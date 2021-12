Filme animate de Crăciun pe care să le vezi toată luna decembrie

Este luna cadourilor, și este momentul perfect pentru a viziona cele mai bune filme animate de Crăciun.

De sărbători, nu rata cele mai bune filme animate de Crăciun! Pe cele de mai jos le poți urmări pe Netflix. Sunt perfecte pentru a fi vizionate împreună cu toată familia.

A Boy Called Christmas

Nikolas este un băiat obișnuit, dar viața lui este dată peste cap atunci când pornește într-o aventură către ținuturile înzăpezite din nord, acolo unde tatăl său se află într-o misiune de a descoperi misteriosul sat al elfilor, Elfhelm. Nikolas are alături doi prieteni de nădejde, renul Blitzen și șoricelul său de companie.

Klaus

Atunci când un poștaș se dovedește a fi cel mai neîndemânatic student de la academie, acesta este trimis către un oraș îndepărtat și înzăpezit. Acolo, el se întâlnește cu bătrânul Klaus, un om singuratic și pasionat de jucării. Aventura abia începe pentru cei doi, într-unul dintre cele mai emoționante filme animate de Crăciun.

The Grinch

Grinch trăiește o existență solitară, dar mulțumitoare, într-o peșteră de pe Muntele Crumpet. Problemele apar atunci când vine Crăciunul, iar locuitorii satului învecinat, Whoville, sărbătoresc cu mare fast. Când vecinii lui Grinch vor să facă cea mai mare petrecere de Crăciun, Grinch știe că are o singură opțiune rămasă: să le fure complet sărbătoarea.

Olaf’s Frozen Adventure

Universul filmelor „Frozen” este printre cele mai îndrăgite de copii. „Olaf’s Frozen Adventure” se numără printre cele mai haioase filme animate de Crăciun. Regatul Arendelle se golește în pragul sărbătorilor, iar Regina Anna și sora ei, prințesa Anna, își dau seama că nu au tradiții de familie cu prilejul Crăciunului. Tocmai de aceea, prietenul lor bun, omul de zăpadă Olaf, pornește într-o misiune de a găsi cele mai bune tradiții de Crăciun și a le aduce în Arendelle.

Angela’s Christmas

Angela este o fetiță pe cât de adorabilă, pe atât de inimoasă. După ce merge cu părinții ei la biserică în Ajunul Crăciunului, ei îi vine o idee mai puțin obișnuită. Ea se hotărăște să ascundă păpușa pruncului Iisus Hristos la ea acasă, fiindu-o teamă ca acesteia să nu i se facă frig acolo unde fusese așezat inițial.

Home: For the Holidays

Tip este mai mult decât încântată să își petreacă sărbătorile cu prietenul său extraterestru, Oh. Oh este atât de încântat, încât vrea să ducă tradiția mai departe, către specia lui, însă lucrurile ies de sub control. Tip și Oh vor trebui să găsească o metodă de a-l opri pe Boov din a strica Crăciunul. Descoperă soluția într-unul dintre cele mai creative filme animate de Crăciun.