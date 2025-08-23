  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce este regula 1000-100-10 în gătirea pastelor

Ce este regula 1000-100-10 în gătirea pastelor

Ce este regula 1000-100-10 în gătirea pastelor
Adina Zamfir
.

Bucătăria italiană pune la mare preț pastele al dente, dar nu de puține ori am fiert pastele prea moi sau le-am servit prea tari și fără gust. Există, însă, un truc simplu și anume regula 1000-100-10 în gătirea pastelor care te ajută să le fierbi perfect de fiecare dată.

Pe cât par de simple, pe atât sunt de pretențioase! Gătitul pastelor este o artă, spun mereu bucătarii italieni. De la ei încercăm să preluăm cele mai bune sfaturi, inclusiv regula 1000-100-10 în gătirea pastelor sau regula pastelor al dente.

Unora le plac pastele mai moi, alții le preferă mai tari, alții consideră că pastele al dente sunt prea dure și preferă să le lasă să clototească minute întregi în apă. Dar, dacă ții cont de regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, vei observa imediat diferența: paste perfecte, cu o textură plăcută, nici moale, nici gumată, pe care le poți combina cu orice sos și vei obține un preparat cu adevărat delicios.

Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor

Cum să fierbi pastele corect

Este simplu să reții succesiunea de cifre 1000-100-10 și să ți-o aduci aminte atunci când vrei să fierbi pastele.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Recomandarea zilei

În primul rând trebuie să reții faptul că această regulă se aplică doar pentru pastele uscate, nu și pentru pastele proaspete, care se țin la frigider înainte de a fi gătite.

În al doilea rând trebuie să reții că regula 1000-100-10 în gătirea pastelor te ajută să folosești cantitatea optimă de apă și de sare. Multă lume se întreabă dacă trebuie adăugată sarea când fierbi pastele sau nu, câtă apă trebuie să folosești, dacă apa trebuie fiartă în prealabil sau poți pune pastele direct în apa rece din oală, înainte de a aprinde focul.

Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Recomandarea zilei

Așadar, regula 1000-100-10 este prima regulă de aur, pe care trebuie să o rețină orice începător. Cu ea nu dai greș! Iar regula spune simplu: pentru fiecare 100 de grame de paste se folosesc 1000 de grame de apă și 10 grame de sare. Cu alte cuvinte, ai nevoie de un litru de apă și 2 lingurițe rase de sare pentru fiecare 100 de grame de paste.

1000 de grame de apă

Poate părea ciudat că aste necesar un volum mare de apă, adică un litru de apă pentru o porție de 100 de grame de paste. Dar o cantitate mai mică de apă ar face ca pastele să nu se fiarbă uniform, iar amidonul eliberat ar face ca pastele să se lipească între ele. De aceea, este necesară o cantitate mare de apă, astfel încât pastele să aibă suficient lichid pentru a fierbe în voie.

10 grame de sare

Proporția de apă și paste este potrivită, având în vedere că majoritatea tipurilor de paste își triplează volumul când sunt fierte. Singura întrebare rămâne legată de sare. Dacă vrei să gătești 200 sau 300 de grame de paste, ar trebui să adaugi 20 și, respectiv, 30 de grame de sare în apa pusă la fiert, ceea ce poate fi prea mult mai ales pentru cardiaci și persoanele hipertensive.

De aceea, trebuie să menționăm că pastele fierte al dente după regula 1000-100-10 rețin o cantitate foarte mică de sare.

Verifică eticheta pachetului de paste și vezi câtă sare au pastele uscate. Trebuie să știi că pastele de calitate au o cantitate infimă de sare, de 0,01 grame de sare pentru o porție de 100 de grame de paste. De aceea, bucătarii italieni respectă regula de mai sus și folosesc 10 grame de sare pentru fiecare litru de apă. Ei susțin că pastele accentuează gustul delicios al pastelor.

Cu toate acestea, persoanele care nu au voie să consume sare adăugată, pot fierbe pastele și fără sare. Sănătatea este mult mai importantă decât o regulă culinară!

Ce înseamnă o porție de paste

Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, promovată de bucătarii italieni din anii 1980, nu a fost stabilită întâmplător. Se pare că 100 de grame de paste reprezintă o porție îndestulătoare pentru un adult. Este vorba de 100 de grame de paste uscate. Așadar, un pachet de 500 de grame de paste poate hrăni cinci adulți.

Regula 1000-100-10 în gătirea se raportează la cantitatea optimă de paste pe care o poți servi la o masă. Dacă vrei să pregătești masa pentru 2 sau 3 persoane, atunci trebuie să pregătești o oală mai înaltă și 2 sau 3 litri de apă, în care vei adăuga 200 și, respectiv, 300 de grame de paste.

Cât timp se fierb pastele

Calitatea pastelor, tipul lor și preparatul la care vor fi folosite sunt importante pentru a stabili cât timp fierb pastele. Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor îți indică doar cantitatea ingredientelor, dar nu și timpul de fierbere.

Majoritatea producătorilor de paste uscate menționează timpul de fierbere pe ambalaj și este bine să îl respecți, deoarece acesta este calculat și verificat în funcție de conținutul de amidon și gluten din paste.

Pe de altă parte, unii dintre noi preferă pastele moi și bine fierte, alții consideră că doar pastele al dente sunt cu adevărat delicioase și potrivite pentru sosuri.

Unele paste au nevoie doar de opt minute pentru a se fierbe, altele se fierb în 12 minute. Unele se pun direct în apa rece, altele se pun în apa clocotită, așa cum este cazul pastelor pentru supă.

În cazul în care adaugi paste la supă, acestea nu se pun la fiert de la început. Pastele se adaugă abia după ce au fiert legumele, mai ales rădăcinoasele care necesită un timp mai lung de fierbere.

După ce adaugi pastele în supa care clocotește, se lasă să fiarbă aproximativ 10 minute apoi se adaugă sucul de roșii, roșiile, condimentele și verdețurile, dacă este cazul. Supa se mai fierbe încă 15 minute, apoi se oprește focul și se acoperă cu un capac.

Cum se fierb pastele al dente

paste cu sos de rosii ziua carbohidrati dieta rina

Pastele sunt delicioase cu sosuri de brânză, cu sosuri de carne sau cu sosuri de roșii. Dacă vrei să afli cum se fierb pastele corect pentru sos, trebuie să știi că cele mai bune sunt pastele al dente. Pastele fierte prea mult, se înmoaie prea mult în sos și nu le mai simți gustul original.

Așadar, dacă vrei să fierbi paste sau spaghete pentru un sos de roșii sau un sos de brânză, iată care sunt pașii:

  • Se pune apă cu generozitate în oală, aproximativ un litru pentru fiecare 100 grame de paste;
  • Se adaugă o linguriță rasă de sare fină care amplifică gustul pastelor;
  • Se adaugă pastele când apa dă în clocot;
  • Se lasă să fiarbă 6 sau 8 minute în funcție de grosime și în funcție de indicațiile de pe etichetă;
  • Se oprește focul și se acoperă cu un capac timp de 2 minute;
  • Se scurg pastele de apă într-o sită și se adaugă fierbinți peste sos.

La fel se fierb pastele pentru salatele reci, în care se adaugă legume, brânză sau carne, ciuperci sau sosuri delicioase cu roșii sau iaurt. Pastele pentru salate se fierb tot al dente, nu se lasă prea mult în apa clocotită să se înmoaie.

De obicei, pentru salate se folosesc paste de lungime medie, diverse penne sau taglatele scurte. Aceste paste se fierb câte 8 sau 10 minute, în funcție de grosime, apoi se scurg de apă într-o sită și se amestecă ușor până se răcesc. Pastele reci se adaugă peste ingredientele din salată, se adaugă apoi sosul, condimentele și se amestecă ușor să se îmbine toate aromele.

De ce sunt mai bune pastele al dente

Termenul ”al dente” din bucătăria italiană se referă la textura pastelor și se traduce ad litteram prin cuvintele ”la dinte”.

Conform opiniei generale, bucătarii șefi italieni consideră că cele mai bune paste sunt cele moi la exterior și un pic mai tari și elastice la interior. Dacă interiorul pastelor se simte ”la dinte” puțin mai tare, înseamnă că pastele au textura perfectă pentru a fi pregătite cu diverse sosuri, legume sau carne.

Acest mod de a găti pastele este preferat de mulți bucătari și pasionați ai bucătăriei italiene și este modul cel mai sănătos de a consuma pastele. Pastele fierte al dente nu eliberează tot amidonul pe care îl conțin. Iată cum explică profesorul de științe agricole italian Joseph Nocca: ”În timpul gătirii, apa fierbinte este absorbită inițial de plasa proteică a pastelor formată din gluten, care în acest fel se umflă și devine mai digerabilă. În interiorul ei sunt reținute cristalele de amidon. În scurt timp cristalele de amidon încep să se umfle, eliberând mai întâi fragmentele de amidon liniar (amiloză) și ulterior, după o fierbere prelungită, și fragmentele de amidon ramificat (amilopectină). Eliberarea amidonului ramificat determină nu numai o deteriorare organoleptică, ci și o deteriorare nutrițională, întrucât indicele glicemic al pastelor crește considerabil ceea ce duce la acumularea unei cantități mai mari de glucoză în sânge, drept urmare obligă organismul să secrete mai multă insulină”.

În concluzie, pastele al dente sunt mult mai sănătoase! Reține regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, reține faptul că timpul de fierbere nu trebuie să depășească 10 minute pentru pastele de calitate, din grâu dur, și vei obține paste al dente delicioase. Iar, ca ultim sfat, nu adăuga niciodată unt sau ulei când fierbi pastele!

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum se pregătește Otilia de nuntă. Artista se căsătorește peste o săptămână: „Voi purta caftan și voi fi pictată cu henna”
Cum se pregătește Otilia de nuntă. Artista se căsătorește peste o săptămână: „Voi purta caftan și voi fi pictată cu henna”
Fanatik
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
GSP.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Click.ro
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva
După ce s-a aflat de divorţul iminent, Emmanuel Macron face un alt pas important! Brigitte e la pământ, nu se aştepta la aşa ceva
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea care a făcut senzație în anii 2000. A creat vedete peste noapte
Cele mai murdare lucruri din casă
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Elle
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
DailyBusiness.ro
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
A1.ro
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Observator News
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Libertatea pentru Femei
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Acest spital face angajări urgente. Se oferă și locuință de serviciu și contracte avantajoase
Acest spital face angajări urgente. Se oferă și locuință de serviciu și contracte avantajoase
Tratamentele balneare, considerate prea scumpe și ineficiente. Guvernul vrea să reducă rambursările
Tratamentele balneare, considerate prea scumpe și ineficiente. Guvernul vrea să reducă rambursările
Medicii de la UPU atenționează: Covid-19 nu a dispărut!
Medicii de la UPU atenționează: Covid-19 nu a dispărut!
Branduri celebre de apă minerală, acuzate că vând apă de la robinet îmbuteliată
Branduri celebre de apă minerală, acuzate că vând apă de la robinet îmbuteliată
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton