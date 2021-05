Alege oglinda perfectă pentru baia ta în trei pași

Oglinda este unul dintre elementele de decor care pot face diferența între o baie frumos realizată și una mai puțin reușită. Chiar dacă de multe ori suntem tentați să nu acordăm o mare importanță alegerii acesteia, oglinda este unul dintre punctele centrale ale camerei și are capacitatea de a mări spațiul și de a crea acea eleganță pe care toți ne-om dorim.

Și cum oglinda baie nu mai este de foarte mult timp doar o necesitate, ci și o decorațiune care are un impact major asupra încăperii, există o serie de lucruri pe care trebuie să le iei în considerare atunci alegi modelul.

Pasul 1: dimensiunea oglinzii

Când alegi dimensiunea oglinzii din baie, ar trebui să acorzi atenție nu doar funcționalității, ci și proporției. Pentru a crea un aspect echilibrat, este necesar ca aceasta să nu fie nici mai mare, nici mai mică decât suportul pentru lavoar. Cea mai simplă și mai sigură variantă este să cumperi o oglindă la fel de lată ca mobilierul pentru chiuvetă, astfel încât cele două să se alinieze perfect. Dacă ți se pare mult prea complicat să cauți în magazine mărimea perfectă, atunci poți discuta cu o firmă care să-ți realizeze una pe comandă. În acest mod nu vei pierde nici mult timp și totul va arăta perfect. Dacă totuși nu există posibilitatea de a le alinia, o altă modalitate este ca oglinda să reprezinte aproximativ 70-80% din lățimea suportului lavoarului.

Pasul 2: forma

Există atât de multe modele, încât alegerea unei oglinzi, misiune ce nu demult părea extrem de simplă, a devenit o adevărată provocare. De obicei, cele mai multe vor fi rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Spre exemplu, dacă lavoarul este rotund, cu siguranță cea mai bună opțiune pentru baia ta ar fi un model circular, iar dacă alegi o chiuvetă pătrată sau dreptunghiulară, la fel ar trebui să fie și oglinda. În plus, dacă baia are o notă mai feminină, mai romantică și accente de roz pal și auriu, atunci rotund este forma care se va potrivi perfect. Oglinzile dreptunghiulare au un aspect clasic și sunt mai potrivite pentru un design mai simplu, chiar minimalist. Pe de altă parte, pentru un plus de personalitate și originalitate, alege o oglindă cu formă neregulată, care să o realizezi pe comandă.

Pasul 3: înălțimea

Pe lângă dimensiune, apare o altă întrebare, și anume „Cât de sus suspendăm o oglindă de baie?”. Nu există o regulă standard, mai ales că depinde de o varietate de factori, precum dimensiune și formă, înălțimea blatului chiuvetei, a tavanului sau chiar a aplicelor. Cu toate acestea, există câteva instrucțiuni de urmat și cea mai importantă este în strânsă legătură cu privirea. Așadar, fixează oglinda astfel încât să fie la nivelul ochilor pentru majoritatea celor care o folosesc. De asemenea, încearcă să montezi latura inferioară a oglinzii la o distanța de minimum 15-20 de centimetri mai sus decât lavoarul, pentru a împiedica deteriorarea acesteia din cauza umezelii.

Pe lângă cele expuse mai sus, trebuie să te decizi dacă vrei o oglindă cu ramă sau fără. Cea mai simplă variantă este cea fără încadratură, având în vedere că se potrivește oricărui spațiu, iar dacă te vei decide să schimbi mobilierul poate nu va trebui să cumperi și o altă oglindă. Pe de altă parte, o oglindă cu ramă va aduce un plus de personalitate băii și o va scoate cu siguranță din anonimat, mai ales că vei putea opta pentru un finisaj care să se potrivească cu restul decorului, cum ar fi faianța, tapetul sau feroneria.

Sursă foto: Shutterstock

(P) Material publicitar realizat în colaborare cu Romstal