in fata pericolului…

Pradă dificilă – Hard to Kill, 1990

Celebrul film de actiune il are ca protagonist pe Steven Seagal care joaca memorabil rolul unui politist din L.A. care intr-un moment crucial din cariera traieste o intorsatura radicala atat in ceea ce priveste viata sa cat si a celor dragi. Din cauza relatiilor ingrate pe care le-a stabilit, el ajunge sa fie amenintat cu moartea, atat el cat si familia sa, in propria casa. Intrusii ii ucid cu sange rece sotia si parasesc casa cu siguranta ca l-au ucis si pe fiul lui, dar mai ales pe Manson. Obiectivul lor era sa distruga orice facea parte din viata faimosului detectiv.

Focul din adâncuri – Fire Down Below, 1997

Steven Segal, specialist in arte martiale, joaca in acest film rolul lui Jack Taggart, un agent sub acoperire care lucreaza pentru o agentie de protectie a mediului. Cand un membru al acestei agentii care lucra intr-un mic orasel este ucis, Jack este trimis acolo sa vada ce s-a intamplat. Taggart descopera ca Orin Hanner, un puternic om de afaceri local, este implicat intr-o deversare de deseuri toxice care a afectat serios sanatatea copiilor din acea zona. De asemenea, el descopera ca angajatul agentiei aflase despre aceasta operatiune ilegala si fusese ucis din ordinul influentului om de afaceri pentru ca stia prea multe.

Ultima decizie – Executive Decision, 1996

Thriller la inaltime, atat la propriu cat si la figurat, filmul are un subiect ce ii garanteaza o mare audienta la public: atentatele cu bomba si interventia pe muchie de cutit a trupelor de comando.

Un grup de teroristi islamisti plaseaza la bordul unui avion de pasageri ocupat la maxima capacitate o bomba a carei explozie ar putea distruge nu numai aeronava, incarcata cu mari rezerve de combustibil, ci si intreg Washingtonul. Pentru operatiunea de salvare a pasagerilor, pilotul avionului face echipa cu un grup de experti special antrenati in astfel de atentate teroriste. Din pacate, ceva neprevazut se intampla cu avionul in timpul unei manevre cruciale, iar situatia va deveni cu adevarat disperata.

Filme cu Steven Seagal din anii 2000

Pe jumătate mort – Half Past Dead, 2002

Este anul 2002 si autoritatea penitenciarelor din California a redeschis cea mai celebrã închisoare din istorie: Alcatraz. Criminalul înrãit, fost functionar de puscãrie, Donny (MORRIS CHESTNUT) a adunat un comando pentru a se infiltra în fortãreata proaspãt renovatã, dotatã cu aparaturã high-tech. Scopul acestei actiuni este fortarea unui condamnat la moarte sã divulge locul unde se aflã ascunsã o cantitate de aur furatã în valoare de 200 milioane de dolari. Detinutul Nick Frazier (JA RULE) trebuie sã îl ajute pe agentul FBI sub acoperire Sascha Petrosevitch (STEVEN SEAGAL) sã se alãture celorlalti detinuti pentru a-i opri pe invadatori.

Justiție urbană – Urban Justice, 2007

Un politist bun este ucis intr-un schimb de focuri, dar politia inchide cazul, considerand ca este vorba de un act de violenta intamplatoare. Complet gresit. Tanarul politist are un tata, Simon Ballister, instruit de trupele speciale, luptator de strada si razbunator cu nervi de otel, al carui unic tel este sa faca dreptate. Ballister nu se va da in laturi de la nimic pentru a-l gasi pe ucigasul fiului sau. Aceste bande au insa mai multi oameni, mai multe arme de foc, si se bucura de protectia mai multor politisti…

Un om periculos – A Dangerous Man, 2009

Shane Daniels, dupa ce a petrecut 6 ani in inchisoare pentru o crima violenta pe care nu a comis-o, este eliberat cu scuzele de rigoare dintr-un penitenciar din Arizona, pe baza unei probe ADN. Chiar in primele ore de libertate, barbatul este victima unui jaf si martorul unui asasinat savarsit de catre Mafie asupra unui politist local. Fiind implicat fara voia lui in incaierare, Shane Daniels omoara un mafiot si il pune pe fuga pe cel de-al doilea, dupa care salveaza un adolescent rus care asistase la scena uciderii politistului.

Condamnat la iertare – Absolution, 2015

Un asasin plătit e angajat de o agenție guvernamentală pentru o misiune, dar în timpul acesteia atenția îi este distrasă. Mercenarul întâlnește o fată care fuge de un șef mafiot care are puternice influențe între politicienii de rang înalt. Loialitatea față de angajatorii săi pare că trece pe plan secund, după dorința de a o proteja pe tânăra fugară.

Cod de onoare – Code of Honor, 2016

Fostul colonel al fortelor speciale, Robert Sikes, se întoarce acasa din Orientul Mijlociu, pentru a deveni un justițiar, al carui unic scop este acela de a elimina criminalitatea în orasul sau, care s-a înrăutatit dramatic. Pentru a face acest lucru nu va ezita sa formeze o echipa care va fi responsabila de eliminarea gangsterilor, criminalilor si politicienilor corupti.

Țeava unui pistol – End of a Gun, 2016

Decker, un agent de pază de la un mall, care în trecut a fost agent federal, o salvează pe Delphine, o femeie care era amenințată într-o parcare de un bărbat înarmat. Numai că bărbatul era în realitate concubinul acesteia, iar după ce Decker îl împușcă în legitimă apărare, femeia îi propune să meargă să recupereze banii pe care victima îi ținea dosiți. Însă pentru că suma nu era deloc neglijabilă, fiind vorba de două milioane de dolari, cei doi nu sunt singurii care vor să pună mâna pe întreaga sumă. Deși reușesc să intre în posesia banilor, problemele lor nu se termină, dimpotrivă, abia încep.