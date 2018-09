Cum se pregătește Adela Popescu să devină “mamă de băieți”

Adela Popescu se pregătește să devină “mamă de băieți”! În apropierea zilei în care emisiunea “Vorbește lumea”, de la Pro TV se pregătea să împlinească trei ani, Adela Popescu a anunțat, chiar în emisiunea a cărei coprezentatoare este, că va deveni din nou mamă și că așteaptă un băiețel. Citește interviul exclusiv cu Adela!

Au trecut doi ani de când Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au devenit părinți pentru prima oară și iată că nu de mult Adela ne-a anunțat că micuțul Alexandru va avea, până la sfârșitul anului, un frățior. Pentru a da vestea cea bună întregii familii, Adela a pregătit un moment special chiar de ziua lui Alexandru: întreaga familie (inclusiv cățelul!) au purtat tricouri speciale, cu mesaje legate de vestea cea mare. Fotografia a apărut pe blogul Adelei și pe rețelele sociale, fiind motiv de mare bucurie printre fanii vedetei. Unica a felicitat-o pe Adela, ocazie cu care am rugat-o să ne împărtășească mai multe din experiența sa legată de maternitate.

Dragă Adela, felicitări pentru noua sarcină! Cum te simți? Ce e diferit față de sarcina cu Alexandru?

Mulțumesc frumos! Practic nu este nimic diferit, singura chestie este că acum știm ce ne așteaptă și nu mai avem teama de necunoscut pe care o aveam atunci când eram însărcinată cu Alexandru. Sper ca, știind ce ne așteaptă, realitatea să nu ne mai ia prin surprindere.

Cum a reacționat Radu când a aflat? Dar Alexandru?

S-au bucurat foarte tare amândoi! Chiar ne aflam toți trei în mașină, mergeam spre Șușani (localitatea vâlceană natală a Adelei – n.r.), când a sunat medicul pentru a ne confirma rezultatul analizelor de sânge. Alexandru a fost foarte receptiv și avem chiar o filmare foarte simpatică în care eu îi explic ce se întâmplă, că urmează să aibă un frățior care crește la mami în burtică.

Când e așteptat să se nască noul membru al familiei?

În luna decembrie.

Până când ai lucrat când erai însărcinată cu Alexandru și cum ai de gând să procedezi acum?

Am lucrat până aproape de termen și, dacă totul decurge cum trebuie și acum, aș vrea să procedez la fel. Colegii deja au început să facă glume pe tema asta, însă e foarte ușor să vii la serviciu când îți place ceea ce faci și este o atmosferă care te încarcă foarte tare de energie pozitivă. Cred că mi-ar fi mult mai greu dacă aș alege să rămân acasă mai devreme și să mă uit la Cove (coprezentator al emisiunii “Vorbește lumea”, alături de Adela – n.r.) în fiecare zi cum se distrează, iar eu nu particip.

Te temi de transformările fizice prin care vei trece din nou? Cum a fost cu kilogramele în plus prima oară? Cât de ușor sau de greu a fost să le dai jos?

Nu îmi este teamă pentru că nici la prima sarcină nu am luat foarte multe kilograme în plus și am dat jos treptat. În general, cele mai multe kilograme le dai jos prin timpul petrecut cu copilul, care te solicită mai mult decât cel mai drastic antrenor. {i alăptarea a ajutat!

Mai ai haine de gravidă de la prima sarcină? Ai avut vreo ținută preferată?

Am avut o rochie ca un tricou, lungă, roșie, dar m-am plictisit de ea și mi-am cumparat alta la fel, dar pe mov!

Ai vreo superstiție legată sarcină și viitorul copil?

Absolut niciuna. Singurul lucru la care am ținut a fost să fim foarte discreți până în clipa în care ne-am asigurat că e totul în ordine.

Cum se traduce pentru tine expresia “mamă de băiat”?

Nu diferit de cea de mamă. Sunt foarte curioasă cum se va traduce expresia “ mamă de băieți”, pentru că am senzația că doi înseamnă nițel mai greu decât unul.

Tu și Radu mai aveți frați? Dacă da, poți să ne povestești, din copilăria ta, o întâmplare care să ilustreze zicala “ne aveam ca frații”?

Radu are un frate mai mic cu zece ani, Cristi, iar eu, doi frati mai mari, Călin și Bogdan, cu diferență de nouă și unsprezece ani între noi. Îmi amintesc de o perioadă din liceu, în care am plecat la un festival la Mangalia și, deși nu aveam cazare niciunul dintre noi, au venit și frații mei alături de părinți și am dormit cu toții în mașini. Toate acestea pentru că ei știau cât este de important pentru mine acel festival!

Ce-ți place să mănânci și să bei în această perioadă? Ai vreo poftă sau vreo toană alimentară?

Nu am pofte alimentare, mănânc tot ce mâncam și înainte, fără nimic în plus sau în minus.

Spune-ne trei lucruri care s-au schimbat la tine de când ai devenit mamă.

Categoric am mai putin timp liber, spre deloc, mă rog mai mult și sunt mult mai organizată.

Ce fel de părinți sunteți tu și Radu?

De toate felurile! Ne permitem să fim în marea parte a timpului destul de relaxați, pentru că avem norocul să avem ajutor și atunci, nefiind foarte obosiți, avem energie să facem lucruri distractive, educative împreună cu copilul nostru.

Sunt lucruri la care ai renunțat de când ești însărcinată?

Am renunțat la paharul de vin care îmi însoțea mesele cu Radu și cu prietenii și la o vacanță pe care o plănuisem în Asia, în decembrie.

Faci exerciții fizice gravidă fiind?

Merg din când în când la masaj și la kinetoterapie. Exercitiile fizice le fac când alerg prin casă, după Alexandru.

Urmărești vreun blog de parenting sau ești membră în vreun grup de mămici pe Facebook?

Da, sunt membră în două grupuri de mămici. Am fost foarte selectivă când m-am înscris în cele două, iar comunitățile din care fac parte sunt formate din mămici care îmi seamănă și în discernământul cărora cred.

Cum l-ai născut pe Alexandru și cum ai de gând să naști acum? Ai alăptat?

L-am născut pe Alexandru natural și l-am alăptat un an și 11 luni; intenționez să fac același lucru și de data aceasta. Sper să fie totul în regulă și să-mi iasă!

Ce părere ai despre alăptatul în public?

E o decizie ce ține de fiecare mămică. Eu personal am alăptat în afara căminului meu, dar am avut grijă ca actul în sine să nu creeze nimănui niciun disconfort.

Ce înseamnă fericirea pentru tine?

Înseamnă o decizie personală. Înseamnă un echilibru interior. Înseamnă liniște multă în creier și în suflet și toate acestea pot fi obținute numai dacă ne dorim din tot sufletul, desigur, excluzând situațiile dramatice, pe care nu le poți controla.

Ce lucruri ai dori să se schimbe în România, astfel încât copiii tăi să trăiască într-o țară mai bună?

Sper să avem înțelepciunea, eu și Radu, să educăm copiii și să-i creștem în așa fel încât să-și găsească singuri spațiul geografic care îi face fericiti, fără să fie captivi în amintirile părinților, bunicilor, familiei.

Ce întrebare ți-ai fi dorit să-ți pun?

Câte ore ai dormit azi-noapte?

