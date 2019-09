Cel mai tare show de stand-up comedy din istoria Ceva Mărunt

„Ceva Mărunt la Sala Palatului” are loc pe 8 octombrie începând cu ora 20:00 și va reuni glume consacrate și noi deopotrivă într-o experiență de comedie special-realizată cu ocazia evenimentului.

Cei patru comedianți se numără printre pionierii din lumea comediei în România, cu peste 10 ani experiență de stand-up comedy fiecare. Printre proiectele de comedie realizate de aceștia se numără emisiuni de renume, cu peste 40 de milioane de vizualizări pe Youtube, precum: Una Scurtă, Roast-ul lui Alex Velea, Roast-ul lui Marian Godină, Arde-mă!, Comics Vlog sau Podcast Ceva Mărunt. Totodată, cei patru au participat și în proiecte precum Râzi ca Prostu, Show de Seară sau Popesco Show.

„Am vrut să facem un show care să reunească micile inside jokes cu care ne-am obișnuit și adus mai aproape comunitatea Ceva Mărunt în ultimii ani. Să îi integrăm în universul nostru și să le oferim ceva pe care să îl recunoască ca fiind produsul nostru autentic și original. Pe de altă parte, iubim comedia, nu doar ca activitate de timp liber, ci ca formă de exprimare, așa că, fiind stand-up-eri și în același timp creatori de conținut de comedie, ne dorim să punem în scenă un spectacol cât mai bun, de calitate și cu însemnătate.” explică Cristian Șorea, managerul grupului.

Fondatori ai clubului de comedie Comics Club, cu peste 7,000 de bilete vândute în mai puțin de un an de la deschidere, Sergiu, Toma, Cristi și Sorin se pregătesc toamna aceasta de un nou proiect de amploare la Sala Palatului. Fanii Ceva Mărunt, iubitorii de comedie și pasionații de entertainment sunt așteptați pe 8 octombrie la eveniment.

În deschidere: Bogdan Drăcea – unul dintre cei mai buni comedianți din noul val.

Show-ul nu este recomandat copiilor sub 16 ani.

Evenimentul este susținut de PRO FM România, în parteneriat cu Punchline Events și Comics Club.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro