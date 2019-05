Festivalul de Film de la Cannes: Lista completă a câștigătorilor

Filmul „Parasite”, marele câștigător este o dramă familială cu accente de thriller şi de comedie neagră ce descrie violenţa generată de inegalităţile sociale.

Cineastul sud-coreean a primit trofeul din mâinile legendarei actrițe franceze Catherine Deneuve. Înainte de a anunța numele câștigătorului trofeului Palme d’Or, cineastul Alejandro Ganzalez Inarritu a afirmat că juriul a luat această decizie în unanimitate.

Premiul de interpretare feminină a fost câştigat de Emily Beecham, protagonista filmului „Little Joe”, în care actriţa britanică joacă rolul unei cercetătoare care începe să suspecteze că plantele pe care le-a modificat genetic pentru o corporaţie ar putea avea efecte adverse.

Lista completă a câștigătorilor

Trofeul Palme d’Or: „Parasite”, de Bong Joon-Ho

Marele Premiu al Juriului: „Atlantique”, de Mati Diop

Premiul Juriului: „Les Miserables”, de Ladj Ly, şi „Bucurau”, de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles

Menţiune specială: „It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman

Palme d’Or onorific: Alain Delon

Premiul pentru regie: Jean-Pierre şi Luc Dardenne („Le Jeune Ahmed”)

Premiul pentru scenariu: Celine Sciamma („Portrait de la jeune fille en feu”)

Premiul de interpretare feminină: Emily Beecham („Little Joe”, de Jessica Hausner)

Premiul de interpretare masculină: Antonio Banderas („Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar)

Trofeul Camera d’Or: „Nuestras Madres”, de Cesar Diaz

Palme d’Or pentru scurtmetraj: „The Distance Between Us and the Sky”, de Vasilis Kekatos

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Monstruo Dios”, de Agustina San Martin.

Anul acesta, Cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu a prezidat juriul competiţiei oficiale de la Cannes, din care au mai făcut parte scriitorul şi regizorul francez Enki Bilal, regizorul francez Robin Campillo, actriţa şi regizoarea senegaleză Maimouna N’Diaye, actriţa americană Elle Fanning, regizorul grec Yorgos Lanthimos, regizorul polonez Pawel Pawlikowski, regizoarea americană Kelly Reichardt şi regizoarea italiană Alice Rohrwacher.

Sursă foto: Hepta