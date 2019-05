O tânâră și-a îndeplinit visul de a deveni mireasă, deși era conectată la aparatul de respirat

A vrut ca ziua în care avea să-și unească destinul cu bărbatul pe care îl iubește să fie una de neuitat, dar viața avea alt plan pentru ea. În urmă cu șapte ani, Adela a aflat că suferă de o boală gravă de plămâni, iar în ultimul an problemele s-au agravat și a devenit dependentă de aparatul de respirat. Se află pe lista de transplant, alături de mii de români în așteptarea unui răspuns salvator, potrivit digi24.

Mireasa are nevoie urgent de transplant

„Este foarte, foarte greu sa fii bolnav în țara asta, este dificil” a povestit printre lacrimi Adina, legată prin cabluri de un aparat care o ajută să respire clipă de clipă. Obosește imediat și viața ei se întâmplă între pereții apartamentului.

„Ies afară o dată pe săptămână și dacă merg doar cu oxigen portabil. Totul este limitat. Nu mai fac nimic din ceea ce făceam. Nu mai spun să merg în vacanță. Dacă aș ieși pe lângă bloc sau până la spital aș fi fericită că ies din casă.”

A renunțat la multe planuri, dar nu și la visul ei de-a deveni mireasă. La dansul mirilor și la câteva fotografii pentru album a încercat din răsputeri să respire fără oxigenul portabil și a reușit. Doar că dincolo de acele clipe, i-a fost din nou rău.

„A venit și ambulanța în seara aceea. Mi s-a făcut rău! De la ora opt seara până la 11 noaptea, apoi o oră am stat cât de cât OK şi apoi la 12 iar mi s-a făcut rău. Am stat mai mult în spatele restaurantului într-o cameră cu cei de la ambulanţă. Eu pe filmările de la nuntă nu sunt… Dar… mi s-a îndeplinit visul… totuşi! Sper să mi se îndeplinească şi visul transplantului!” a povestit mireasa.

Își dorește să fie din nou sănătoasă și să poată ajuta oamenii a căror respirație atârnă de un „DA” din partea familiilor celor care se află în moarte cerebrală: „Avem nevoie de un organ și pur și simplu le cerem pe această cale să conștientizeze că pe lumea cealaltă n-o să aibă ce să facă cu ele” a mai adăugat Adina Croitoru.

