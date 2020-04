5 filme pe care le poţi vedea în vacanţa de Paşte

Big Eyes (Ferestrele sufletului), biografic

Filmul spune povestea unei pictoriţe celebre care îşi semna lucrările cu numele soţului. Când se hotărăşte ca, în sfârşit, să se semneze cu numele său real, ea ajunge să provoace unul dintre cele mai mari scandaluri juridice din America.

Minuscule – La vallée des fourmis perdues (Minuscule: Aventura furnicuţelor rătăcite), animaţie

Rămăşiţele unui picnic abandonat devin motiv de ceartă între două familii de furnici. Însă în lupta lor ajung să fie implicate şi amuzantele gărgăriţe, dar şi maleficele furnici roşii.

White Shadow (Umbra albă), dramă

Filmul spune povestea lui Alias, un adolescent albinos din Tanzania, care este trimis de mama lui să locuiască la oraş. Aici, copilul află pentru prima oară ce înseamnă lumea modernă, dar realizează repede că greu să fii diferit, indiferent de locul în care trăieşti.

The Longest Ride (Cel mai lung drum), comedie romantică

Două cupluri separate de timp încearcă să descifreze ce înseamnă cu adevărat iubirea. Poveştile lor ajung apoi să se întrepătrundă datorită unei cutii cu scrisori vechi.

Wish I was Here (Rolul vieţii mele), comedie

Aidan are în jur de 30 de ani şi niciun scop concret în viaţă. De fapt, orice ar vrea să facă, pare imposibil de realizat. El îşi dă seama curând că trebuie să renunţe la fanteziile sale adolescentine şi să trăiască în prezent.

Foto: femeie care se uita la film/ Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro