Femeie de 43 de ani, confundată cu fiica sa de 19 ani

Deși între Joleen și fiica sa Meilani este o diferență de vârstă de 23 de ani, oamenii cred că sunt surori și în niciun caz mamă și fiică.

Cum reușește acest lucru? Diaz susține că secretul este „o dietă sănătoasă și echilibrată” și un stil de viață activ o face să arate la fel de bine ca Meilani. O ajută și un regim de înfrumusețare ce constă în îngrijirea tenului, pe care l-a început pe când avea doar 12 ani.

„Am mare grijă de pielea mea și îmi curăț tenul înainte de somn și la trezire. Am început să îmi îngrijesc tenul de la o vârstă fragedă, 12 sau 13 ani. Mama mea obișnuia să cumpere produse de îngrijire a tenului iar eu le foloseam fără ca ea să știe. Un produs care a produs o schimbare dramatică în cazul meu este tretinoin, cunoscut de oameni ca Retin-A”, a povestit Joleen Diaz pentru The Mirror.

„Îl folosesc de un an și jumătate și văd cum pielea mea arată pe zi ce trece mai bine. Trăind în California, crema cu protecție solară este cheia succesului. Folosesc protecție solară în fiecare zi, chiarși atunci când este înnorat sau când plouă. De asemenea folosesc ser de zi și nopate cu vitamina C. Faptul că am un ten frumos îmi dă încredere în mine, chiar și în zilele în care nu arăt perfect”, a mai spus tânăra femeie.

Jollen susține că și fiica sa a început același regim de îngrijire a tenului la vârsta de 12 ani. Deși sunt foarte apropiate, tânăra mamă nu intenționează să se amestece în viața socială a lui Meilani.

