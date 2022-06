La mai bine de două luni de când a fost prinsă în Bulgaria, Elena Udrea a fost predată, săptămâna trecută, autorităților române la frontieră, în punctul de trecere de la Giurgiu.

Ulterior, Udrea a fost transferată direct la Penitenciarul de la Târgșor – Prahova, unde va executa condamnarea definitivă, de 6 ani, primită în dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea este convinsă că nu se dorește aplicarea legii în cazul ei, pentru că dacă ar fi rejudecată, spune ea, ar putea scăpa de pedeapsă. Fostul Ministru al Turismului a publicat pe Facebook un mesaj pentru susținători, cel mai probabil prin intermediul partenerului său.

„Cine se teme de rejudecarea Galei Bute? Am citit motivarea halucinantei Decizii a ICCJ prin care DOAR MIE, dintre toate cazurile similare, mi s-a respins dreptul a fi rejudecată legal în dosarul Gala Bute, și sunt uluită de argumentele pe care cei 4 judecători le aduc pentru respingerea contestației mele în anulare. Dacă această motivare ar fi fost făcută de judecători de la cea mai mică judecătorie din țară, poate cineva le găsea o scuză. Dar ea este asumată de judecători de la cea mai înaltă instanță din România, Înalta Curte de Casație și Justiție, și, chiar de către niște judecători pe care eu îi consider dintre cei profesioniști! (…)

Toate motivarea poate fi rezumată așa: Nu vrem să aplicăm legea în cazul lui Udrea, pentru că, dacă este rejudecată, este posibil să ne scape!Da, așa este! Dacă dosarul Gala Bute este rejudecat de către judecători independenți, singura soluție posibilă este ACHITAREA MEA!Nu uitați, este vorba despre dosarul în care singurele probe în acuzarea mea sunt declarațiile celor 3 denunțători, care au rămas liberi ca urmare a acestor declarații mincinoase!Asta nu a contat pentru judecătorii „sistemului paralel”, Florentina Dragomir sau Ionuț Matei, care, puși cu mâna în completele care m-au judecat, au executat ordinul de condamnare a mea, împotriva oricăror evidențe din dosar.Eu am avut curajul să vin în România acum 3 ani de bunăvoie, să mă supun rejudecării dosarului Gala Bute, crezând că justiția a devenit corectă și independentă după Decizia nr. 685/2018 a CCR și că voi avea parte de lege și dreptate de data asta!”, a scris Elena Udrea pe pagina ei de Facebook.

Elena Udrea mai are pe rol un dosar legat de finanțarea campaniei electorale, din 2009, a lui Traian Băsescu. Conform Mediafax, în acel dosar – în care apare și Ioana Băsescu – Udrea a fost condamnată, în primă instanță la 8 ani. Pentru acest dosar, Instanța Supremă ar fi stabilit termenul de 8 septembrie pentru pledoariile finale și dezbatere.

În martie 2021, când s-a pronunțat prima sentință în acest dosar legat de campania electorală, Elena Udrea a blestemat-o pe judecătoare.

„Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul „Gala Bute”. Din acest punct de vedere sunt liniștită. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate. În 2009, când procurorii spun că am instigat niște colegi de partid să meargă să caute finanțare, nu exista fapta de luare de mită pentru altul. Această faptă a devenit incriminată în 2014. Deși procuroarea recunoaște, totuși mă condamnă pentru că, spune ea, eram parte a unor tratate care incriminau fapta mea. O blestem pe judecătoare să simtă ce simte copilul meu”, a declarat Elena Udrea la Antena 3, citată de Click!

Foto – Hepta și Eli Driu / Libertatea