Ce este regula 1000-100-10 în gătirea pastelor

Bucătăria italiană pune la mare preț pastele al dente, dar nu de puține ori am fiert pastele prea moi sau le-am servit prea tari și fără gust. Există, însă, un truc simplu și anume regula 1000-100-10 în gătirea pastelor care te ajută să le fierbi perfect de fiecare dată.

Pe cât par de simple, pe atât sunt de pretențioase! Gătitul pastelor este o artă, spun mereu bucătarii italieni. De la ei încercăm să preluăm cele mai bune sfaturi, inclusiv regula 1000-100-10 în gătirea pastelor sau regula pastelor al dente.

Unora le plac pastele mai moi, alții le preferă mai tari, alții consideră că pastele al dente sunt prea dure și preferă să le lasă să clototească minute întregi în apă. Dar, dacă ții cont de regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, vei observa imediat diferența: paste perfecte, cu o textură plăcută, nici moale, nici gumată, pe care le poți combina cu orice sos și vei obține un preparat cu adevărat delicios.

Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor

Este simplu să reții succesiunea de cifre 1000-100-10 și să ți-o aduci aminte atunci când vrei să fierbi pastele.

În primul rând trebuie să reții faptul că această regulă se aplică doar pentru pastele uscate, nu și pentru pastele proaspete, care se țin la frigider înainte de a fi gătite.

În al doilea rând trebuie să reții că regula 1000-100-10 în gătirea pastelor te ajută să folosești cantitatea optimă de apă și de sare. Multă lume se întreabă dacă trebuie adăugată sarea când fierbi pastele sau nu, câtă apă trebuie să folosești, dacă apa trebuie fiartă în prealabil sau poți pune pastele direct în apa rece din oală, înainte de a aprinde focul.

Așadar, regula 1000-100-10 este prima regulă de aur, pe care trebuie să o rețină orice începător. Cu ea nu dai greș! Iar regula spune simplu: pentru fiecare 100 de grame de paste se folosesc 1000 de grame de apă și 10 grame de sare. Cu alte cuvinte, ai nevoie de un litru de apă și 2 lingurițe rase de sare pentru fiecare 100 de grame de paste.

1000 de grame de apă

Poate părea ciudat că aste necesar un volum mare de apă, adică un litru de apă pentru o porție de 100 de grame de paste. Dar o cantitate mai mică de apă ar face ca pastele să nu se fiarbă uniform, iar amidonul eliberat ar face ca pastele să se lipească între ele. De aceea, este necesară o cantitate mare de apă, astfel încât pastele să aibă suficient lichid pentru a fierbe în voie.

10 grame de sare

Proporția de apă și paste este potrivită, având în vedere că majoritatea tipurilor de paste își triplează volumul când sunt fierte. Singura întrebare rămâne legată de sare. Dacă vrei să gătești 200 sau 300 de grame de paste, ar trebui să adaugi 20 și, respectiv, 30 de grame de sare în apa pusă la fiert, ceea ce poate fi prea mult mai ales pentru cardiaci și persoanele hipertensive.

De aceea, trebuie să menționăm că pastele fierte al dente după regula 1000-100-10 rețin o cantitate foarte mică de sare.

Verifică eticheta pachetului de paste și vezi câtă sare au pastele uscate. Trebuie să știi că pastele de calitate au o cantitate infimă de sare, de 0,01 grame de sare pentru o porție de 100 de grame de paste. De aceea, bucătarii italieni respectă regula de mai sus și folosesc 10 grame de sare pentru fiecare litru de apă. Ei susțin că pastele accentuează gustul delicios al pastelor.

Cu toate acestea, persoanele care nu au voie să consume sare adăugată, pot fierbe pastele și fără sare. Sănătatea este mult mai importantă decât o regulă culinară!

Ce înseamnă o porție de paste

Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, promovată de bucătarii italieni din anii 1980, nu a fost stabilită întâmplător. Se pare că 100 de grame de paste reprezintă o porție îndestulătoare pentru un adult. Este vorba de 100 de grame de paste uscate. Așadar, un pachet de 500 de grame de paste poate hrăni cinci adulți.

Regula 1000-100-10 în gătirea se raportează la cantitatea optimă de paste pe care o poți servi la o masă. Dacă vrei să pregătești masa pentru 2 sau 3 persoane, atunci trebuie să pregătești o oală mai înaltă și 2 sau 3 litri de apă, în care vei adăuga 200 și, respectiv, 300 de grame de paste.

Cât timp se fierb pastele

Calitatea pastelor, tipul lor și preparatul la care vor fi folosite sunt importante pentru a stabili cât timp fierb pastele. Regula 1000-100-10 în gătirea pastelor îți indică doar cantitatea ingredientelor, dar nu și timpul de fierbere.

Majoritatea producătorilor de paste uscate menționează timpul de fierbere pe ambalaj și este bine să îl respecți, deoarece acesta este calculat și verificat în funcție de conținutul de amidon și gluten din paste.

Pe de altă parte, unii dintre noi preferă pastele moi și bine fierte, alții consideră că doar pastele al dente sunt cu adevărat delicioase și potrivite pentru sosuri.

Unele paste au nevoie doar de opt minute pentru a se fierbe, altele se fierb în 12 minute. Unele se pun direct în apa rece, altele se pun în apa clocotită, așa cum este cazul pastelor pentru supă.

În cazul în care adaugi paste la supă, acestea nu se pun la fiert de la început. Pastele se adaugă abia după ce au fiert legumele, mai ales rădăcinoasele care necesită un timp mai lung de fierbere.

După ce adaugi pastele în supa care clocotește, se lasă să fiarbă aproximativ 10 minute apoi se adaugă sucul de roșii, roșiile, condimentele și verdețurile, dacă este cazul. Supa se mai fierbe încă 15 minute, apoi se oprește focul și se acoperă cu un capac.

Cum se fierb pastele al dente

Pastele sunt delicioase cu sosuri de brânză, cu sosuri de carne sau cu sosuri de roșii. Dacă vrei să afli cum se fierb pastele corect pentru sos, trebuie să știi că cele mai bune sunt pastele al dente. Pastele fierte prea mult, se înmoaie prea mult în sos și nu le mai simți gustul original.

Așadar, dacă vrei să fierbi paste sau spaghete pentru un sos de roșii sau un sos de brânză, iată care sunt pașii:

Se pune apă cu generozitate în oală, aproximativ un litru pentru fiecare 100 grame de paste;

Se adaugă o linguriță rasă de sare fină care amplifică gustul pastelor;

Se adaugă pastele când apa dă în clocot;

Se lasă să fiarbă 6 sau 8 minute în funcție de grosime și în funcție de indicațiile de pe etichetă;

Se oprește focul și se acoperă cu un capac timp de 2 minute;

Se scurg pastele de apă într-o sită și se adaugă fierbinți peste sos.

La fel se fierb pastele pentru salatele reci, în care se adaugă legume, brânză sau carne, ciuperci sau sosuri delicioase cu roșii sau iaurt. Pastele pentru salate se fierb tot al dente, nu se lasă prea mult în apa clocotită să se înmoaie.

De obicei, pentru salate se folosesc paste de lungime medie, diverse penne sau taglatele scurte. Aceste paste se fierb câte 8 sau 10 minute, în funcție de grosime, apoi se scurg de apă într-o sită și se amestecă ușor până se răcesc. Pastele reci se adaugă peste ingredientele din salată, se adaugă apoi sosul, condimentele și se amestecă ușor să se îmbine toate aromele.

De ce sunt mai bune pastele al dente

Termenul ”al dente” din bucătăria italiană se referă la textura pastelor și se traduce ad litteram prin cuvintele ”la dinte”.

Conform opiniei generale, bucătarii șefi italieni consideră că cele mai bune paste sunt cele moi la exterior și un pic mai tari și elastice la interior. Dacă interiorul pastelor se simte ”la dinte” puțin mai tare, înseamnă că pastele au textura perfectă pentru a fi pregătite cu diverse sosuri, legume sau carne.

Acest mod de a găti pastele este preferat de mulți bucătari și pasionați ai bucătăriei italiene și este modul cel mai sănătos de a consuma pastele. Pastele fierte al dente nu eliberează tot amidonul pe care îl conțin. Iată cum explică profesorul de științe agricole italian Joseph Nocca: ”În timpul gătirii, apa fierbinte este absorbită inițial de plasa proteică a pastelor formată din gluten, care în acest fel se umflă și devine mai digerabilă. În interiorul ei sunt reținute cristalele de amidon. În scurt timp cristalele de amidon încep să se umfle, eliberând mai întâi fragmentele de amidon liniar (amiloză) și ulterior, după o fierbere prelungită, și fragmentele de amidon ramificat (amilopectină). Eliberarea amidonului ramificat determină nu numai o deteriorare organoleptică, ci și o deteriorare nutrițională, întrucât indicele glicemic al pastelor crește considerabil ceea ce duce la acumularea unei cantități mai mari de glucoză în sânge, drept urmare obligă organismul să secrete mai multă insulină”.

În concluzie, pastele al dente sunt mult mai sănătoase! Reține regula 1000-100-10 în gătirea pastelor, reține faptul că timpul de fierbere nu trebuie să depășească 10 minute pentru pastele de calitate, din grâu dur, și vei obține paste al dente delicioase. Iar, ca ultim sfat, nu adăuga niciodată unt sau ulei când fierbi pastele!

Urmărește-ne pe Google News