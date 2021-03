Andreea Bănică, noi detalii despre scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au separat în anul 2019, iar în prezent luptă în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Unul dintre martorii Claudiei din cadrul procesului este artista Andreea Bănică, cea care a luat-o de acasă după ce Gabi Bădălău a dat-o afară.

„A fost acea legătură dintre mine și Claudia din trecut, care nu s-a rupt niciodată. Ea m-a rugat să fiu martor. Nu m-am dus ca martor al căsniciei lor. Am fost singurul om care a ajutat-o atunci când nimeni nu ajutat-o. Am fost de două ori la tribunal. M-am simțit puțin hărțuită la proces. Dar am făcut față.

Nu mi-a plăcut în instanță. Nu poți să motivezi ce ai de zis. Te pune să zici doar da sau nu. Pai de ce mă mai chemi? Eu chiar am spus ce s-a întâmplat în seara aia, în ce stare am găsit-o, cum am luat-o de acolo. Mi-a spus: «Blondo, vino, nu are cine să mă ajute»”, a declarat Andreea Bănică în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

„Un om care nu vrea să apară, nu apare nicăieri. Dar eu știu că el ieșea înaintea ei în presă cu diverse relații. Eu i-am spus Claudiei tot timpul, am sfătuit-o să stea liniștită, să nu vorbească deloc. Nu pot eu însă să decid pentru ea.

M-am pus și în pielea ei, și într-a lui. Un astfel de scandal marchează copiii. I-am spus: «Claudia, nu mai vorbi!». Ei au fiecare dreptatea lor. Pe el l-am sfătuit să găsească o cale de mijloc și să aibă grijă de copii. Copiii trebuie să aibă tată și mamă”, a mai spus solista la Antena Stars.

„O cunosc de o viață pe Claudia. Eu am luat-o de acasă atunci când a fost dată afară. Mi-ar fi plăcut să fiu lăsată să vorbesc mai mult în sala de judecată. Susțin toate mamele din lumea asta. Țin mult la acești copii, de aceea am venit azi aici.

Știu ce înseamnă să nu ai copiii lângă tine, sunt mamă. Când am luat-o de acolo era în ultimul hal, foarte slăbită, plângea în hohote! Nu sunt o persoană mincinoasă, sunt un om onest, corect.

Am fost întrebată doar ce s-a întâmplat în ziua în care a fost dată afară din casă. Exact așa mi-a zis: «Blondo, m-a dat afară din casă!». M-am dus acolo și am luat-o. Ea suferea de un an de zile.

A vrut să ascundă prietenilor ei. Ea nu a vrut să facă circ. Mă bucur că am putut s-o ajut”, mai declara Andreea Bănică în ianuarie 2021, conform Antena Stars.

Foto: Instagram; Facebook

