Alina Eremia dă startul turneului național „Antifragil”, o experiență muzicală profundă alături de fani

Alina Eremia își face bagajele și pornește la drum! Turneul național „Antifragil” aduce pe scenă piese noi, hituri pe care le știi pe de rost și o atmosferă de neratat! Primul concert, pe 21 februarie la Sala Luceafărul din București, este deja SOLD OUT, dar vestea bună e că ai încă șansa să o prinzi live în alte orașe din țară!

Turneul marchează lansarea noului material discografic al artistei, EP-ul „Antifragil”, un proiect profund care transformă vulnerabilitatea în forță interioară și explorează curajul, iubirea și evoluția personală.

📍 21 februarie – București, Sala Luceafărul (SOLD OUT)

📍 14 martie – Cluj Napoca, Cinema Florin Piersic

📍 22 martie – Iași, Casa de Cultură a Studenților

📍 27 martie – Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor

📍 28 martie – Timișoara, Casa Tineretului FITT

Biletele sunt disponibile aici.

Turneul „Antifragil” este mai mult decât o serie de concerte – este o călătorie emoțională și muzicală prin care Alina Eremia își dorește să fie mai aproape ca niciodată de fanii săi. Pe lângă interpretarea pieselor de pe noul EP, artista va cânta și hiturile care au cucerit inimile publicului de-a lungul anilor.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Vă invit în lumea mea, la concertele Antifragil. Nu este doar un concert, este o experiență a transformării și a frumosului ce se naște din provocări. Fiecare piesă este parte din mine, spune o poveste despre frici, curaj, iubire, despre tot ceea ce ne face umani și mai ales despre ce ne face să renaștem. Abia aștept să scriem povestea noastră împreună, într-un cadru special, să ne conectăm prin muzică și să explorăm antifragilul din noi”, ne spune Alina Eremia.

Un show autentic și emoționant, o conexiune reală cu publicul și o atmosferă de neuitat – „Antifragil” este turneul pe care nu vrei să-l ratezi!

Cine este Alina Eremia

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Piesele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face”, ,,A fost o nebunie”, ,,În dreapta ta”, colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj” și ,,Noi”.

În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, „Déjà Vu”, care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare”, cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu”.

În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost”, colaborare cu Mario Fresh, care s-a clasat pe prima poziție în tendinte pe YouTube și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a anului. De asemenea, artista a lansat două EP-uri speciale, „Metamorphosis” și ,,OH, NO!”. 2024 a venit cu succesul piesei ,,Nu te mai aștept”, scrisă de artistă și lansată inițial doar ca un piano session. Piesa a fost atât de bine primită, încât radiourile au preluat piesa și au adus-o până pe locul #2 în Top Media Forest.

De asemenea, artista a colaborat pentru un joined EP cu NOUA UNSPE “Radical din noi”, iar una dintre ultimele sale lansări, ,,Gura ta”, a stat timp de 12 săptămâni în Top 10 Media Forest. Ultimul său single, ,,Dacă ar fi pentru o zi”, are deja peste 3M de vizualizări și este în continuă creștere.

Recent, artista a lansat și o colaborare alături de Killa Fonic, ,,Am ales”, care este deja în atenția fanilor și în trending-ul YouTube.

