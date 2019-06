Electric Castle 2019 program. Unde se ține Electric Castle

Din 2013, când a avut loc prima ediție a festivalului Electric Castle s-au adunat, an de an, tot mai mulți iubitori ai muzicii și distracției în aer liber. Festivalul a ajuns la ediția cu numărul șapte, iar organizatorii promit surprize muzicale de proporții.

Când e Electric Castle 2019

Festivalul Electric Castle 2019 va avea loc în perioada 17 – 21 iulie. Aceasta se va desfășura la Castelul Bánffy, din comuna Bonțida, județul Cluj-Napoca. Ca în fiecare an, pe scena festivalului vor urca și artiști români, printre care se numără Loredana, Alternosfera, Șuie Paparude și CTC. De asemenea, alături de ei vor concerta și artiști mai puțini cunoscuți pe piața muzicală românească, dar foarte talentați, cum ar fi Valeria Stoica, Zimbru, For The Wicked, Satellites, Karpov not Kasparov, Maru.â

Electric Castle bilete. Cât costă biletul la Electric Castle

Fanii Electric Castle care nu vor să rateze ediția din acest an pot achiziționa bilete de pe site-ul oficial al festivalului. Aceștia au la dispoziție varianta de a-și cumpăra un bilet pentru fiecare zi a festivalului, la prețuri cuprinse între 249 de lei și 299 de lei sau un bilet pentru una dintre zilele festivalului, la alegere, cu acces la toate zonele premium, în valoare de 469 de lei. De asemenea, se pot achiziționa mai multe tipuri de abonamente pe toată durata festivalului. În funcție de zonă, acestea au prețuri ce pornesc de la 599 de lei și ajung la 1019 lei.

Cei care își doresc un pachet complet ce include cazare la hotel de 5 stele, transport cu mașina oficială a festivalului, acces la festival, acces în backstage, mâncare și alte facilități, trebuie să scoată din buzunar 9999 lei pentru Black Ticket.

Florence and the Machine la Electric Castle 2019

Publicul de la Electric Castle Festival 2019 va avea ocazia să asculte muzica britanicilor de la Florence + The Machine, una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, fondată în 2008 de Florence Welch. Din 2009, de când a lansat primul album, trupa s-a aflat în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume mai multe săptămâni. Printre nominalizările și premiile câștigate se numără cele de la BRIT Awards, Grammy, Mercury, BBC și Billboard Awards. Noul lor album lansat în vara lui 2018, High as Hope, aduce schimbări esențiale în linia muzicală, influențate de schimbările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viața ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ cât și personal.

Electric Castle 2019 program

Mai mult de 200 de artiști sunt invitați să întrețină atmosfera la Electric Castle 2019. Iată care este programul Electric Castle anunțat de organizatori pe site-ul oficial al evenimentului.

Miercuri, 17 iulie

ZOMBOY

GRYFFIN

FUNKORPORATION

JURJAK

HOT DUB TIME MACHINE

JULIAN M.

CHOCOLATE

STF

YAGHEE

SMOOTHNOISE

TRIPPL3

Joi, 18 iulie

LIMP BIZKIT

CHVRCHES

ZEDS DEAD

LAMB

POLO & PAN

ALTERNOSFERA

GANG OF YOUTHS

CHRISTIAN LOFFLER

MONO

RONE

DETROIT SWINDLE

ONRA

BREACH

AM FOST LA MUNTE SI MI-A PLACUT

BELAU

DELAPORTE

GLASS MUSEUM

MATTHEW HERBERT

THE SHAPESHIFTERS

RAM RECORDS

CULTURE SHOCK

LOADSTAR

MACKY GEE

SHELL BEACH

NIHIL

IV-IN

UGLY ASTRONAUT

DODO

DANNILOV

AKOS

SOULHEADS

ELECTROCLOWN

KARAK

PIERRE D’VARA

MUSAI

ODOTTE

Vineri, 19 iulie

FLORENCE + THE MACHINE

THE VACCINES

SIGMA

INFECTED MUSHROOM

BOYS NOIZE

THE BLACK MADONNA

SOFI TUKKER

CTC

MOONLIGHT BREAKFAST

PANONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA

THE MONO JACKS

TOMMY CASH

DUB PISTOLS

LAMEDUZA

NIGHTMARES ON WAX

MELLA DEE

BONDAX

WEISS

BLACK BARTOK

IRIS GOLD

JUNGLE BY NIGHT

KARPOV NOT KASPAROV

SAMA

LENZMAN

POLA & BRYSON

GLXY

DWLS

ALEX CHRONIC

BRODY & DR. PANDA

BLANILLA

SAVAGES Y SUEFO

ELECTROCLOWN

DJ BEAST

DUBASE

DJ SAUCE

PAPA B.

NORI

VIVIAN

Sâmbătă, 20 iulie

NILS FRAHM

BRING ME THE HORIZON

GIGGS

LOREDANA

SUBCARPATI

GRIMUS

WHILE SHE SLEEPS

LEMAITRE

SG LEWIS

KRONOS QUARTET

THE MAGICIAN

FOR THE WICKED

LEIFUR JAMES

POWERSOLO

VALERIA STOICA

ZIMBRU

NATASHA DIGGS

BARELY LEGAL

MARC HYPE

HOSPITALITY TAKEOVER

DANNY BYRD

S.P.Y

LONDON ELEKTRICITY

DYNAMITE MC

VEKT

EYE SCREAM

DIGITALOVE

ABASC

ARTRAX

KEYSER & SHURIKEN

FILIERA FONICA

JAM IN SHOES

NOPAME

GRID

EZIRK

ROBERT ARCAZ

MARINOV

Duminică, 21 iulie

THIRTY SECONDS TO MARS

METRIC

JAUZ

TOKIMONSTA

SUIE PAPARUDE

TODD EDWARDS

VIAGRA BOYS

HANDSOME FURS

SATELLITES

THE SLOW READERS CLUB

GATO PRETO

MARU

THE QUALITONS

ELI ESCOBAR

GREG WILSON

LUCKY CHOPS

THE HERBALISER

THE ALLERGIES

INFUZE

DETOUR

ZO

VOLT

ANDREEA VEDER

GRECESCU

UGLY ASTRONAUT

ERIK SUMO (DJ SET)

UN GURU

GRID

RANDOM BRANDON

INDJSTIONE

ALEXINCASE

Electric Castle, primul festival accesibil pentru persoanele cu deficiență de auz

Anul acesta, sunt așteptați să se alăture și persoanele cu deficiență de auz, cărora organizatorii le oferă posibilitatea să se bucure de experiența festivalului. Acestea vor beneficia de asistență de la intrarea pe poarta festivalului și până la show-urile de pe scena principală. Echipele de la porțile de acces vor include un interpret mimico-gestual, acest limbaj fiind accesibil și în zona Info Point, unde va exista, de asemenea, un specialist în acest limbaj. În zona Main Stage, va fi delimitată o arie specială pentru hipoacuzici, pentru a se putea bucura de experiența interpretării live. Amber Galloway Gallego – cea mai cunoscută sign interpreter din lume- va „traduce” toate cântecele artiștilor care se vor afla pe scena principală, potrivit infomusic.ro.

„Este un mare pas în față pe care îl facem în relația noastră cu persoanele cu dizabilități și încă un mod prin care vrem să transmitem că oricine este binevenit să se alăture comunității Electric Castle. Până acum, aveam alături de noi acest gen de public doar pe perioada zilei, când îl regăseam în zonele dedicate activităților și artelor. Acum putem să le oferim experiența totală a ceea ce înseamnă Electric Castle și să ne bucurăm împreună cu ei de puterea muzicii de a ne uni, indiferent de identitatea noastră”, a declarat Andi Vanca, director de comunicare al festivalului.

Persoanele cu deficiență de auz, precum și cele cu alte tipuri de dizabilități, au acces gratuit la festival, în zone special amenajate pentru ele.

Vremea în Cluj în perioada Electric Castle 2019

La jumătatea lunii iulie, vremea în Cluj-Napoca și împrejurimi va fi în general însorită, cu maxime ce vor ajunge până în jurul valorii de 27 de grade Celsius. Doar în primele două zile la Electric Castle există posibilitatea apariției unor averse ce pot căpăta caracter de vijelie.

Sursă foto: Angyalosi Beata / Shutterstock.com