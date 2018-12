Dan Cruceru a devenit tătic a doua oară

Dan Cruceru se poate mândri din toate punctele de vedere, cu atât mai mult acum, că a devenit tată și de fetiță și de băiețel. Micuța Maria Sophia a fost foarte entuziasmată să-și cunoască frățiorul căruia părinții nu s-au decis încă ce nume să-i pună:

„Bucurie, fericire, curiozitate, nesiguranţă, griji. Atât de multe sentimente! De la ora 3 şi 10 minute, suntem 4. “Corcodel”, căci nici acum nu ne-am hotărât cu prenumele, e sănătos, grăsuţ peste medie, pregătit să devină jucăria favorită a Sophei”, – a scris Dan Cruceru, fostul prezentator al emisiunii Poveștiri Adevărate, pe contul lui de Facebook.

Dan Cruceru și soția sa au pierdut două sarcini până acum, motiv pentru care acum au ținut totul secret o bună perioadă de timp: „După 18 săptămâni în care am ţinut totul ascuns, a venit momentul să spunem. Aşteptăm al doilea copil. Eu am ştiut că ea este gravidă înaintea ei. A făcut un gest pe care de obicei nu îl face. Între noi doi… ne uitam la un film şi m-a pupat din senin. Şi eu i-am spus: du-te să îţi iei un test de sarcină că eşti gravidă. Au trecut atâtea săptămâni şi am ţinut totul pentru noi” – declara Dan Cuceru în urmă cu câteva luni.

Sursă foto: Facebook, Instagram