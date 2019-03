Dana Rogoz, mesaj pentru fiul său: „Ma simt vinovata”

Dana Rogoz, în vîrstă de 33 de ani, este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir din anul 2012 și au împreună un băiețel, Vlad, în vârstă de 5 ani. Atunci când, din motive profesionale, Dana Rogoz nu poate fi lângă fiul său, actrița a mărturisit că se simte vinovată și tristă: ”Mă simt vinovată. Pe de o parte mă bucur că lucrez, că am proiecte minunate pe teatru, că mă prinde iar 2 noaptea repetând. Pe de altă parte, nu pot să nu regret ca e a 4 a noapte la rând când Vlad nu adoarme cu mine. Și de fapt orice ai alege ca mamă, tot te vei simți vinovată. E ca și când nu ai avea în fapt nicio alegere. E un sentiment de vină pentru care nu te pregătește nimeni dinainte. În plus, e un sentiment întreținut, ba chiar întețit de societate, care are acum așteptări uriașe de la o mamă: să fie o femeie puternică, independentă, cu o carieră strălucită, o soție perfectă, dar și o mama ireproșabilă. Și uite de-aia mă simt acum #canaiba.”, – a scris Dana Rogoz pe contul său de Instagram.

Pe data de 1 martie, Vlad a împlinit 5 ani și cu această ocazie Dana Rogoz i-a scris un mesaj înduioșător: ”Nu știu când au trecut anii, dar știu sigur că au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Știu sigur că nu va exista clipa de fericire mai intensă decât cea în care i-am auzit prima oară vocea (a se citi urletul), l-am văzut, l-am atins și i-am urât bun venit pe lume.”

Dana Rogoz nu este la prima confesiune de acest gen. Actrița a scris o scrisoare emoționantă și pentru tatăl său, dar a scris și pentru fiul și soțul său, atunci când au fost plecați de acasă și actrița a trecut, din nou, printr-un moment de melacolie: „Casa goală și… cam tristă! Am avut o noapte și o dimineață tare ciudate. Asta ca să nu zic tristuțe. Radu a plecat ieri dimineață la Festivalul de Film de la Sarajevo. Vlad a domit azi-noapte la mama, căci eu a trebuit să rămân la Summer Well până la 1 noaptea. Iar câinii au fost duși tot ieri la un internat, căci mâine plec și eu înspre festival. Drept urmare, azi noapte când m-am băgat în pat și am pus capul pe pernă, am realizat cât de goală era casa mea și cât de…. tristă. Ce senzație ciudată să îți auzi, după mulți ani de zile, doar mișcările tale, doar pașii și respirația ta.

Sursă foto: Instagram