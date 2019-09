3 super actori care au lăsat marele ecran pentru a sări în corabia serialelor

Invazia uriașă de producții de televiziune din ultimii ani a dovedit, printre altele, că barca serialelor devine din ce în ce mai mare și tot mai mulți actori grei de la Hollywood lasă marele ecran pentru a sări în corabia producțiior TV. După Merryl Streep, Kevin Costner, Benicio Del Toro, Pierce Brosnan, Jim Carrey sau Rene Zellwager a venit randul lui…

Gwyneth Paltrow să guste din mirajul televizoarelor. Astfel, începând cu 27 septembrie o putem vedea pe iubita lui Iron Man în Politicianul, o producție Netflix despre ambiție, politică, angajament și dorința de a reuși cu orice preț.

Plin de umor si de satira, „The Politician”, serialul produs de Ryan Murphy (”Pose” sau ”American Horror Story”) oferă amatorilor de cariere politice și nu numai, o imagine destul de clară a ceea ce înseamnă si cu ce se mănâncă meseria de politician și la ce trebuie să te aștepți când te înhami la această profesie.

Și pentru că vorbim de actori mari care au sărit în corabia serialelor, iată încă trei super grei ai filmelor americane care au avut inspirația să-și pună numele pe afișul unor seriale de televiziune.

Julia Roberts

După ce a încins marele ecran vreme de 30 de ani, Julia Roberts s-a gândit să-și încerce mușchii artistici în Homecoming, un serial de sub umbrela celor de la Amazon în care joacă rolul unui psiholog al cărui job este să ofere asistență soldaților întorși de pe teatrele de operații care nu reușesc să se integreze în societate.

Serialul este făcut ”by the book” doar că regulile din televiziune nu prea seamănă cu cele din film și un nume mare pe generic nu garantează neapărat și un succes de casă. Homecoming, însă, a fost excepția care confirmă regula. Producția a ajuns repede pe podiumul Globului de Aur cu trei nominalizări – Cel mai bun serial de dramă, Cea mai bună actriță într-o dramă de televiziune și cel mai bun actor într-o producție TV. Din pacate, Julia Roberts a pierdut la mustață în fața Sandrei Oh care a primit premiul pentru rolul din Killing Eve.

Cu toate acestea, Homecoming rămâne un serial în care Julia strălucește și dovedește (dacă mai era cazul) că este capabilă să joace in orice registru.

Richard Gere

Următorul pe listă este Richard Gere, actor iubit de toate femeile din lume și un personaj de marcă în clubului exclusivist al bărbaților care arată mai bine la bătrânețe decât la tinerețe. După ce a jucat cam tot ce se putea juca – drame, comedii, action, musical, etc, Richard Handsome Gere apare în MotherFatherSon, un serial despre problemele de familie ale unui magnat de presă care are în curte un fiu mult prea nărăvaș. Serialul e super ok și merge repede însă pe măsură ce episoadele se derulau, am descoperit un lucru curios: deși pe afiș tronează Richard Gere, găina șefă a acestui serial este Helen McCrory, o actriță cu ștate vechi în televiziune, (Peaky Blinders sau Fearless) pe care am simțit-o mai pe rol decât pe R. Gere. Dintre cei doi actori care apar pe afișul acestei productii BBC, Hellen McCrory mi s-a părut sarea și piperul acestui serial.

Honorable mentions

Michael Douglas

40 de ani i-au trebuit lui Michael Douglas să se întoarcă la prima lui mare iubire – serialele de televiziune. În anul 1972, talentatul fiu al veteranului Spartacus (Kirk Douglas) apărea în „Streets of San Francisco” un serial polițist care avea să-l propulseze pe tânărul ucenic în galaxia celor mai buni actori de la Hollywood.

De atunci și până în prezent, Michael Douglas a jucat în peste 60 de filme, a câștigat 2 premii Oscar și 3 Globuri de Aur, reusind astfel să-l întreacă pe taică-său, și el un mega greu al filmului american. Dinspre seriale, însă, nici o chemare… Nimic, nada, niente! Pana acum!

The Kominsky Method este serialul în care îl putem admira pe „tânărul” Michael Douglas jucând rolul unui bătrân profesor de actorie care se luptă cu viata, cu datoriile, cu banii, cu femeile și cu prostata!

Alături de el avem ocazia să-l vedem pe Alan Arkin, un actor cu greutate și cu un Oscar în buzunar, jucând rolul prietenului sarcastic si bogat, dispus sa sara in ajutor, dar nu neconditionat.

Serialul este o poveste comică cu mici accente dramatice menită sa-ți arate la ce poți să te aștepti dacă ești bărbat over 60, divorțat, încăpățânat și orgolios. Metoda Kominsky i-a adus lui Michael Douglas un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de televiziune deși multe voci au fost de părere că Alan Arkin ar fi trebuit să câstige trofeul.

Și mie mi s-a părut la fel!

Text de Alexandru Preda

Foto – Hepta

