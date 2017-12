Design Addict

De peste zece ani, revista ELLE DECORATION este un promotor al designul autohton reușind să descopere și să susțină oameni creativi al căror talent trece granițele țării.

Obiectele de calitate produse în România sunt un prilej de mândrie, iar faptul că ajung în casele de pretutindeni ne dau motive în plus să celebram. Astfel, pe final de an, într-o locație perfectă pentru a expune design, la Qreator by IQOS, pasionații și consumatorii de design au avut ocazia să probeze obiecte impecabile și să afle chiar de la designeri poveștile din spatele obiectelor.

Seara s-a încheiat cu un vot al publicului, câștigătoarea serii fiind masa de cafea Clear Surf, design Constantin Alupoaiei și produsă de BucinMob. Dar noi îi considerăm câștigători pe toți cei prezenți la eveniment și îi așteptăm în 2018 cu noi produse care ne fac viața mai frumoasă!

Foto – masa de cafea Clear Surf, design Constantin Alupoaiei