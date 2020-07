București, pe locul 7 în topul celor mai bune orașe din Europa pentru IT

Clasamentul general al ”oraşelor tehnologice ale viitorului” a fost realizat de fDi, divizie a Financial Times, şi compania TNW (The Next Web). Totodată, orașele Iaşi şi Cluj ocupă locurile 2 şi 3 în categoria celor mai bune 10 oraşe din punct de vedere al costurilor. Topul este condus de Skopje, în timp ce Bucureşti ocupă locul 6.

Citește online gratuit numărul de iulie al revistei Unica

În topul celor mai bune orașe din Europa din punct de vedere al oportunităților în startup-uri și tehnologie, primul loc îl ocupă Londra, urmată de Paris, Dublin, Amsterdam, Berlin, Munchen și București. Capitala României este primul oraş din Europa Centrală şi de Est menţionat în top. Alte orașe din această parte de lume prezente în top sunt: Varşovia (locul 15), Moscova (18), Sofia (20), Praga (22), Talin (23) şi Cracovia (24).

Citește și: Bucureștiul, în top 10 cele mai poluate orașe din Europa

În ceea ce privește orașele cu cel mai mare nivel de investiţii în dezvoltare şi cercetare pe zona de software (FDI Performance), Bucureștiul ocupă locul 10. Fruntașe sunt orașele Londra, Dublin şi Paris.

Londra ocupă primul loc în cinci din cele şase categorii analizate de fDi, inclusiv pe zona de investiţii, potenţial economic, mediu pentru startup-uri şi inovaţie. Alte două oraşe care combină cu succes capitalul, infrastructura şi telentul sunt Paris şi Dublin, potrivit businessmagazin.ro.

Sursă foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro