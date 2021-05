Actorul american Norman Lloyd a murit la 106 ani

Norman Lloyd, actor, regizor și producător american, a încetat din viață la vârsta de 106 ani. Lloyd a jucat în peste 60 de producții cinematografice, cele mai multe dintre ele regizate de Alfred Hitchcock, Martin Scorsese sau Charlie Chaplin.

Norman Lloyd s-a născut în anul 1914, în New Jersey și a debutat, în anii ’30, în teatru. Lloyd a jucat în „Saboteur” (1942), un thriller antifascist, regizat de Hitchcock, în rolul uni muncitor acuzat pe nedrept că a incendiat uzina de armament în care lucra.

Între anii 1960 – 1980, Lloyd a regizat diverse producții pentru televiziune, lucrând la seriale precum „Colombo”.

Lloyd a avut apariţii în filmele lui Jean Renoir – „The Southerner” şi Charlie Chaplin – „Limelight”. A fost prezent în distribuţia filmelor: „A Walk in the Sun”, „Scene of the Crime”, „Reign of Terror” şi remake-ul lui Fritz Lang – „M”. Mai târziu, a jucat în „The Age of Innocence”, de Martin Scorsese, „Dead Poet’s Society” de Peter Weir şi în 2005 – „In Her Shoes” cu Cameron Diaz şi Shirley MacLaine.

Soţia sa, actrița Peggy Craven Lloyd, cu care a fost căsătorit timp de 75 de ani, a murit în 2011, la vârsta de 98 de ani. Peggy și Norman au doi copii.

Foto – Facebook