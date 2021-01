Poveștile impresionante ale femeilor care și-au deschis afaceri în pandemie

Alexandra Crâșmaru a fondat Iluma Clinique, o clinică dermatologică unde știința și frumusețea se îmbină pentru a oferi clienților tratamente revoluționare, fără durere și fără timp de recuperare, atât pentru față, cât și pentru corp.

Corina Scheușan a pus bazele Wine4Skin, colecția capsulă de cremă de zi, cremă de noapte și ser pentru zona ochilor. Toate produsele sunt organice, vegane, fără parabeni și fără parfum, făcându-le ideale pentru o rutină de skincare corectă.

Mădălina Ion a lansat EduBox, un veritabil set de home-schooling ghidat. În cutiile din gama EduBox, părinții și bunicii pot găsi tot ceea ce are nevoie să facă un copil de grădiniță într-o săptămână, activitățile fiind organizate pe teme și vârste și fiind însoțite de recomandări și rechizite.

Fiecare dintre ele ne-a povestit despre provocările deschiderii unei afaceri în vremuri de pandemie, dar și despre lecțiile valoroase de business pe care le-au învățat cu această ocazie.

Alexandra Crâșmaru, Iluma Clinique

Alexandra Crâșmaru a fondat Iluma Clinique în urma unei nevoi personale. Ea visa la o clinică dermatologică în care să ai parte de servicii de înaltă calitate, oferite de un personal specializat, iar totodată să se simtă răsfățată pe îndelete. „Am mizat constant pe a oferi calitatea pe care vreau să o primesc la rândul meu în orice alte servicii”, explică ea.

La început, s-a simțit împotriva valului, deschizând o afacere în miezul pandemiei, când atâtea business-uri erau răpuse la pământ. Ba mai mult, la acea vreme se resimțea o scădere a cererii în piață, din discuțiile cu colaboratorii. „Planurile erau deja conturate, rotițele erau puse în mișcare”, își amintește Alexandra. „Practic decizia era fie de a pune totul în aplicare sau de a amâna deschiderea. Am decis să mergem mai departe, pentru că am crezut în ceea ce noi aveam de oferit și în diferențierea noastră pe piață”.

În pofida așteptărilor, succesul Iluma Clinique a început să se contureze într-un mod firesc și organic, mulțumită filosofiei de business a Alexandrei. „Am considerat fiecare zi și fiecare pacient ca fiind un client cheie”, spune ea. „Un client care este mulțumit de serviciile noastre de dermatogie și estetică și care ne va recomanda mai departe. Exact acest lucru s-a întâmplat și așa am crescut. Organic, din recomandări, cu pacienți încântați care duc povestea noastra mai departe. […] Serviciile noastre sunt foarte apreciate de pacienții care ne calcă pragul, iar aceasta a devenit cartea noastră de vizită”.

Aventurarea în tărâmul afacerilor pe timp de pandemie și-a lăsat în mod clar amprenta asupra Alexandrei, care și-a dat seama că cele mai importante resurse sunt oamenii cu care alegi să pleci la drum. „Având oamenii potriviți alături, am reușit să trecem peste orice provocare și să depășim chiar așteptările și planurile noastre”, povestește Alexandra. „În 2021 ne dorim să ne extindem sfera serviciilor oferite și să investim în continuare în echipamente inovatoare, ce ne vor permite să abordăm sănătatea și frumusețea pielii într-un mod integrat”.

Corina Scheușan, Wine4Skin

Când a pus bazele Wine4Skin, Corina Scheușan era conștientă de faptul că nu era prima oară când înota împotriva curentului. „Desigur experiența s-a dovedit mai dificilă decât credeam, dar perseverența m-a ajutat mereu și sper ca și de această dată să încline balanța în favoarea mea, chiar dacă înaintez mai greu decât speram”, recunoaște ea.

Afacerea ei s-a dezvoltat conex cu cea de vinuri, a soțului ei. Lucrurile demaraseră deja atunci când a izbucnit pandemia. „Pregătirea și investițiile pentru dezvoltarea unei linii de cosmetice cer un efort îndelungat și am decis să nu renunț, în ciuda condițiilor nefavorabile care au intervenit”, spune Corina. „Când am pornit la drum am avut în vedere valori și cerințe personale, dar și oportunitatea de a avea câteva resurse aproape. Mereu mi-am dorit o îngrijire adecvată tenului sensibil, cu ingrediente naturale și eficiente, și o rutină de îngrijire minimalistă. Cunoștințele medicale și formarea în formulare cosmetică pentru a avea un control cât mai bun al procesului au fost o bună premiză”.

Corina a avut foarte multe decizii de luat: de la ingrediente la ambalaje, de la modul de comercializare la marketing. În ansamblu însă, a fost un proces creativ și de învățare, care i-a adus satisfacții în ciuda piedicilor. Ea descrie linia de cosmetice ca fiind „un copil de maturitate, acum că cei naturali și-au găsit drumul”: „Și orice părinte știe că nimic nu e mai dificil, dar nici mai frumos decât să dai aripi copiilor tăi, ceea ce sper și pentru acest proiect”.

În anul 2021, planul Wine4Skin implică producerea de loturi mici, pentru a răspunde pieței. Totodată, compania caută noi platforme de comercializare și, dacă va fi posibil, va adăuga gamei unul sau mai multe produse. Însă Corina nu vrea să îșo ridice așteptările prea sus, pentru că dacă deschiderea unei afaceri în pandemie a învățat-o ceva, acel lucru este că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg.

Mădălina Ion, EduBox

Mădălina Ion a fost pusă în două situații diferite odată cu pandemia: pe de o parte, a trebuit să închidă temporar grădinițele Butterfly pe care le deține. Pe de altă parte, a demarat proiectul EduBox, care a reușit să îi mute atenția de la realitate pandemiei către o activitate nouă, plină de energie și provocări.



Mădălina a realizat că în perioada volatilă de criză pe care o traversăm, singurul lucru pe care l-a putut face la nivel individual sau de organizație a fost să se reinventeze și adapteze. „Am fost inspirate, eu și colegele mele, de nevoia copiilor de educație continuă și de neputința părinților de a se adapta la noul program, în care au trebuit să facă față de pe o zi pe alta, atat serviciului, cât și prezenței copilului acasă”, povestește ea. Și astfel, s-a născut EduBox.



Deschiderea EduBox în timpul pandemiei a fost o necesitate, în condițiile în care toate unitățile de învățământ s-au închis. „Suntem pacientul zero alături de horeca în această criză”, zice ea. „Suntem domeniul cel mai afectat. Practic, școlile au fost închise aproape continuu, aproape un an. Fiecare dintre noi a încercat să se adapteze și să reziste și sunt mândră că suntem între cei care nu au concediat oameni. Ăsta a fost principalul nostru obiectiv. […] Pentru mine și echipa mea, cred că provocarea cea mai importantă este legată de faptul că până acum am lucrat cu un serviciu (grădiniță), iar acum încercăm să promovăm și să vindem un produs”.

Anul 2020 nu a trecut fără lecții. „Am învățat cât de important este să nu te agăți de siguranța iluzorie a unui business care funcționează de mult, căci oricând lucrurile se pot schimba”, a explicat Mădălina. „Pentru anul 2021, singurul meu plan este să îmi fac planuri lunar. EduBox se afla în plină dezvoltare și implementare și avem speranța că vom putea crea un impact pozitiv asupra unui numar cât mai mare de copii. De asemenea, pregătim edițiile în limba engleză”.

