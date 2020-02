“CIMPANZEN” un workshow desprecum să te împrietenești cu bestia în care trăiești!

Pe 25 Februarie, Teatrul Excelsior prezintă în premieră în Romania un concept inedit de spectacol. Este vorba despre “CIMPANZEN” (www.cimpanzen.ro), un “workshow”, după cum îl denumește creatorul său, actorul Cristian Balint (www.cristianbalint.com).

O combinație între show și workshop, în care publicul are ocazia unică să intre într-o lume fascinantă, o călătorie interactivă și plină de emoție, în care autocunoașterea – un subiect în permanență de interes și actualitate, devine o poveste spusă simplu și amuzant, pe înțelesul tuturor.

Cu ajutorul proiecțiilor, spectatorii vor fi introduși în lumea “CIMPANZEN” – vor afla cum funcționează creierul ca o mașinărie, la ce ne ajută și cum ne sabotează “maimuța” (creierul limbic) și cum putem să o gestionăm în folosul nostru. Spectacolul este un mix de stand-up comedy, proiecții video, elemente de autocunoaștere expuse pe înțelesul tuturor și exerciții interactive pe bază de voluntariat. Show-ul este, în general, pentru toți cei care vor să învețe ceva amuzându-se sau să se amuze învățând. Mai specific este pentru cei care:

se află într-un moment în care viața lor nu e așa cum își doresc

se simti prinși într-o rutină fără scăpare

au dus autosabotarea fericirii și succesului la rang de artă

acționează impulsiv și regretă mai târziu

au frecvent gânduri și sentimente pe care nu și le doresc (furie, neîncredere, teamă, îndoială, gelozie etc)

CRISTIAN BALINT este actor, regizor și DJ/music producer și își împarte în prezent timpul între București și New York. A apărut în serialul de succes mondial “The Blacklist” produs de NBC și a lucrat cu Francis Ford Coppola, Tim Roth, Cristi Puiu, Radu Muntean și Radu Afrim, printre alții. Cel mai recent proiect al său lungmetrajul “Nelson” a avut premiera mondială la Festivalul International de la Haiffa, anul trecut.

„În 2018, am trecut prin cel mai întunecat episod al vieții mele. Atunci am decis că, dacă nu pot influența ce se întâmplă în exterior, voi schimba ceva în interiorul meu, care să mă ajute să-mi gestionez altfel viața. Am realizat că creierul de maimuță îți poate fi cel mai bun prieten sau cel mai mare dușman. Depinde cum îl gestionezi.

Sunt actor, DJ, fotograf și jucător decent de poker. Am terminat cibernetica la ASE, am fost fashion designer și prezentator de televiziune. În New York am fost barman, host/bouncer și manager de bar-restaurant. Toate încercările și experiențele prin care am trecut în încercarea mea de a deveni un artist și om mai bun au implicat confruntarea cu creierul de maimuță. Uneori am câștigat, de cele mai multe ori am pierdut.

Nu sunt un guru, nu sunt profesor, nu sunt mentor. Nu sunt nici măcar psiholog. Nu imi propun sa îi “învăț” pe alții. Sunt doar un om care a trecut prin multe experiențe și care și-a dorit îndeajuns de mult să se schimbe încât, prin experimente și încercări pe propria piele, a ajuns să vadă ce funcționează și ce nu. Și asta vreau sa împart cu voi. Sunt “work in progress” și încă fac greșeli. Creierul de maimuță încă mă învinge uneori. Dar mult mai puțin decât înainte.” – Cristian Balint despre “CIMPANZEN”

Ce spun oamenii :

„Pentru mine a fost o experienta noua, din care am invatat ca anumite reactii ale mele pot fi controlate daca sunt mai atenta la ceea ce simt si gandesc si imi dezvolt capacitatea de a observa. Mi-a placut workshow-ul deoarece a fost prezentat prin prisma unor fapte reale si totul a fost explicat in cel mai mic detaliu.” – LARISA IORDACHE – gimnasta, multipla medaliata la Campionatele Europene, Mondiale si Olimpiada

„Un spectacol-experiment in care si tu faci parte din show, sau, mai bine zis, showul nu exista fara tine! Esti actor/spectator si creezi odata cu Maestrul care are generozitatea sa te implice, sa faci parte din lumea lui!

Fii curios, inventiv, lasa-te purtat de poveste si joaca-te!Aici ai voie sa fii tu!

Felicitari Cristian! Oricand as repeta aventura Cimpanzen!” – NETI SANDU – astrolog, prezentator TV

„M-am luptat mai puțin cu propria persoană, am rezolvat mai repede sarcinile la job, am evitat certuri inutile și, cel puțin pentru o perioadă, viața mi-a părut mai ușoară. Aceasta a fost pentru mine efectul Cimpanzen!” – MADALINA DRAGOI – Lifestyle editor & Fashion Stylist at Ce se intampla, Doctore?

„O intrare in contact cu sinele autentic, un soi de reconciliere care a inceput sa apara pentru prima data intre partea emotionala si cea rationala. Recomand sa mergi la acest workshop daca urmaresti sa reduci cumva sentimentul extenuant de scindare si conflict interior, si o integrare mai buna a instantelor tale interioare.” – SEBASTIAN OLAR, Creative Director

“O experiență care te învață cum să pui la treaba animalul din tine. Cum să îl domolești când este cazul și cum să te folosești de energia lui atunci când ai nevoie.” – CRISTIAN MĂRGĂRIT, Nutriționist, www.cristianmargarit.ro

Sursa foto – PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro